Jak snížit rostoucí účty za energie. Šéfka Komise navrhuje několik řešení

Autor:
  16:00
Evropská komise se bude zabývat uvolněním pravidel státní podpory a stanovením stropu ceny plynu, aby pomohla členským zemím vypořádat se s energetickou krizí vyvolanou válkou na Blízkém východě, uvádí se v dopise zaslaném předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, který získal portál Politico.

Dopis datovaný 16. března uvádí několik způsobů, jak by země mohly bojovat proti vyšším cenám energií, které prudce vzrostly v důsledku americko-izraelské války s Íránem. Šéfka Evropské komise jej odeslala před čtvrtečním setkáním evropských lídrů v Bruselu, píše portál Politico.

Od vypuknutí války minulý měsíc, která fakticky uzavřela Hormuzský průliv, kudy prochází pětina světových dodávek ropy, země EU diskutují o tom, jak reagovat na hrozící energetickou krizi.

Navrhována jsou opatření od skromných a technických, jako je uvolnění pravidel, která by vládám umožnila kompenzovat domácnostem a podnikům rostoucí náklady na energie, až po radikální a kontroverzní, jako je zrušení nejdůležitějších klimatických zákonů EU.

USA a Izrael zaútočily na Írán bez varování spojenců, řekl Costa. Mluvil i o Orbánovi

Ministři členských zemí EU zodpovědní za energetiku jednali v pondělí v Bruselu, nicméně kompromis, jak řešit stoupající ceny za energie, nenašli.

Leyenová připomněla, že od roku 2021 EU dosáhla pokroku v diverzifikaci dodávek energie a zvyšování kapacity obnovitelných zdrojů. Jejich podíl na energetickém mixu se zvýšil z 36 procent v roce 2021 na 48 procent v roce 2025. Spolu s jadernou energií se vyrábí více než 70 procent elektřiny v EU nyní.

Podle ujištění šéfky Evropské komise je bezpečnost dodávek EU zaručena, ale růst cen fosilních paliv zatěžuje evropskou ekonomiku. Od začátku konfliktu v Íránu EU utratila šest miliard eur navíc na dovoz fosilních paliv. Dlouhodobé přerušení dodávek ropy a plynu z oblasti Perského zálivu by negativně ovlivnilo evropskou ekonomiku, zdůrazňuje.

Cílená a dočasná opatření

Jednou z možností navržených v pondělním dopise je uvolnění pravidel státní podpory, které by umožnilo členským státům přerozdělovat zisky generované plynovými elektrárnami na podporu spotřebitelů a podniků, jež čelí rostoucím účtům. Další potenciální změna by umožnila zemím stanovit strop ceny plynu.

Von der Leyenová poznamenala, že obě možnosti byly použity v rámci krizového rámce zavedeného po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Potvrdila zároveň, že Komise bude v každém jednotlivém případě rozhodovat o jejich opětovném nasazení.

Ropné firmy varují Trumpa. Energetická krize se může ještě prohloubit

„Návrh těchto nouzových mechanismů by měl zabránit narušení vnitřního trhu, zachovat dlouhodobé investiční signály pro čistou energii a vyloučit nadměrnou dodatečnou poptávku po plynu,“ píše von der Leyenová.

Komise také dále posílí mechanismus umožňující zemím kompenzovat 80 procent ceny uhlíku zaplacené v rámci systému obchodování s emisemi (EU ETS), což je stěžejní mechanismus EU pro stanovování cen uhlíku.

Jak válečné konflikty ovlivňují ropné trasy do Evropy. Žádná cesta není bez rizika

Dopis rovněž zdůrazňuje, že opatření by měla být cílená a dočasná. To má být zjevná výtka zemím, které se snažily zrušit klíčové klimatické politiky, které viní z vyšších cen.

Předsedkyně Komise dodala, že EU se také zaměří na zjednodušení pravidel pro společnosti nakupující elektřinu prostřednictvím smluv o nákupu energie. Navrhne nový zákon, který zajistí, aby uživatelé sítě dostali správné pobídky k optimálnímu využití stávající síťové infrastruktury, protože se tím zabrání zbytečnému a nákladnému rozšiřování sítě.

Změny v systému ETS

Von der Leyenová navrhuje širší úpravy systému stanovování cen uhlíku, včetně využití příjmů z prodeje povolenek ETS – povolení, která si průmyslové společnosti musí koupit, aby mohly nadále znečišťovat – na podporu snah o dekarbonizaci v chudších členských zemích.

„Je také jasné, že musíme urychlit podporu energeticky náročných odvětví, která se modernizují a dekarbonizují,“ uvedla.

Česko přesvědčuje další státy o nutnosti změny povolenek. Máme šanci, říká Havlíček

Kromě toho výkonná moc EU reformuje klíčové nástroje tvorby trhu, které regulují nabídku dostupných povolení, aby účinněji řešila nadměrnou volatilitu cen a udržela ceny v krátkodobém horizontu pod kontrolou, uvedla předsedkyně Komise.

Dodala, že Komise před plánovanou revizí koncem letošního roku stanoví realistickou trajektorii dekarbonizace po roce 2030, což naznačuje podporu úsilí průmyslu o zpomalení kontroverzního plánovaného snižování počtu bezplatných povolenek.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Nejčtenější

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Test kávy z řetězců: doušky radosti i velké nedostatky, nejhůř dopadla známá značka

Premium
ilustrační snímek

Plod kávovníku je ovoce, proto je dobře připravená káva svěží, šťavnatá a jiskrná. Harmonicky propojuje nakyslou, sladkou a lehce nahořklou chuť, má plné tělo a příjemný dozvuk na patře. A jde sehnat...

O ropu vůbec nejde. Šéf čerpadlářů vysvětluje, proč zdražuje hlavně nafta

Premium
Ivan Indráček, prezident Unie nezávislých petrolejářů (22. srpna 2025)

Napětí na Blízkém východě výrazně rozhýbalo ceny pohonných hmot a na evropském trhu zdražuje rychleji nafta než benzin. Proč tomu tak je, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz Ivan Indráček, šéf SČS –...

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Desítky tisíc turistů a zahraničních rezidentů opustily Spojené arabské emiráty poté, co Spojené státy a Izrael zahájily útoky vůči Íránu. Konflikt otřásá především Dubají, jejíž ekonomika stojí na...

Kurýři po celém Česku chystají protest, jídlo nedovezou. Chtějí lepší podmínky

ilustrační snímek

Kurýři rozvážkových služeb v Česku plánují na pátek 13. března celostátní jednodenní protest. Zapojit se mají pracovníci tří velkých platforem Foodory, Woltu i Bolt Foodu, část z nich nebude aktivní....

Mexická hliníkárna Nemak zavře fabriku u Mostu, hledá zájemce o továrnu

Průmyslová zóna Joseph u Havraně na Mostecku (2016)

Hliníkárna Nemak končí v průmyslové zóně Joseph na Mostecku a bude hledat zájemce o továrnu. Mexický výrobce hliníkových součástek byl prvním investorem v zóně, která vznikla v roce 2002 jako nástroj...

Banální situace v letadle došla až k soudu. Je to chyba matky, shodují se odborníci

Ilustrační obrázek

I krátké video může být velký zásah do osobní sféry. Své o tom ví 29letá Jennifer Castrová, která se ocitla doslova na pranýři za to, že v letadle nepustila plačící dítě na své místo k okýnku.

17. března 2026  14:30

Pro zásilkový výdej léků na předpis je 86 procent Čechů. Službu mají za bezpečnou

ilustrační snímek

Zasílání léků na předpis do výdejních míst nebo boxů by využilo 70 procent dospělých Čechů a dalších 16 procent to zvažuje. Více než čtyři pětiny si myslí, že je služba bezpečná. Vyplývá to z...

17. března 2026  13:25

Cizinci by mohli u slovenských čerpacích stanic platit víc, naznačil Fico

Robert Fico (27. ledna 2026)

Slovenský premiér Robert Fico po úterním jednání vlády naznačil, že Slovensko může zavést opatření, která zvýhodní domácí řidiče při tankování. Vláda podle něj uvažuje o tom, že by cizinci na základě...

17. března 2026  12:53

Ropné firmy varují Trumpa. Energetická krize se může ještě prohloubit

Logo americké energetické společnosti ExxonMobil (23. dubna 2018)

Šéfové velkých ropných korporací varovali administrativu amerického prezidenta Trumpa, že energetická krize vyvolaná konfliktem s Íránem se může ještě prohloubit. Hlavním problémem je blokáda...

17. března 2026  12:36

Razantní zdražení i škrtání spojů. Kraj varuje před důsledky novely o DPH

Ilustrační snímek

Novela zákona o DPH ohrožuje podle krajů financování veřejné dopravy. Pokud totiž od roku 2028 budou muset kraje z plateb dopravcům platit ještě DPH, vzrostou jim náklady o desítky miliard, uvedl...

17. března 2026  10:40

Fixovat, či nefixovat? Odborníci radí, jak ochránit rodinný rozpočet před výkyvy

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma Energetika jsou z leva předseda...

Geopolitické napětí, nervózní trhy, fixace cen i nové chytré tarify připomínající „Spotify pro energetiku“. V iDNES Lounge o budoucnosti účtů za energie debatovali Radek Fišer (E.ON), Petr Kusý...

17. března 2026

Cena pistácií se letos měla ustálit. Místo toho ještě o třetinu vyskočila

Pistácie v pražském Albertu - vyloupané v přepočtu za 932 korun za kilogram. Te...

Obliba dubajské čokolády loni pomohla vyhnat ceny pistácií téměř na dvojnásobek. Zlevnění sice nečekaly ani nejoptimističtější predikce, ale obchodníci vyhlíželi alespoň cenovou stabilizaci. Marně.

17. března 2026

Válka mění turistům plány. Šest z deseti Čechů zůstane v létě doma, ukázal průzkum

Premium
Kemp Velehrad ve Zlínském kraji

Ostřelování nejznámějšího dubajského hotelu, nejistota ohledně repatriačních letů nebo turisté uvázlí řadu dní v cizině. Probíhající konflikt na Blízkém východě ovlivní výběr letní dovolené...

17. března 2026

Země Perského zálivu sčítají škody. Ekonomiky mohou klesnout víc než za pandemie

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Důsledky americko-izraelského konfliktu s Íránem mohou tvrdě zasáhnout státy Perského zálivu. Ekonomiky Saúdské Arábie, Kuvajtu, Kataru nebo Spojených arabských emirátů by mohly zažít největší propad...

16. března 2026

Důsledky války již pocítil celý svět. V Asii chybí plyn, zdražují plasty i letenky

Mezinárodní letiště v Dubaji (1. března 2026)

Válka v Perském zálivu během několika týdnů proměnila energetické trhy po celém světě a důsledky konfliktu jsou už patrné v každodenním životě po celém světě. Řeší je stejně majitelé restaurací v...

16. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.