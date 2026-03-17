Dopis datovaný 16. března uvádí několik způsobů, jak by země mohly bojovat proti vyšším cenám energií, které prudce vzrostly v důsledku americko-izraelské války s Íránem. Šéfka Evropské komise jej odeslala před čtvrtečním setkáním evropských lídrů v Bruselu, píše portál Politico.
Od vypuknutí války minulý měsíc, která fakticky uzavřela Hormuzský průliv, kudy prochází pětina světových dodávek ropy, země EU diskutují o tom, jak reagovat na hrozící energetickou krizi.
Navrhována jsou opatření od skromných a technických, jako je uvolnění pravidel, která by vládám umožnila kompenzovat domácnostem a podnikům rostoucí náklady na energie, až po radikální a kontroverzní, jako je zrušení nejdůležitějších klimatických zákonů EU.
|
Ministři členských zemí EU zodpovědní za energetiku jednali v pondělí v Bruselu, nicméně kompromis, jak řešit stoupající ceny za energie, nenašli.
Leyenová připomněla, že od roku 2021 EU dosáhla pokroku v diverzifikaci dodávek energie a zvyšování kapacity obnovitelných zdrojů. Jejich podíl na energetickém mixu se zvýšil z 36 procent v roce 2021 na 48 procent v roce 2025. Spolu s jadernou energií se vyrábí více než 70 procent elektřiny v EU nyní.
Podle ujištění šéfky Evropské komise je bezpečnost dodávek EU zaručena, ale růst cen fosilních paliv zatěžuje evropskou ekonomiku. Od začátku konfliktu v Íránu EU utratila šest miliard eur navíc na dovoz fosilních paliv. Dlouhodobé přerušení dodávek ropy a plynu z oblasti Perského zálivu by negativně ovlivnilo evropskou ekonomiku, zdůrazňuje.
Cílená a dočasná opatření
Jednou z možností navržených v pondělním dopise je uvolnění pravidel státní podpory, které by umožnilo členským státům přerozdělovat zisky generované plynovými elektrárnami na podporu spotřebitelů a podniků, jež čelí rostoucím účtům. Další potenciální změna by umožnila zemím stanovit strop ceny plynu.
Von der Leyenová poznamenala, že obě možnosti byly použity v rámci krizového rámce zavedeného po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Potvrdila zároveň, že Komise bude v každém jednotlivém případě rozhodovat o jejich opětovném nasazení.
|
„Návrh těchto nouzových mechanismů by měl zabránit narušení vnitřního trhu, zachovat dlouhodobé investiční signály pro čistou energii a vyloučit nadměrnou dodatečnou poptávku po plynu,“ píše von der Leyenová.
Komise také dále posílí mechanismus umožňující zemím kompenzovat 80 procent ceny uhlíku zaplacené v rámci systému obchodování s emisemi (EU ETS), což je stěžejní mechanismus EU pro stanovování cen uhlíku.
|
Dopis rovněž zdůrazňuje, že opatření by měla být cílená a dočasná. To má být zjevná výtka zemím, které se snažily zrušit klíčové klimatické politiky, které viní z vyšších cen.
Předsedkyně Komise dodala, že EU se také zaměří na zjednodušení pravidel pro společnosti nakupující elektřinu prostřednictvím smluv o nákupu energie. Navrhne nový zákon, který zajistí, aby uživatelé sítě dostali správné pobídky k optimálnímu využití stávající síťové infrastruktury, protože se tím zabrání zbytečnému a nákladnému rozšiřování sítě.
Změny v systému ETS
Von der Leyenová navrhuje širší úpravy systému stanovování cen uhlíku, včetně využití příjmů z prodeje povolenek ETS – povolení, která si průmyslové společnosti musí koupit, aby mohly nadále znečišťovat – na podporu snah o dekarbonizaci v chudších členských zemích.
„Je také jasné, že musíme urychlit podporu energeticky náročných odvětví, která se modernizují a dekarbonizují,“ uvedla.
|
Kromě toho výkonná moc EU reformuje klíčové nástroje tvorby trhu, které regulují nabídku dostupných povolení, aby účinněji řešila nadměrnou volatilitu cen a udržela ceny v krátkodobém horizontu pod kontrolou, uvedla předsedkyně Komise.
Dodala, že Komise před plánovanou revizí koncem letošního roku stanoví realistickou trajektorii dekarbonizace po roce 2030, což naznačuje podporu úsilí průmyslu o zpomalení kontroverzního plánovaného snižování počtu bezplatných povolenek.