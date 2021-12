Krokům Evropské komise se nelze divit, říká ředitel Teplárenského sdružení

Evropská komise chce do roku 2040 postupně ukončit vytápění budov plynem a dalšími fosilními palivy. Co tomu říkáte?’

Jestliže má být Evropa do roku 2050 zcela bezemisní, s čímž i Česká republika souhlasila, tak se holt ty emise musí snížit.

Překvapilo vás to nějak?

Nepřekvapilo, očekával jsem to. Když se hovořilo o tom, že v roce 2050 budeme bezemisní, tak tomu všichni tleskali. A teď najednou, když přichází konkrétní návrhy, tak všichni začínají zjišťovat, co jsme si to na sebe ušili. Já se tomu ale nedivím. Odsouhlasili jsme si, že budeme do roku 2050 bezemisní, takže je logické, že v určité fázi nebude moci být zemní plyn v budovách využívaný. To se nedá nic dělat.

Je na to české teplárenství připraveno?

Teplárenství se to příliš netýká. Jedná se vyloženě o kotlíky, které jsou v budovách. Plyn budeme muset nahradit něčím jiným. A čím, to zatím úplně nevíme. Hovoří se o vodíku. Velká výhoda tepláren je v tom, že ve velkém zařízení přejít na vodík není až tak složité. Představa, že tisíce malých kotlíků budou přecházet na vodík, je poměrně absurdní.

Kromě vodíku se hovoří také o bioplynech. Je to podle vás reálné?

Z hlediska bioplynu tam určitě možnosti jsou. Ale pokud s ním nahradíme zhruba 10 procent současné spotřeby zemního plynu, tak to bude obrovský úspěch a naprosté maximum, které je zhruba Česká republika schopná udělat, protože zdroje jsou omezené. Bavím se teď o biometanu, který je složením téměř totožný jako fosilní plyn, akorát je vyroben z přírodních surovin. Biometan je upravený původní bioplyn, ve kterém jsou různé příměsi. Vyčistí se to v podstatě na kvalitu zemního plynu, pustí se do plynárenské sítě. Toto funguje, je to vyzkoušené, ověřené, akorát takhle nahradíme maximálně 10 procent dnešní spotřeby plynu.

A to ještě spotřeba plynu má výrazně stoupat, protože plynem se má nahrazovat uhlí, a to třeba v domácnostech. Stále existuje půl milionu domácností, které topí uhlím. Biometan určitě cesta je, ale rozhodně to neřeší náhradu zemního plynu.

A co zmiňovaný vodík?

Zatím to je extrémně nákladná záležitost a je otázkou, kde zelený vodík vzít a nekrást.