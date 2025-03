Katastrofa, říká k první verzi směrnice o ekodesignu ředitel firmy na výrobu kotlů

Společnost z Bělé pod Bezdězem patří k největším evropským výrobcům kotlů na pevná (tuhá) paliva. Petr Cankař říká, že splnit navrhované přísné normy a zařadit je do budoucna by nebyl problém. Bylo by to však drahé, zdůrazňuje. Navíc má pochybnosti, zda by to při ochraně životního prostředí výrazně pomohlo.