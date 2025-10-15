Byrokracie firmám sebere miliony hodin, změny přicházejí jen pomalu

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Dáša Hyklová
Snižování byrokracie či svazující regulace pro podnikatele jsou pro Evropskou komisi aktuálně předními tématy. Po Draghiho zprávě slibovala nápravu a řadu zjednodušení, legislativní návrhy, které poté přišly, však tuto ambici zatím nenaplnily. V mnoha případech potrvá roky, než se změny přetaví z dokumentů do praxe. V případě Česka však nejvíce byrokratických povinností pro podnikatele vyplývá z národní legislativy.

Před rokem vyvolala rozruch Draghiho zpráva (dokument italského bankéře, ekonoma a politika Maria Draghiho o konkurenceschopnosti Evropy, pozn. red.), která kromě jiného konstatovala, že Evropa nedrží v inovacích a investicích krok se Spojenými státy americkými a Čínou.

Evropská komise po ní slibovala rychlé a radikální změny. Jedním z nejvýznamnějších cílů, který chce splnit do konce svého mandátu v roce 2029, je snížit administrativní zátěž pro velké firmy o 25 procent a pro malé a střední podniky dokonce o 35 procent.

Podle výpočtů studie, která vznikla ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha, by už částečné využití možností digitalizace přineslo české ekonomice více než 42 miliard korun.

