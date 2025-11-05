Evropa na rozcestí: Jak najít rovnováhu mezi regulací a zelenou transformací

Do rovnice, kterou Evropa řeší, vstupuje stále více proměnných – od geopolitického napětí, soupeření světových mocností a nejistoty na energetických trzích, až po přísnou regulaci, která má chránit nejen životní prostředí, ale často zároveň svazuje inovace a investice. Jak tuto rovnováhu nastavit tak, aby Evropa neztratila své místo mezi lídry světového hospodářství?
Na tyto výzvy se zaměří debata u Kulatého stolu při Národním dni bez kouře. Diskutovat o budoucím směřování Evropy přijdou přední odborníci na mezinárodní ekonomiku i zástupci českého průmyslu. Cílem debaty je otevřít prostor pro dialog o tom, jak může Evropa znovu nastartovat svůj průmysl, zachovat vysoké environmentální standardy, a přitom zůstat ekonomicky silná.
Pozvání přijali ekonom a člen NERV Petr Zahradník, který dlouhodobě upozorňuje na nutnost sladit ambiciózní evropské politiky s ekonomickou realitou členských států, nebo viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar, mimo jiné jedna z tváří druhé ekonomické transformace. Průmyslová odvětví budou reprezentovat předseda představenstva Pražské plynárenské Ludvík Baleka, ředitel vnějších vztahů ve společnosti Philip Morris ČR Petr Šebek, jenž přináší pohled z odvětví procházející historickou proměnou, a generální ředitel Tatra Trucks Kristijan Fiket, který reprezentuje pohled oboru čelícího náročným podmínkám globálního trhu.
Úvodní slovo pronese šéfredaktor serveru iDNES.cz Matyáš Kaiser. Generálními partnery akce jsou Philip Morris ČR a Pražská plynárenská. Přímý přenos z celé akce budou živě přenášet zpravodajské portály iDNES.cz a Lidovky.cz z mediálního domu MAFRA.