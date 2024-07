I pár stovek měsíčně udělá za dvacet let divy. Expertka o výchově ke spoření

Může být každý člověk jednou finančně nezávislý, pokud měsíčně dobře investuje i malou sumu?

Záleží, co si pod pojmem finanční nezávislost představíme. Pro mě jsou peníze nástrojem k tomu, abych mohla dělat v životě to, co chci. V tom je podle mě nezávislost. Je to možnost podat v práci výpověď, odejít z nefunkčního vztahu nebo založit rodinu. Ve všech případech se hodí mít našetřené nějaké peníze. A já jsem přesvědčena, že v tomto směru může být každý finančně nezávislý. Důležité je začít investovat včas. Využije se tak efektu složeného úročení, které i z malých částek může jednou udělat velkou sumu. Složené úročení můžu vysvětlit třeba na případě spořicího účtu. Vložíme na něj určitou částku a první rok z ní dostaneme úrok. Ale ten další rok se nám bude úročit částka i ten úrok. Každý rok tak budeme dostávat vyšší a vyšší úrok. Takže je důležité začít včas a peníze posílat ideálně pravidelně.

Ženy mají často lepší výsledky, do portfolia aktivně nezasahují. Na rozdíl od mužů, kteří mají někdy potřebu spekulovat. Ne vždy je to ku prospěchu investice.