Česko předá evropské vesmírné agentuře novou budovu. Původní již nestačí

„Dlouho jsme hledali vhodný objekt a jsem rád že na Palmovce vznikne nové centrum vědeckého úsilí,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura. Nová centrála jediné evropské agentury se sídlem v Praze vznikne v oblasti, kterou čeká velká proměna. Pražská developerská společnost v jejím okolí plánuje výstavbu dvou tisíc bytů a občanské vybavenosti včetně například základní školy Rohan, uvedl pražský radní pro výstavbu Petr Hlaváček.

„Současný objekt ale bude nutné zásadně upravit. Zatímco administrativní část umístěná ve výškové části budovy byla původně plánovaná jako kanceláře a je ji nutné přestavovat jen kosmeticky, v ostatních prostorách byly původně plánované obchody a další komerční provozovny,“ uvedl architekt Oleg Haman.

Část z Prostor nového sídla EUSPA bude sloužit jen jejím zaměstnancům a bude tedy pro veřejnost nepřístupná, v části by ale měly vzniknout přednáškové sály a další vybavenost například pro školní exkurze, na kterých by se veřejnost mohla seznámit s významem kosmické agentury pro Česko a výzkum vesmíru.

V současnosti má EUSPA (Agentura Evropské unie pro Kosmický program) v Česku 170 stálých a 230 přidružených zaměstnanců. Podle Stanjury je z tohoto počtu asi 15 procent Čechů. Do budoucna by se ale tento počet měl rozšířit o další dvě stovky spolu s tím jak agentura, která má na starosti například družicový systém Galileo, bude zahajovat nové činnosti.

Půjde například o projekt IRISS Constellation, který poskytne evropským státům zabezpečenou satelitní komunikaci a zároveň i kvalitní internetové připojení i v odlehlých lokalitách, kde doposud spolehlivé připojení scházelo. „Jde o projekt, který by mohl konkurovat systému Starlink Elona Musky nebo obdobnému projektu Amazonu,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Z přítomnosti kosmické agentury v Praze Česko těží dlouhodobě. Podle výkonného ředitele agentury Rodrigo del Costy se celkové přínosy za patnáctileté působení vyšplhají v roce 2027 na 363 milionů eur. Kromě toho jsou tu i přínosy pro české firmy, které jsou do projektů kosmické agentury zapojeny. Podle Kupky jde zhruba o 50 českých firem a vědeckých pracovišť.

Co se stane s původní budovou na holešovickém nábřeží poté, co ji EUSPA opustí, zatím není rozhodnuto. Využít by ji podle šéfa státních financí mohla nějaká státní instituce, která ze své povahy potřebuje obdobně vysokou míru zabezpečení jakou EUSPA. „Nemám obavu, že bychom nenašli vhodné využití,“ doplnil Stanjura.