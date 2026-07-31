Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Evropská ekonomika zrychluje, ve druhém čtvrtletí přidala půl procenta

Autor: ,
  11:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Mezičtvrtletní růst ekonomiky Evropské unie ve druhém čtvrtletí podle sezonně upravených údajů zrychlil na 0,5 procenta z tempa 0,1 procenta v prvním čtvrtletí. V meziročním srovnání růst ekonomiky EU zrychlil na 1,2 procenta, růst eurozóny pak zrychlil na rovné procento, uvedl Eurostat.

Tyto předběžné bleskové odhady vývoje hrubého domácího produktu vycházejí ze zdrojů dat, které jsou neúplné a mohou se ještě dál zpřesňovat.

Ze zemí, za které už jsou údaje dostupné, dosáhlo nejvyššího růstu Irsko, kde hrubý domácí produkt mezičtvrtletně vzrostl o 3,9 procenta. Zotavil se tak ze sedmiprocentního poklesu v prvním čtvrtletí. Následuje Litva, kde ekonomika vykázala růst o 1,7 procenta, a Švédsko, kde růst činil 1,4 procenta. Naopak nejhůře si vedly Rakousko a Belgie, kde ekonomika stagnovala, a Itálie, Francie a Německo, kde se HDP zvýšil shodně o 0,2 procenta.

Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí rostla o 2 procenta, íránskému šoku odolává

„Relativně solidní růst tak zatím potvrzuje odolnost evropských ekonomik v prostředí zvýšených geopolitických rizik a cen energií. Výrazně se zlepšil i indikátor důvěry v ekonomiku. K tomu přispěla lepší nálada v průmyslu i ve službách. Lepší evropská data mohou zmírnit obavy ohledně hospodářského růstu, a tím posílit sázky na zvýšení sazeb ECB,“ uvedl analytik Komerční banky Kevin Tran Nguyen.

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v červnu podle sezonně přepočtených údajů činila šest procent. Zůstala tak na stejné hodnotě jako v květnu i jako před rokem, doplnil Eurostat.

Česká ekonomika zaznamenala mezičtvrtletní růst o 0,4 procenta, meziroční pak o dvě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Jen suchá pláň a kaktusy. V Arizoně zmizela jedna z největších vodních ploch

Kdysi to byla jedna z největších vodních ploch v Arizoně. Nádrž San Carlos...

Kdysi to byla jedna z největších vodních ploch v Arizoně. Nádrž San Carlos vznikla na řece Gila nad hrází Coolidge Dam a vešla se do ní asi miliarda metrů krychlových vody. V současnosti v ní kvůli...

Jako vidět Monu Lisu. Fanoušci létají přes celou Ameriku jen kvůli filmu Odyssea

Snímek z filmu Odyssea

Film Odyssea režiséra Christophera Nolana je prvním celovečerním filmem natočeným výhradně kamerami IMAX. Potřebnou výbavu na promítání tohoto filmu ve formátu IMAX 70 mm má po celém světě jen 41...

Demonstrace proti turismu na Mallorce se zúčastnilo 25 tisíc lidí, turisté přihlíželi

Demonstrace proti turismu na Mallorce se zúčastnilo na 25 tisíc lidí. (26....

Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovaly proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezony svolala iniciativa Menys Turisme, Més Vida (méně...

Schodek rozpočtu bude příští rok hluboko pod 400 miliard, avizoval Babiš

ilustrační snímek

Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun, oznámil premiér Andrej Babiš. V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Babiš uvedl, že chce příští rok...

Lokomotiva, která rozpláče i dospělého. Big Boy se vydal na historické turné

Po příjezdu do Kansas City v Missouri dne se kolem lokomotivy Big Boy...

Největší provozní parní lokomotiva světa Big Boy 4014 se vydává na své první turné přes americký kontinent. Stroj vážící 539 tun a původně postavený v roce 1941 k přepravě těžkých nákladů přes pohoří...

Evropská ekonomika zrychluje, ve druhém čtvrtletí přidala půl procenta

ilustrační snímek

Mezičtvrtletní růst ekonomiky Evropské unie ve druhém čtvrtletí podle sezonně upravených údajů zrychlil na 0,5 procenta z tempa 0,1 procenta v prvním čtvrtletí. V meziročním srovnání růst ekonomiky...

31. července 2026

Varování od AI. Model Anthropic se při testech naboural do systémů tří firem

ilustrační snímek

Několik týdnů po incidentu společnosti OpenAI přiznal podobný problém i její konkurent Anthropic. Při bezpečnostních testech se modely umělé inteligence firmy neplánovaně pokusily proniknout do...

31. července 2026  9:44

Cestující přinesl do letadla 100 párů špuntů do uší, rozdával je kvůli své rodině

ilustrační snímek

„Chtěl bych se předem omluvit a popřát vám všem příjemný let.“ S těmito slovy nastoupil do letadla mladý tatínek. V ruce držel sáček plný špuntů do uší a s úsměvem je rozdával ostatním cestujícím....

31. července 2026

Dvacet tisíc na dovolenou. EET zruší stropy pro volnočasové benefity

Premium
ilustrační snímek

Změna ve zdanění firemních benefitů, která jako součást balíčku nové verze elektronické evidence tržeb míří do Senátu, ruší společný roční limit pro volnočasové benefity a nově zavádí příspěvky na...

31. července 2026

Rozšíření EU o Albánii a Černou Horu má potenciál. Lákat může firmy i turisty

Premiér Andrej Babiš a premiér Černé Hory Milojko Spajič v Kramářově vile. (24....

Evropská unie se nerozšířila už dlouhých třináct let. Poslední zemí, která do ní vstoupila, bylo v roce 2013 Chorvatsko. To by se ale mohlo brzy změnit. Mezi nejvážnější kandidáty na členství patří...

31. července 2026

Cenzura a zastrašování: televizní síť ABC odsoudila Trumpovu hrozbu

Americký prezident Donald Trump a budoucí šéf federálního úřadu pro spoje...

Americká televizní síť ABC se ve čtvrtek ostře ohradila proti hrozbě odebrání vysílacích licencí. Věc označila za nevídané zastrašování kvůli obsahu, který se nelíbí vládě prezidenta Spojených států...

30. července 2026  21:03

Londýn se vylidňuje. Nejbohatší města nejsou vždy místy, kde se žije nejlépe

ilustrační snímek

Obyvatel Londýna poprvé od 80. let minulého století ubývá. Podle nových odhadů zveřejněných Úřadem pro národní statistiku klesl počet obyvatel města v polovině roku 2025 o téměř 27 000 na 9,1...

30. července 2026

Největší světový výrobce piva těží z fotbalu. Pomohl mu vyvážit propad v Číně

Kelímky Michelob Ultra při zápasu fotbalového mistrovství světa mezi Německem a...

Sponzorství fotbalového mistrovství světa pomohlo společnosti Anheuser-Busch InBev zvýšit poptávku po pivu Michelob Ultra ve Spojených státech i po dalších značkách v Mexiku. Díky tomu největší...

30. července 2026

Zásobníky plynu se letos plní pomaleji. Nedostatek nehrozí, uklidňuje ministerstvo

ilustrační snímek

Doplňování zásob plynu letos postupuje pomaleji než v předchozích letech. K 20. červenci bylo v zásobnících 1,7 miliardy metru krychlových plynu, což představuje zhruba 49 procent jejich celkové...

30. července 2026  14:56

Chaos na letišti kvůli A380. Lidé museli čekat na palubě 10 hodin bez klimatizace

Ikonický palubní bar první generace A380 a další prvky kabin budou přeměněny na...

Nečekané odklonění letu Emirates z Dubaje do Šanghaje skončilo pro 373 cestujících více než desetihodinovým čekáním na palubě Airbusu A380. Letadlo kvůli špatnému počasí přistálo na jiném čínském...

30. července 2026  13:08

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí rostla o 2 procenta, íránskému šoku odolává

ilustrační snímek

Hrubý domácí produkt si připsal solidní meziroční růst o dvě procenta, uvedl Český statistický úřad v předběžném odhadu. Ve srovnání s prvním čtvrtletím vzrostla česká ekonomika 0,4 procenta a...

30. července 2026  10:49

Zase ten VRT koridor. Trať do Drážďan si přehazují soudy, stojí za tím malé obce

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) dalším rozsudkem nařídil Krajskému soudu v Ústí nad Labem, aby se opětovně zabýval vymezením koridoru pro vysokorychlostní železniční trať z Prahy do...

30. července 2026  10:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.