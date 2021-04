Praha je třetím nejbohatším regionem EU, předběhla Hamburk i Brusel

Naopak o pražských obyvatelích, jejich úrovni života či ekonomických možnostech statistika spíš nevypovídá. „Nejde o bohatství lidí, kteří v regionu žijí. Ale o bohatství, které se tam vytvoří a zároveň o bohatství, které vytvářejí firmy sídlící na daném území,“ vysvětluje hlavní ekonom společnosti Trinity Bank Lukáš Kovanda, v čem publikovaná data spočívají.



Podle statistického úřadu Eurostat lze umístění Prahy vysvětlit vysokým počtem lidí, kteří do Prahy dojíždí kvůli zaměstnání, ale nebydlí v ní. „Například obyvatel Benešova dojíždí do Prahy za prací a vytváří tu nějakou hodnotu, která se ale následně rozpočte mezi Pražany,“ doplňuje Kovanda.

Hrubý domácí produkt na obyvatele v EU regionech. Údaje jsou znázorněny jako procento z unijního průměru. Modré regiony jsou dle ukazatele HDP na obyvatele nejbohatší.

Podle analytika společnosti J&T Banka Pavla Rysky nejde jen o davy dojíždějících pracovníků. I do rakouské Vídně či německého Hamburku každé ráno jezdí lidé z okolí kvůli práci. Jmenovaná města však v žebříčku skončila až za Prahou. Čím to tedy je?

Podle Rysky získala Praha třetí místo mimo jiné proto, že celá Česká republika dlouhodobě šlape na paty západním státům Evropy. „Za posledních pět let, respektive před koronavirem, rostla česká ekonomika rychleji než byl průměr EU. Praha tak doháněla západní velkoměsta,“ říká Ryska. „Konvergence nejenom Prahy ale i České republiky skutečně probíhá.“

Náš vzor - pověstné Německo jsme sice stále nedohnali a jen tak nedoženeme. Ale daří se nám stahovat náskok jiných západních ekonomik, zejména těch jižních. Lukáš Kovanda hlavní ekonom Trinity Bank

Kovanda v tomto ohledu zmiňuje nedávno publikovaná data Mezinárodního měnového fondu (MMF), podle kterých Česká republika v minulém roce předstihla Itálii a Španělsko, co se týče HDP na obyvatele. Prognóza MMF dokonce tvrdí, že v roce 2025 překoná ekonomická výkonnost ČR Japonsko či Nový Zéland.

„Rostou tady mzdy a s tím i kupní síla lidí. Náš vzor - pověstné Německo jsme sice stále nedohnali a jen tak nedoženeme. Ale daří se nám stahovat náskok jiných západních ekonomik, zejména těch jižních,“ dodává ekonom.

Kovanda zmiňuje ještě jeden faktor, který podle něj přispěl k umístění Česka, a to zahraniční investice. „Na rozdíl například od Slovenska tu nedošlo k takovému útlumu přímých zahraničních investic po minulé krizi, tedy po roce 2009. Příliv kapitálu z bohatého zahraničí stále pokračuje,“ uvádí Kovanda. Bratislava je nyní v žebříčku Eurostatu na 13. místě, ačkoli v roce 2013 skončila před Prahou a umístila se na čtvrté příčce.

Lucembursko je dlouhodobě jedním z finančních center. Je tam řada fondů, bank a dalších finančních institucí. Jižní Irsko je zase oblíbené pro spoustu amerických firem. Pavel Ryska analytik J&T Banky

Lucemburk a Irsko jako magnety na kapitál

Z hlediska HDP na obyvatele je dlouhodobě nejbohatším evropským regionem lucemburské hlavní město Lucemburk, které má 260 procent unijního průměru HDP. Hned za ním je jižní Irsko s 240 procenty.

K statistickému prvenství těchto dvou regionů přispívá jejich atraktivita pro zahraniční podnikatele či nadnárodní společnosti. Reálný produkt se tam nemusí ani vyrábět, stačí, když tudy „proteče“ v podobě čísel ve finančních odděleních těchto firem.

„Lucembursko je dlouhodobě jedním z finančních center. Je tam řada fondů, bank a dalších finančních institucí,“ komentuje analytik Ryska. „Jižní Irsko je zase oblíbené pro spoustu amerických firem, protože je to tam daňově výhodné.“

S tím by souhlasil i Kovanda. „V jižní části Irska mají svou evropskou základnu Microsoft, Apple, Alphabet i Facebook. Region jižního Irska navíc není nijak hustě osídlený, takže se tam bohatství, které vytváří velké americké firmy, rozpočítává mezi poměrně malý počet lidí,“ uvádí Kovanda s tím, že se v Irsku ono vyprodukované bohatství příliš dlouho neohřeje. „Firmy to v dividendách nebo v různých vnitrofiremních transferech odvádějí z Irska jinam,“ dodává ekonom.

Šest nejbohatších regionů EU podle Eurostatu Region HDP na obyvatele (procento z průměru EU) Lucemburk 260% jižní Irsko 240% Praha 205% Brusel 202% Východní a střední Irsko 202% Hamburk 195%

Regiony kreslené statistiky

Odborníci se shodují, že podobné statistiky Eurostatu ale i jiných institucí je potřeba číst v kontextu. Ryska například upozorňuje na problematičnost samotných regionů, se kterými unijní statistický úřad pracuje.

„Tyto regiony jsou zadefinované svou velikostí. V ČR tyto regiony nekopírují naše kraje, a ani v jiných zemích nekopírují tamní provincie. Když se podíváme třeba do Francie, Paříž je jako region spojená se svým okolím. Vede to k tomu, že v některých zemích jsou města a metropole zařazená do větší oblasti, což jim potom sráží průměrnou ekonomickou výkonnost na hlavu. Naproti tomu Praha je ve statistice zadefinovaná úzce jen jako samotné město, což jí pomáhá,“ dodává Ryska.