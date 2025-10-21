Bankomaty Euronet mají nový poplatek. Připlatí si lidé s českou kartou

  13:23
Provozovatel bankomatů Euronet zavádí od úterý v Česku poplatek ve výši 49 korun za výběr domácí platební kartou. Dosud zpoplatňoval pouze výběr zahraničními kartami.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Poplatek by měl zajistit provozování bankomatů i v místech, kde by to jinak nebylo ekonomicky udržitelné, vysvětlil krok novinářům ředitel Euronetu v ČR Ondřej Kozák. Společnost je v Česku čtvrtým největším provozovatelem bankomatů, má jich zhruba 600.

Podle Kozáka lidé často berou bankomaty jako službu, která je zdarma, protože banky většinou neúčtují výběry ze svých bankomatů a jejich provoz dotují z jiných zdrojů. „Ve skutečnosti je to služba jako každá jiná, která s sebou nese nemalé náklady. Za každým výběrem stojí logistika, bezpečnost a servis,“ uvedl Kozák.

V současnosti jsou podle Kozáka v Česku zpoplatněné výběry zahraničními kartami, poplatek uplatňuje i většina bank. Poplatek za výběry z domácích karet už dříve zavedl provozovatel bankomatů ATM Point.

„Poplatek za výběr z bankomatu je běžným celosvětovým standardem. Umožňuje provozovat bankomaty i tam, kde by to jinak nebylo ekonomicky udržitelné,“ řekl Kozák. Euronet bude vždy o poplatku za výběr a jeho výši informovat na obrazovce bankomatu a uživatelé budou mít možnost transakci zrušit, pokud s poplatkem souhlasit nebudou. Kozák přitom upozornil, že banky účtují poplatky za výběr z cizích bankomatů, tento poplatek ale zůstává bance a ne provozovateli bankomatu.

Většina Čechů je ochotná za výběr zaplatit

Podle průzkumu společnosti STEM pro Euronet, který se uskutečnil v říjnu na reprezentativním vzorku 505 lidí ve věku 18 až 65 let, by 61 procent Čechů bylo ochotných platit za výběr z bankomatu v případě, že by potřebovali hotovost a nebyla jiná možnost, jak si ji obstarat.

Dvě pětiny Čechů by bylo ochotných platit poplatek v situaci, kdy by to umožnilo zachování bankomatu v jejich blízkosti nebo by se objevil nový tam, kde chybí. Průzkum zároveň ukázal, že 74 procent lidí se snaží vybírat peníze z bankomatu vlastní banky bez poplatku, dalších 24 procent z bankomatu cizí banky bez poplatku.

Podle průzkumu by pro 24 procent lidí znamenalo velkou komplikaci, kdyby byl zrušen bankomat v jejich okolí. Důvodem je omezení přístupu k hotovosti, protože pro 87 procent Čechů jsou bankomaty nejběžnější způsob, jak si ji obstarávají. Pravidelně hotovost k platbám používá 71 procent lidí, proti loňsku se podíl snížil o deset procentních bodů.

Nejčastějším důvodem pro platbu v hotovosti je to, že obchodník neumožňuje platbu kartou. V průzkumu to uvedlo 60 procent lidí, podíl je dlouhodobě stabilní. Pro 18 procent je důvodem pro platby v hotovosti to, že mají větší kontrolu nad svými penězi, pro 13 procent to, že mají příjmy v hotovosti. Platbám kartou nedůvěřují dvě procenta lidí. Hotovostní platby upřednostňují spíš starší lidé, obyvatelé menších měst a osoby s nižšími příjmy.

Euronet v Česku působí od roku 1997. Je součástí celosvětové sítě, která provozuje zhruba 55 tisíc bankomatů. Provoz bankomatů skupině celosvětově přináší zhruba 20 procent tržeb, většina příjmů pochází z jiných platebních řešení, včetně provozu platebních terminálů nebo zajišťování elektronických plateb. Celosvětové příjmy skupiny byly v loňském roce čtyři miliardy dolarů (83,7 miliardy korun).

