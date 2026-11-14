Eurocontrol na žádost FAA pozastavil lety z Evropy do USA

Potíže se podle zdroje stanice CNN týkají radarů i systémů rádiové komunikace, které tato střediska používají. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) podle agentury Bloomberg uvedl, že si nemyslí, že výpadek způsobil kybernetický útok či jiná kriminální aktivita a že prošetřuje, zda příčinou není aktualizace softwarového systému. Ministr vnitřní bezpečnosti Markwayne Mullin uvedl, že veřejnost nemá mít důvod k obavám.
Systémy řízení letového provozu v Kanadě jsou funkční, uvedl podle agentury Reuters kanadský poskytovatel služeb řízení letového provozu Nav Canada.
Podle agentury AP jde o první celonárodní pozastavení letů od ledna 2023, kdy selhal klíčový počítačový systém FAA. Předtím bylo pozastavení naposledy nařízeno po teroristických útocích z 11. září 2001.