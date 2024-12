Česko na euru vydělá, pokud dobře zafixuje kurz, míní ekonom

Podle Martina Mašáta je správné investovat kdykoliv, ale dnešní doba je pro investice ideální. „Bezrizikové investice nyní vynášejí kolem 5 procent, akcie mohou nabídnout 10 procent a objevují se i příležitosti s výnosem 15 procent,“ uvádí ekonom. Zároveň varuje před dlouhým váháním.

A kam by lidé podle něj měli momentálně investovat? „Oblíbené jsou například technologické firmy, zejména ty, jež jsou spojené s umělou inteligencí. Otázkou ale je výhodnost, zda už tyto akcie nejsou příliš drahé,“ upozorňuje Mašát.

Trump zamává s investičními možnostmi

„Stále vyrábějí jen čipy, které časem trh přehltí. AI nám sice ušetří práci, ale její dopad na produktivitu nemusí být tak velký, jak si mnozí myslí,“ myslí si investiční odborník.

S investičními příležitostmi podle něj zamává nástup staronového prezidenta Donalda Trumpa na začátku příštího roku „Trump už s nimi vlastně zamával a mávat bude dál. Je to prostě obchodník. On už naznačil, že použije svá oblíbená cla. Uvalí třeba na čínské zboží cla ve výši 30 procent. Pak si zatelefonuje s čínským prezidentem a najednou to bude 15 procent.“

„Ale je jisté, že můžeme čekat hodně změn. Zároveň však jako investoři vidíme v USA i mnoho příležitostí. Preferujeme například americký průmysl, protože ten bude Donald Trump velmi podporovat. Ale zároveň tu je riziko, že kvůli zvýšeným clům naroste inflace. Předpokládáme také, že se zdraží práce, protože bude méně imigrantů. A to vše zvedne ceny, tedy zvýší inflaci,“ ekonom.

Klíčem k úspěchu v investování je podle Martina Mašáta diverzifikace rizik. „Neexistuje jedna zázračná investice, která by seděla všem. Klient by si měl vybrat na základě svého investičního horizontu a rizikového profilu,“ vysvětluje. Konzervativnějším investorům doporučuje dluhopisy, zatímco dlouhodobější investoři by měli sázet více na akcie.

Euro? Do deseti let ano

A proč právě dluhopisy? „České státní dluhopisy vynášejí přes 4 procenta ročně na dobu deseti let. Pokud inflace zůstane kolem dvou až tří procent, jde o bezrizikový výnos, který se aktuálně vyplatí,“ říká Mašát. V minulých letech byl přitom výnos dluhopisů zanedbatelný, nyní se však situace výrazně změnila.

Inflace v České republice byla v posledních letech extrémně vysoká, což komplikovalo zhodnocování úspor. „Inflace už ale klesla a nyní se pohybuje do tří procent, což je blízko dlouhodobého cíle ČNB. V dlouhodobém horizontu akcie zhodnocují peníze lépe než inflace – například za posledních pět let vzrostly o 50 procent, zatímco inflace činila kumulativně za tu dobu 30 až 35 procent.“

A pomohlo by drobným českým investorům zavedení eura v ČR? „To je politická otázka. Přestože se k tomu před volbami politici nevyjadřují, už v tuto chvíli probíhá proces, který by se dal nazvat euroizace.“

Česko podle něj na euru vydělá, pokud dobře zafixuje kurz. „Prostě euro se stále více používá, a to zvláště v případech, kdy úroky v eurozóně byly nižší než v Česku,“ uzavírá s tím, že do deseti let by si reálně dokázal představit, že Česko euro přijme.