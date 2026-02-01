Balíčky, které do Evropské unie putují z ostatních zemí, budou od 1. července 2026 plošně o tři eura dražší. Rada EU totiž schválila změnu celních pravidel. Od července proto bude platit, že na zásilky s deklarovanou hodnotou do 150 eur bude uvaleno paušální tříeurové clo, v závislosti na kurzu tedy přibližně 73 korun.
Při uvalení cla přitom nebude záležet na tom, kolik objednávek příjemce na daných platformách uskutečnil, ale v kolika balíčcích mu přijdou. Například velká objednávka s patnácti položkami zabalená do jedné krabice znamená pouze tři eura na clu. Pokud ale obchodník pošle objednávku rozdělenou do několika balíčků, musí příjemce zaplatit clo za každý balíček zvlášť.
Rada Evropské unie schválila zmíněné nařízení v reakci na prudký nárůst těchto drobných zásilek z e-commerce platforem. Změna se přitom nedotkne jen platformy Temu, ale třeba také platformy Shein či Aliexpress, pokud zásilky budou putovat ze třetích zemí.
|
Na Temu nakupuje každý čtvrtý Evropan. Zisk tržiště vzrostl o desítky procent
Změna má také narovnat podmínky pro evropské obchodníky, kteří často nejsou schopni těmto gigantům cenově konkurovat. „Vnímáme to jako přechodné řešení, které reaguje na téměř tři roky masového zneužívání celní výjimky pro balíky v hodnotě do 150 eur,“ říká Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci.
Zmíněné paušální clo je však jen prozatímním mezikrokem. Evropská unie chystá širší reformu celního systému. „Je určitě pozitivní, že se EU rozhodla nečekat na dokončení změn v oblasti cel a konečně udělala krok k narovnání situace na trhu. Je to ovšem jen první krok, je potřeba, aby následovaly další,“ myslí si Vetyška.
Jde například o různá pravidla a nařízení týkající se složení a certifikací, která musí evropští obchodníci dodržovat, ale mimoevropští obchodníci je často obcházejí. „Clo je pouze jednou částí, která dělá rozdíl v nákladech a v konečném důsledku i cenách,“ dodává Jan Vetyška.
Vyrovnání konkurence
K dalšímu prodražení zásilek může dojít ještě v letošním roce. V současné době se totiž diskutuje téma takzvaného handling poplatku. Jde o přirážku za samotné zpracování zásilky, uvažovaná výše je kolem dvou eur. Tento poplatek by teoreticky mohl vstoupit v platnost v průběhu nebo ke konci letošního roku. Zatím není schválen, ale pokud k tomu dojde, balíčky se opět o něco prodraží, protože tato částka se připočítá ke každé zásilce spolu s clem.
V praxi by od července měla situace vypadat následovně. Uživatel si na e-shopu ze zemí mimo EU vytvoří objednávku a balíček následně doputuje do ČR. Tehdy bude muset příjemce projít celním řízením, ať už sám nebo v zastoupení.
„Změna se bude týkat formátu celního prohlášení, kdy subjekt zaregistrovaný v systému IOSS nebo osoba používající zvláštní režim dle směrnice 2006/112/EC , bude moci podat celní prohlášení s omezeným počtem údajů takzvané deklaraci H7, na základě které ji bude vyměřeno clo ve výši tří eur za položku zboží,“ vysvětluje Vladimíra Malovíková, tisková mluvčí Generálního ředitelství cel.
|
Temu testuje prodej potravin v Německu, záměr děsí především zemědělce
Jiná osoba, která není zaregistrovaná v systému IOSS a tudíž nepoužívá zmíněný zvláštní režim – tedy nejčastěji koncový zákazník, který čeká na svůj balíček – ale bude muset podat celní prohlášení s úplnými předepsanými údaji, přičemž mu bude vyměřeno clo dle aktuálního platného sazebníku kombinované nomenklatury. Finální znění právního textu ale dosud není k dispozici a stejně tak nejsou ještě pevně definovány všechny technické detaily.
„Předpokládá se, že obdobně by to mohlo být i u placení cla, to znamená, že clo by zaplatil zákazník přímo na e-shopu, který následně odvede příslušné částky celním orgánům. Další možností by mohlo být placení cla skrze poštovního operátora, případně přepravce,“ vyjmenovává Vladimíra Malovíková.
Jak se zachová Čína
Otázkou zůstává, zda giganti nebudou postupovat podobně jako platforma Aliexpress v roce 2021, která přesunula část svých skladů do Evropy, nejčastěji do Polska, Španělska a Francie. Reagovala tím právě na změnu pravidel pro DPH a clo. Od 1. července 2021 totiž skončilo osvobození od DPH u zásilek do 22 eur.
Zmíněný přesun zrychlil doručení zásilek z několika týdnů na několik dnů a zákazníkům odpadla nutnost procházet celním řízením. Zboží si totiž kupovali v rámci EU, tudíž daň a případně clo už bylo odvedeno obchodníkem.
Tímto krokem se Aliexpressu opět podařilo konkurovat lokálním e-shopům. Proces objednávání zboží přes e-shopy totiž probíhal totožně ať už šlo o lokálního prodejce nebo zmíněnou platformu, ale s tím, že Aliexpress nadále nabízel zboží za velmi nízké částky.
|
IKEA bojuje s Amazonem a Temu, změny na trhu způsobují řetězci vrásky
Pokud by letos v reakci na chystanou změnu postupovaly platformy podobným způsobem, koncoví zákazníci by celním řízením procházet nemuseli a jako koncoví příjemci by zmíněný poplatek neplatili.
Clu a DPH se sice dovozci nevyhnou, ani pokud budou dovážet zboží do nějakého distribučního skladu v EU ve větším objemu a následně propouštět do volného oběhu celý kontejner najednou. „Ale tím pádem clo a DPH nebude muset platit konečný příjemce, protože to za něj udělá obchodník.,“ vysvětluje Malovíková.
Balíčků tedy sice ubude, ale je otázkou o kolik. Některé položky velmi pravděpodobně zdraží a už tak nebudou výhodné. „Vše závisí na obchodní politice příslušných elektronických tržišť. Je možné, že začnou propouštět do volného oběhu objemově větší zásilky jednoho druhu zboží, například kontejner obalů na mobil, než miliony malých zásilek s jedním kusem určeným pro konečného příjemce,“ uzavírá Vladimíra Malovíková, tisková mluvčí Generálního ředitelství cel.