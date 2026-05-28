EU tlačí na prokázání věku na internetu, může se to dotknout i e-shopů

Veronika Doskočilová
Ve snaze ochránit děti před škodlivým internetovým obsahem se Evropská unie snaží členské státy přesvědčit, aby zavedly přísnější ověřování věku. Nyní stačí při vstupu na řadu webů pouze odkliknout prohlášení, že uživateli už dosáhl osmnácti let. Nově by mělo být pro zobrazení takového webu nutné svůj věk skutečně prokázat.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Evropská komise přišla s doporučením, aby členské státy EU do konce roku uvedly do praxe ověřování věku všude tam, kde by se děti potenciálně mohly dostat k nevhodnému či škodlivému online obsahu, který pro ně není určený.

Komise už za tímto účelem vypracovala plán aplikace EU, která má k ověřování věku sloužit. „Evropská aplikace pro ověřování věku (EU Age Verification Blueprint) je součástí Nařízení o digitálních službách (DSA),“ říká Petr Kozák, tajemník Institutu pro regulaci hazardních her. Touto aplikací by musel uživatel svůj věk prokázat. „Například prostřednictvím bankovní identity nebo e-občanky. To umožní v případě nutnosti rychle prokázat svou plnoletost,“ dodává Kozák.

Ačkoli je potřeba EU aplikaci nastavit na základě například bankovní identity, cestovního pasu nebo občanského průkazu, zůstává částečně anonymní. Uživatel totiž svůj věk na daném webu prokazuje bez toho, aby odhalil svou totožnost, osobní údaje nebo dokonce přesný věk. Aplikace je plně open source, což znamená, že ji může přijmout jakákoli země, a to i mimo EU.

„Smyslem opatření je mít mezinárodně univerzální a efektivní ověřovač fungující na bázi kryptografického zabezpečení, který zachová soukromé údaje uživatelů v bezpečí,“ vysvětluje Kozák.

K zavedení ověřování věku má pak podle doporučení dojít buď pomocí této aplikace, kterou si ale státy musí přizpůsobit pro své občany, nebo integrací této funkce do evropské digitální identifikační peněženky. Tu jsou členské státy povinny poskytnout svým občanům do konce letošního roku.

Prověření by se mělo týkat i e-shopů

Mezi online platformy, které by nejpozději od nového roku měly ověřovat totožnost návštěvníků, patří například pornografické stránky, provozovatelé hazardních her všeho druhu, ale také například e-shopy, na nichž se prodává alkohol či tabákové výrobky.

Pro samotný prodej alkoholu či tabákových výrobků je ověření věku povinné už nyní. Nově by ale ověření bylo povinné i proto, aby se návštěvníkovi daný web vůbec zobrazil. Celkový koncept však ještě podle mnohých nemá jasné obrysy. „Zatím nemáme konkrétní informace o tom, jaké požadavky by případná nová legislativa měla obsahovat,“ říká Martin Svoboda, manažer pro legislativu a státní správu Asociace pro elektronickou komerci.

Podobně vnímají situaci i provozovatelé online hazardních her. „Záleží primárně na způsobu, jakým budou tyto skutečnosti promítnuty do českých právních předpisů a v jakém rozsahu bude ověření vyžadováno, zda pro účast na hazardní hře, či pro samotný vstup na stránky a zobrazení obsahu,“ popisuje Kozák.

Pokud by ověřování věku bylo skutečně povinné i v případě, kdy si chce návštěvník webové stránky jen zobrazit, velmi pravděpodobně to ovlivní i byznysovou stránku. „Jakákoli přidaná bariéra pro vstup na webové stránky e-shopu nebo při dokončování nákupu by znamenala negativní dopad pro prodej,“ míní Svoboda.

Řada těch, kteří by totiž nakoupit chtěli, odmítne ověření věku podstoupit. Ať už v aplikaci nebo přes digitální peněženku, stále bude nutné do daného nástroje nahrát své osobní údaje na základě cestovního pasu či občanského průkazu. A dá se předpokládat, že tento krok řada lidí už jen z podstaty věci odmítne. „Je jasné, že část zákazníků přes to nepůjde,“ říká Tereza Pálková, manažerka obchodu Alkohol.cz.

Na druhé straně ale věří, že v zrovna případě jejich byznysu budou zákazníci vstřícnější díky tomu, že společnost už podobnou aplikaci zavedla v minulosti, byť ne hned při vstupu na stránky ale až při samotném nákupu. „Už dnes používáme ověření věku přes službu Adulto a vidíme, že si lidé na podobný typ ověřování postupně zvykají,“ vysvětluje Pálková.

Náskok a zkušenosti mohou v tomto směru představovat i konkurenční výhodu. „Myslím, že se nám dnes vyplácí, že jsme to nezačali řešit až ve chvíli, kdy se o regulaci začalo mluvit naplno. V online prodeji alkoholu je to v Česku stále spíš výjimka,“ uvádí Pálková. A navíc mají tyto společnosti také zkušenosti s tím, jak návštěvníci reagují. „Díky zkušenosti z posledních let už víme, jak zákazníci na ověřování reagují, co jim vadí a co naopak funguje,“ dodává Pálková.

Hazard i sociální sítě

Někteří provozovatelé dotčených webů ale obecně vidí situaci optimističtěji. „Negativní dopady ve velké míře neočekáváme,“ uvádí za provozovatele hazardních her Petr Kozák. Vyjádření Evropské komise totiž není zcela jednoznačné a tím pádem se mohou lišit i způsoby interpretace.

„Domnívám se, že EK netrvá zcela na používání její aplikace, ale spíše doporučuje členským státům zavedení takového ověřování vhodnými nástroji,“ říká Kozák. Krok EU vnímá více jako reakci na aktuální nerovný trh. Unie tak podle něj spíše reaguje na rozpor mezi tím, kdy legální provozovatel musí dělat robustní identifikaci, ale na sociálních sítích a streamovacích platformách je nelegální obsah cílený přímo na děti a mladistvé.

Sociálních sítí se změna pochopitelně týká také. Kromě nelegálního obsahu jde však i o online návykový design. To se týká platforem jako Facebook, Instagram či TikTok. Evropská komise už na společnost Meta zatlačila s tím, že pokud design platforem nezmění, hrozí jí pokuta. Už v únoru Komise uvedla, že podle jejích předběžných zjištění porušuje návykový design TikToku zákon o digitálních službách. A kromě toho také v samostatném oznámení společnost informovala, že podle ní nepodniká dostatečné kroky k tomu, aby děti do třinácti let přístup na Instagram a Facebook vůbec neměly.

