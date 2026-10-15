Premiéři a prezidenti mají projednávání rozpočtu na programu ve čtvrtek odpoledne. Český premiér Andrej Babiš však už před začátkem jednání označil za nepravděpodobné, že by mohlo být dosaženo shody.
„Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího víceletého rozpočtu EU jsou pro Česko naprosto nepřijatelné,“ uvedl před začátkem summitu EU. Předsedovi české vlády vadí zejména to, že by část výnosů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek a uhlíkového cla nově putovala přímo do unijní kasy.
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Návrhy na nové zdroje rozpočtu EU jsou pro Česko nepřijatelné, řekl Babiš
Plátci chtějí škrtat, Česko chce dostat víc na regionální rozvoj
V sázce jsou obrovské sumy. Evropská komise původně navrhla sedmiletý rámec ve výši 1,8 bilionu eur (zhruba 43 bilionů korun), který následně irské předsednictví seškrtalo o osm procent na 1,6 bilionu eur. To ale čistým plátcům nestačí a lídři Německa, Nizozemska či Švédska trvají na tom, že škrty musí být razantnější.
„Dnešním návrhům zkrátka řeknu ne, deklaroval švédský premiér Ulf Kristersson. „Tudy cesta nevede. Rozpočet je příliš velký, příliš drahý a zcela nepřijatelný.“
Proti zastáncům škrtů stojí skupina 17 států známá jako „Přátelé koheze“, kam vedle Itálie či Polska patří i Česko. Jejich společným cílem je uhájit co nejvíce peněz pro regionální rozvoj a zemědělce.
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Pro celou Českou republiku se v současných návrzích předběžně rýsuje alokace kolem 29,4 miliardy eur (593 miliard korun). „My samozřejmě budeme bojovat za to, abychom získali maximum prostředků pro náš rozpočet,“ řekl Babiš s tím, že Česká republika se stále více přibližuje pozici čistého plátce. „Ty peníze, které potom vyjednáváme, tak Evropa nám vnucuje své různé ideologické věci, což je pro nás nepřijatelné,“ dodal.
Ačkoliv nový rozpočtový rámec formálně odstartuje až v roce 2028 a faktické výzvy se rozeběhnou spíše na přelomu let 2028 a 2029, právě v těchto dnech se v nejvyšších patrech unijní politiky musí kromě nových vlastních příjmů Unie vydefinovat základní obrysy navyšování příspěvků členských států i na způsob splácení krizového fondu obnovy Next Generation EU. To vše přímo určí celkovou velikost rozpočtu.
Čas přitom tlačí: předseda Evropské rady António Costa stále doufá v dohodu do konce roku, aby se stihla připravit legislativa a nehrozilo, že od ledna 2028 nastane výpadek financování.
Jedna obálka pro traktory i nemocnice
Zatímco dříve Česko spravovalo přes dvacet operačních programů a v nynějším období jich má devět, po roce 2028 má existovat pouze jediný zastřešující dokument: Národní a regionální partnerský plán.
„Jednoduše řečeno: kapitoly a řádky se seskupily do větších celků, kde je daleko větší možnost se pohybovat,“ přibližuje Milan Sedláček z Hospodářské komory, který se přípravou nového rozpočtového rámce dlouhodobě zabývá. Podle zástupců tuzemského byznysu jde o zásadní zlom v celé dosavadní rozpočtové filozofii.
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Nejvýbušnější změnu představuje plánované sloučení dvou dosud přísně oddělených světů – společné zemědělské politiky a kohezní politiky určené na vyrovnávání regionálních rozdílů. V novém rozpočtu mají tvořit jedinou společnou kapitolu.
„V současném období máte peníze na zemědělskou politiku a vedle toho na soudržnost. V novém období je to jedna kapitola, jedny peníze. Ten vyjednávací tlak se z roviny EU přesouvá na členský stát,“ upozorňuje Sedláček s tím, že pro zemědělství bude sice definován minimální podíl, střet o zbytek balíku ale bude nerovný. „Akceschopnost zemědělců jako skupiny je daleko kompaktnější než akceschopnost regionů, za které budou vystupovat starostové nebo ředitelé nemocnic.“
Moderní technologie a obrana
Tradiční nadpisy programů jako digitalizace, energetika nebo výzkum a vývoj sice zůstanou, jejich obsah se ale zásadně promění. Evropská unie vybrala čtyři témata, do kterých by mělo směřovat nejvíce peněz: biotechnologie, čisté a zelené technologie, digitální sektor a obranyschopnost.
„Obrana není jen o výrobě munice nebo tanku, ale i o technologiích a surovinách. Nabaluje se k ní proto téma soběstačnosti a odolnosti dodavatelských řetězců,“ vysvětluje Sedláček.
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České podniky musí počítat i s tím, že objem peněz rozdělovaných lokálně se významně smrskne. Těžiště podpory se stěhuje přímo do Bruselu. Vznikající Evropský fond pro konkurenceschopnost má pod sebe stáhnout dosavadní roztříštěné programy a hospodařit s více než 400 miliardami eur. Tedy zhruba čtvrtinou z celkového plánovaného rozpočtu EU.
To tuzemské firmy podle Sedláčka donutí opustit dosavadní pohodlí. „České podniky budou tlačeny do soutěže, které se doteď vyhýbaly. Nejdou do české výzvy na ministerstvu, kde soutěží mezi sebou, ale hrají evropskou ligu, kde si přímo konkurují s Francouzem nebo Němcem. Neobstojíte s běžným standardním projektem, tam se musíte něčím odlišit.“
Dotace se tenčí, byrokracie odrazuje
Pokračující ekonomické dohánění západní Evropy pro Česko znamená, že štědré dotační časy končí. Čím bohatší stát je, tím méně z unijního rozpočtu inkasuje a tím více do něj musí odvádět. Balík peněz, který Česko z unijního rozpočtu dostane, bude citelně menší než bylo zvykem. A to ať už jednání dopadnou jakkoliv.
Hospodářský růst Česka má přímý dopad i na to, jakou část nákladů může podnikatel z unijních peněz pokrýt. Zatímco na stále ekonomicky slabším severu republiky mohou podniky stále získat vysokou míru dotační podpory, celá jižní polovina republiky je již zařazena v kategorii takzvaných přechodových regionů. A maximální míra podpory v nich bude znatelně nižší.
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Nižší procento podpory sice teoreticky umožňuje rozdělit peníze mezi více investic, v praxi se však může dostavit opačný efekt – řada firem se rozhodne, že takto nízká dotace už nevyváží složitou administrativu a vykazování a vůbec si nezažádá.
Cestou, jak úbytek přímých dotací kompenzovat, má být podle expertů větší důraz na takzvané finanční nástroje – tedy zvýhodněné půjčky a záruky tam, kde má projekt jasnou finanční návratnost. Ty podle nich mohou v řadě oblastí fungovat lépe než klasická dotace, navíc umožní každou korunu investovat vícenásobně. I s menším rozpočtem je tak díky pákovému efektu teoreticky možné významně podpořit ekonomiku.