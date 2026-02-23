Evropa se zbavila závislosti na ruské ropě a plynu, Maďarsko a Slovensko nikoliv

Ruská ropa a zejména zemní plyn hrály dlouhá léta důležitou roli v zásobování zemí Evropské unie těmito surovinami. Poté, co Moskva v únoru roku 2022 zahájila invazi na Ukrajinu, se ale Unie začala od ruských surovin rychle odvracet. Maďarsko a Slovensko však zůstaly na ruské ropě a plynu dosud do značné míry závislé.

Poškozený ropovod Družba v Lipecké oblasti (ilustrační foto) | foto: Profimedia.cz

V rámci sankcí uvalených na Rusko byl od roku 2023 zakázán – až na výjimky – dovoz ruské ropy, v případě plynu by jeho dovoz měl skončit nejpozději do 1. listopadu 2027.

Na ruských energetických surovinách byly z unijních zemí nejvíce závislé Německo a také státy někdejšího východního bloku napojené na ropovody a plynovody, jejichž základy byly vybudovány už v éře Sovětského svazu. I kvůli tomu ještě v roce 2021 podíl dodávek z Ruska do EU činil v případě plynu 45 procent a u ropy 27 procent spotřeby.

Spor o ruskou ropu eskaluje. Zastavíme dodávky elektřiny, hrozí Fico Ukrajině

V roce 2024, ze kdy jsou dostupné poslední celoroční statistiky, poklesl podíl ruského plynu na 19 procent a ruské ropy na tři procenta unijní spotřeby. Loni v říjnu už představoval podíl Ruska na dovozu plynu do EU jen 12 procent. V případě ropy nabyla na významu surovina například z Ázerbájdžánu, Kazachstánu nebo Libye, u plynu se jedná o dovoz jeho zkapalněné formy ze Spojených států nebo Kataru.

Rusko nahradil Západ. Toky plynu v Evropě se otočily, česká soustava se přizpůsobila

Výjimku z unijního zákazu dovozu ropy, který začal platit od prosince 2022 nejprve pro dodávky tankery, měly dodávky ropovodem Družba, jehož jižní větev vede do Maďarska, na Slovensko a do České republiky a severní do Polska a Německa. Zatímco české, polské i německé rafinerie už ruskou ropu díky alternativním trasám nahradily, ty v Maďarsku a Slovensku jsou na ní stále závislé.

Česko se závislosti zbavilo

Česká republika se od ruské ropy definitivně odřízla loni na jaře. Ještě v roce 2024 přicházely prostřednictvím Družby zhruba dvě pětiny ropy, zpracované českými rafinériemi, od začátku března 2025 ale surovina proudí jen z německého ropovodu IKL, který navazuje na italský TAL. Kapacita této trasy byla po roce 2022 výrazně rozšířena tak, aby pokryla celou českou spotřebu.

Podobně se Česko zbavilo závislosti na ruském plynu, a to i díky kontraktům na dovoz zkapalněného plynu (LNG). Česká republika v současné době čerpá plyn ze západu, přes Německo přichází surovina zejména z Norska a LNG z terminálu v Nizozemsku. Ještě na konci roku 2024 tvořil drtivou většinu dodávek plyn z Ruska, změna přišla poté, co Ukrajina v lednu 2025 zastavila po vypršení smlouvy tranzit ruského plynu do EU.

Nepřátelský akt, zuří Orbán po zastavení ruské ropy. Kyjevu zablokoval peníze

Maďarsko a Slovensko jsou ale na ruské ropě a plynu dosud do značné míry závislé. Odmítají proto mimo jiné chystaný zákaz dovoz plynu z Ruska, který by měl začít platit od konce roku 2027. Ruský plyn do EU nyní proudí zejména přes Turecko a plynovodem TurkStream, který vede z Ruska přes Černé moře do Turecka a na Balkán. Kapacita této trasy je ovšem proti té původní přes Ukrajinu nižší.

Začátkem letošního února Maďarsko napadlo u Soudního dvora Evropské unie nařízení, přijaté koncem loňského roku, které počítá s postupným zákazem dovozu ruského plynu do EU mezi dubnem 2026 a listopadem 2027. Podobný krok avizovalo i Slovensko. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó při podání žaloby uvedl, že bez ruského plynu a ropy nelze zajistit energetickou bezpečnost jeho země.

Maďarsko i Slovensko mají dlouholeté kontrakty

Maďarsko v roce 2021 podepsalo 15letou smlouvu, v rámci které od ruské plynárenské společnosti Gazprom dostává 4,5 miliardy krychlových metrů plynu ročně. To je zhruba polovina maďarské roční spotřeby, další ruský plyn odebírá země na základě jiných kontraktů. V nedávné minulosti uzavřelo Maďarsko i smlouvy na dodávky plynu od britské společnosti Shell, francouzské Engie, ázerbájdžánského podniku SOCAR a amerického Chevronu. Jejich celkový objem ale činí jen 1,4 miliardy krychlových metrů ročně.

Slovensko vyhlásilo stav ropné nouze, dodávky Družbou se neobnovily

Také Slovensko má dlouhodobý kontrakt na dodávky ruského plynu, a to až do roku 2034. Na rozdíl od svého jižního souseda ale země už dodávky plynu do značné míry diverzifikovala. Koncem loňského roku státem kontrolovaná společnost SPP, největší prodejce zemního plynu na Slovensku, uvedla, že při dodávkách suroviny svým klientům už v současnosti využívá ruský plyn z méně než poloviny.

Česko nabídne Slovensku ropu přes Družbu, uvedl Havlíček po setkání s Ficem

V případě ropy jsou ale slovenské i maďarské rafinerie (i bratislavský Slovnaft přitom patří maďarské firmě MOL) závislé na dodávkách suroviny z Ruska prostřednictvím Družby, které umožňuje stále platná unijní výjimka. Jen menší objem dodávek zabezpečil v uplynulých letech jadranský ropovod Adria z Chorvatska.

Po lednových ruských útocích na ukrajinské energetické objekty je ale trasa přes Družbu narušená a žádná ropa tudy neproudí. Slovensko a Maďarsko přitom zpochybňují, že by obnovení dodávek přes Ukrajinu znemožňovaly technické důvody, a Kyjev obviňují, že dodávky neobnovil z politických důvodů.

Minulý týden se Maďarsko a Slovensko se obrátily na Evropskou komisi s žádostí o uplatnění pravidla, které by oběma zemím umožnilo dodávky ruské ropy přes Chorvatsko. Chorvatský ministr hospodářství Ante Šušnjar v reakci uvedl, že jeho země přepravu ruské ropy do Maďarska a na Slovensko prostřednictvím ropovodu chorvatské společnosti Janaf nepovolí. Záhřeb je připraven oběma zemím pomoct, ale ne dodávkami ruské ropy.

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

