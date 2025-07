Ačkoli byla budova Berlaymont postavena v letech 1963-1969 a Evropská komise se do něj přestěhovala v roce 1967, v roce 1991 bylo rozhodnuto o nutnosti kompletní renovace z důvodu zdravotního rizika. Komise se do zrekonstruované budovy vrátila v roce 2004. (23. června 2025) | foto: Dáša Hyklová, iDNES.cz

Jde o dosud největší vyplacenou částku, která pochází z příjmů ze systému emisních povolenek EU ETS. Podle Evropské komise tyto investice podpoří modernizaci energetických systémů v EU, sníží emise skleníkových plynů v odvětví energetiky, průmyslu a dopravy a zlepší energetickou účinnost.

Nejvíce peněz získalo Polsko, 1,33 miliardy eur, do Česka míří 1,05 miliardy eur (25,9 miliardy Kč), což je druhá největší částka z tohoto balíku. Přes 712 milionů eur dostane Rumunsko, které se co do objemu investičních prostředků umístilo na třetí příčce. Mezi další země, jejichž projekty získaly tuto podporu patří také Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Řecko, Chorvatsko a Slovinsko.

Projekty mají pomoci členským státům splnit jejich cíle v oblasti klimatu a energetiky. Podle Komise rovněž posílí konkurenceschopnost průmyslu EU. Konkrétně tím, že „podpoří moderní, účinnou a odolnou energetickou infrastrukturu, inovace a pomohou snížit dovoz fosilních paliv do EU“.

Podporovaných 34 projektů se zaměřuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, využívání a zavádění obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetických sítí a energetickou účinnost. V případě Česka šlo o investice do kapacity pro skladování elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Modernizační fond financovaný z příjmů z dražeb emisních povolenek v rámci systému EU ETS má za cíl podpořit třináct zemí EU s nižšími příjmy (s hrubým domácím produktem na obyvatele nižším než 75 procent průměru Unie v letech 2016 až 2018) při jejich přechodu na klimatickou neutralitu. Mezi těmito členskými státy je i Česko.