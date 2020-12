Budeme mít čím svítit? Unie zpřísnila zelenou strategii a Česko stále tápe

Třebaže to tak v nynějším všeobecném zmatku nevypadá, právě se hraje o to, zda budeme mít v budoucnu čím svítit. Lídři Evropské unie se shodli na zpřísnění závazků ohledně emisí skleníkových plynů. Unie by jich měla v roce 2030 vypouštět o 55 procent méně oproti roku 1990. A Česko musí najít cestu, jakými zdroji nahradí špinavé elektrárny.