Půdy pro soláry a větrníky je dost, ukázala analýza. Zemědělství to neomezí

Nařizuje členským státům, aby určily „urychlovací oblasti“ pro projekty obnovitelné energie, kde budou schvalovací procesy zefektivněny. V této souvislosti vznikly obavy, že by to mohlo vést k obcházení některých stávajících právních požadavků týkajících se životního prostředí. To vyvolalo obavy z potenciálních konfliktů v důsledku změn ve využívání půdy nebo selhání koexistence s ochranou přírody a potřebami komunity. Zpráva EEB objasňuje, že pro dosažení stoprocentních obnovitelných zdrojů v Evropě není třeba ohrozit oblasti bohaté na biologickou rozmanitost a produkční zemědělskou půdu.