Videohry lákají velké sponzory, ti pronikají už i na české akce

Mercedes, Red Bull, Vodafone. Na první pohled v podstatě nesouvisející firmy mají přeci jen jedno společné – všechny dlouhodobě podporují či propagují esport, profesionální a poloprofesionální hraní počítačových her. Ať už po sobě pojmenovávají turnaje, sponzorují zápasy nebo rovnou podporují celé herní týmy.



Toto prostředí, které pro sebe v minulosti měly vyhrazené hlavně technologické firmy, e-shopy a výrobci příslušenství k počítačům, se pomalu začíná otevírat i dalším firmám. Význam počítačových her totiž rok od roku roste. Kromě růstu videoherního průmyslu za to může i to, že na ně začínají měnit pohled zaměstnavatelé.

Oblibu si totiž získává i tzv. gamifikace, používání herních prvků v práci. Používá ji například Amazon – zaměstnanci na obrazovkách v pracovní době mohou hrát jednoduché arkádové hry, ve kterých získávají bonusy za rychlé vyřizování zásilek. Jsou pak motivovanější pracovat svižněji. Někteří náboráři také při pohovorech na hráče přímo cílí.

„Klasické formy práce, tak jak je známe, průběžně zanikají a dovolím si říct, že důraz bude stále více bude kladen na znalosti a dovednosti v oblasti technologií,“ předpovídá Michal Kadera, předseda správní rady Nadačního fondu ŠKODA AUTO. „Gaming můžeme chápat jako most k těmto znalostem a dovednostem,“ dodává.



Společně s větší popularitou her se pak zvětšuje i publikum esportových událostí. Na The International, turnaji ve hře Dota 2 a jednu z největších událostí roku, se v jednu chvíli přes internet dívalo 1,9 milionu diváků. Závod o dokončení nejnovější instance ve hře World of Warcraft na nejvyšší obtížnost, tzv. Race to World First probíhající od 28. ledna, pak denně sleduje kolem sto tisíc diváků.



Turnaje od Škody nebo Vodafonu

A větší herní události už se pomalu začínají odehrávat i na české scéně. Od roku 2017 například existuje Mistrovství ČR v počítačových hrách. Takové akce přitom potřebují sponzory. A s větším publikem přichází zájem firem, které by dříve o počítačových hrách nejspíš ani neuvažovaly. Kromě turnajů pořádaných například Alzou či CZC tak stále častěji můžeme narazit i na akce s méně obvyklými jmény.



Vlastní turnaj tak pořádala i třeba právě mladoboleslavská Škodovka. Koncem ledna se hráči v jejím muzeu utkali ve hrách FIFA 2020, NHL 2020 a League of Legends. „V současné společnosti stále přežívá názor, že čas strávený hraním her je mrháním lidského potenciálu, ale podívejte se, jakým tempem pádí digitalizace,“ komentuje Kadera.



Mistrovství ČR pak sponzoruje Vodafone. „Esport vnímáme jako velmi perspektivní odvětví i do budoucna,“ říká Radek Hanzlík z Vodafonu. Operátor český esport a počítačové hry podporuje dlouhodobě, spolupracuje například s týmem eSuba nebo několika youtubery. „Esportová komunita je pro nás přirozenou cílovou skupinou, neboť Vodafone poskytuje stabilní mobilní i fixní připojení (k internetu, pozn. red.),“ doplňuje.

Do esportu se v posledním roce ve velkém opřely i české fotbalové kluby. Jejich hráči se vzájemně utkávají ve hře FIFA a reprezentují je jak u nás, tak i v zahraničí. Svůj tým tak má Sparta Praha, která s konceptem do Česka přišla, Viktorie Plzeň i třeba Bohemians Praha 1905.

V profesionálním hraní her jsou miliony

Profesionální hráči počítačových her (tzv. progameři) si mohou, pokud se jim daří, přijít na miliony. Týmy těch nejlepších počítačových „profíků“ čeká na turnajích luxusní péče i autogramiády s fanoušky.

Jen vloni se na The International rozdalo rekordních 34,3 milionu dolarů, v přepočtu přes 776 milonů korun. Poslední dva z osmnácti zúčastněných týmů si odnesly 85 tisíc dolarů (téměř dva miliony korun). Hráči vítězného pětičlenného týmu OG, který sponzoruje Red Bull, si pak rozdělili přes 15,5 milionu dolarů.

Kromě podílu z výhry přitom hráči mají i vysoké měsíční platy. Ve předních týmech výplatní pásky hráčů začínají na sto tisících korun měsíčně. Jejich kariéra však obvykle netrvá dlouho – v minulosti hráči na vrcholu vydrželi kolem pěti let, v současnosti se nejčastěji mluví o sedmi letech. Průkopníci e-sportu se tak dnes již většinou aktivně neukazují (více progamerech v článku Hrají počítačové hry a ještě na tom vydělávají)

Každý desátý Čech je gamer

Světový trh s videohrami měl v loňském roce podle analytické společnosti Newzoo hodnotu 148,8 miliardy dolarů (3,3 bilionu korun). Na letošní rok se pak odhaduje další růst, hnaný především vydáním nové generace konzolí.



Herní trh je tak obrovský. Jen u nás se za častého hráče počítačových her (tzv. gamera) považuje přes milion uživatelů. Čeští vývojáři navíc patří ke světové špičce – historické Kingdom Come: Deliverance od studia Warhorse či rytmická hra pro virtuální realitu Beat Saber skupiny Beat Games zaznamenávají mezinárodní úspěchy, prodaly se jich miliony kopií a sbírají mnohá světová ocenění.



Data o tuzemském herním průmyslu jsou prozatím dostupná jen za rok 2018. Tehdy dosáhl jeho obrat tří miliard korun, což je více než dvojnásobek české filmové produkce bez státní podpory. Právě po té přitom v současnosti část českých vývojářů volá. Podle nich by si ji vývoj her za svou kreativitu zasloužil také.