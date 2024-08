Zajímavé zboží a silný marketing. Čínské e-shopy lákají mladé a neudržitelné

Online nákupy v Česku táhne mladá generace. „Pro mladou generaci je naprosto přirozené nakupovat přes sociální sítě, kde již mají profil a často i uloženou platební kartu,“ upozorňuje David Cikánek, expert na Amazon.

Aktuální studie evropského statistického úřadu Eurostat uvádí, že Češi nakupovali loni v 61 procentu případů na domácích e-shopech, kterých v tuzemsku funguje okolo 50 tisíc. Dalších 24 procent byly nákupy v rámci Evropské unie, zpravidla na velkých tržištích Allegro nebo Kaufland. Dvanáct procent všech nákupů pak pocházelo z mimoevropských zemí, převážně z Číny.

Na asijských e-shopech nejčastěji nakupují zákazníci do 25 let. V této věkové kategorii podíl nakupování mimo Evropu loni dosáhl 25 procent všech objednávek, v roce 2022 to přitom bylo pouze 15 procent.

„Mladí neřeší, jestli jde o zahraniční e-shop. Umějí anglicky, orientují se na webu a používají platební metody, které tyto e-shopy nabízejí – Apple Pay, Google Pay a další. Jazyková a technická bariéra, která může limitovat jiné generace, pro ně neexistuje,“ uvádí Roman Dušek, šéf produktu společnosti Luigi’s Box umožňujícího e-shopům inteligentní vyhledávání a doporučení produktů.

Především nástup čínských značek, jako je Temu nebo Shein, zamíchal kartami na evropském trhu e-commerce. S obrovskými rozpočty na reklamu, velkými marketingovými kampaněmi a nízkými cenami přitáhly hlavně mladé zákazníky z řad generace Z.

„Je možné, že právě tato tržiště jsou u mladých lidí proporčně populárnější než ve zbytku populace,“ míní Michal Benatzky, marketingový manažer e-commerce platformy Upgates.

Navíc videa s rozbalováním nákupu z Temu a dalších e-shopů je oblíbený formát mezi mnoha influencery na sociální síti TikTok. „Levné nekvalitní zboží, které napodobuje drahé tradiční značky, je pak pro mnoho mladých lidí, kteří typicky nemají v této životní fázi moc peněz, jedinou cestou ke splnění konzumního snu,“ myslí si Ondřej Tyleček, generální ředitel kreativní agentury Fairy Tailors.

Nebezpečně levné zboží

Nejen v Česku, ale i v zemích západní Evropy lze pozorovat nesoulad mezi proklamovaným zájmem o udržitelnost a skutečným chováním. Zatímco v letecké dopravě nebo využívání plastů se snaha o šetrnější chování k přírodě promítla do zákaznických preferencí, ve-commerce zatím znát není.

„Může za tím být nižší srozumitelnost dopadů na udržitelnost, ale ijiné faktory, které dělají nakupování na těchto nových platformách atraktivní, zejména extrémně nízké ceny. Shein a Temu jsou ale pro mladé zákazníky atraktivní i výběrem trendového zboží či marketingem na sociálních sítích,“ říká David Antoš, odborník na e-commerce a analytik společnosti Boston Consulting Group.

Na čínských platformách ale nenakupují jen mladí. Kvůli dobře cílené reklamě se Sheinu a Temu daří oslovovat i starší generace, aniž by věděly, o jaký typ e-shopu vlastně jde. „Navíc dodací lhůta kolem dvou týdnů je výrazně rychlejší než z webů Aliexpress nebo Wish, což je pro spoustu lidí velké plus,“ soudí Petr Litavec, výkonný ředitel společnosti Authentica Fulfillment.

Stále větším problémem se stává i bezpečnost online nákupů, kterou Češi stále podceňují – ať se to týká ochrany osobních údajů nebo platebních metod. Různých internetových podvodů, často velmi rafinovaných, stále přibývá.

Na internetu ostatně pravidelně nakupuje každý třetí Čech starší 65 let, přičemž právě senioři se často řídí jen cenou, nikoli bezpečností nebo hodnocením daného e-shopu zákazníky. Jak vyplývá z dat Eurostatu, čtyři procenta nákupů Češi provedli na e-shopu, u kterého ani není známá země původu.

„Naopak mladí jsou technicky zdatnější a umějí rozpoznat scam od reálného produktu, ale jsou ‚ochotnější‘ při nákupech riskovat. Z mého pohledu je to běžný osobnostní vývoj. Čím je člověk zkušenější, tím se víckrát spálil a stává se konzervativnějším ve svých volbách a obavy z cizího a neznámého, což do určité míry čínské weby jsou,“ prohlašuje Jan Skovajsa, generální ředitel a spolumajitel digitální agentury myTimi.

Laciné čínské e-shopy považuje za hrozbu pro soukromí a kybernetickou bezpečnost občanů několik států a institucí. „Mobilní aplikace těchto e-shopů žádají o excesivní a matoucím způsobem popsaná práva k vašemu telefonu, riziko zneužití například čínskou vládou hypoteticky rozhodně existuje. Prakticky ale vnímám za daleko problematičtější normalizaci přijímání invaze do soukromí jen kvůli o něco levnější plastové kopii originálních produktů dovážených přes polovinu zeměkoule. Toto etické hledisko i s ohledem na ekologii a udržitelnost bychom měli každý při nákupu na těchto e-shopech minimálně zvažovat,“ upozorňuje Petr Špiřík, partner poradenské společnosti PwC a expert na kyberbezpečnost.

Podle dat Eurostatu v celé EU využívá internet 92 procent lidí, 70 procent alespoň jednou ročně nakupuje online. Každý pátý pak při nákupu online zaznamenal nějaké potíže, zpravidla s opožděnou dodávkou či doručením jiného než objednaného zboží. Dvě procenta nakupujících přiznávají, že se přímo staly obětí podvodu.

„Z podnikatelského hlediska vnímám tyto mimoevropské e-shopy jako nerovný souboj. Mám pocit, že neplatí daně, recyklační poplatek, clo, nedodržují legislativu, či složení produktu. Nechápu, že se to stále neřeší ani nepenalizuje,“ domnívá se Ruslan Skopal, výkonný ředitel a spolumajitel webu Trenýrkárna.cz.

Z průzkumu Eurostatu dále vyplynulo, že nakupování na internetu v Evropské unii se v jednotlivých zemích výrazně liší. Zjednodušeně řečeno čím dále na západ a na sever, tím častěji lidé objednávají zboží na internetu. Česko bylo loni ze sedmadvacítky zemí na sedmém místě.

Naopak čím dále na jih a na východ, tím jsou nákupy méně četné. V Bulharsku, Rumunsku nebo Itálii nakupuje na internetu jen každý druhý.

„Není to přitom způsobeno dostupností internetu, ta je na podobné úrovni jako u nás. Jižanské národy ale pořád více sázejí na osobní kontakt a nakupování pro ně zůstává příležitostí k sociální interakci,“ domnívá se Tomáš Čupr, ředitel společnosti PPC Profits, jednoho z lídrů online marketingu v České republice.