Při rozhovoru leží na stole tlustý svazek papíru. Evropská legislativa k ESG není jednoduché čtení. Serge Damian ze skupiny CSG s tímto „manuálem“ žije už čtyři roky, v rychle rostoucí české skupině má na starost právě problematiku ESG.
Jak jste se dostal k problematice ESG? Byla to láska na první pohled?
V podstatě jako slepý k houslím. Vzděláním jsem ekonom z VŠE. Začínal jsem jako finanční analytik a cestou osudu se dostal do CSG. Když ve skupině vznikla poměrně velká poptávka po problematice ESG, nabídli mi tuto agendu. Já jsem poděkoval a odmítl, ale nakonec jsem si k problematice udržitelnosti našel cestu. Láska na první pohled to tedy nebyla. Ve chvíli, kdy jsem pochopil legislativu, začalo mi však dávat velký smysl data o udržitelnosti sbírat a interpretovat. A data jsou něco, co mi smysl dává.
Jak dlouho vám trvalo, než jste získal pocit, že problematice rozumíte?
Dva roky. Jsem opravdu vděčný za čas na přípravu, který jsme dostali před vstupem legislativy v platnost.
Optimisté vidí sklenici poloplnou, pesimisté poloprázdnou. Jak vnímáte reportování ESG vy? Je to příležitost pro skupinu, nebo „bruselský diktát“?
Pro skupinu je to obrovská příležitost. Podporuje nás v centralizaci všech nefinančních dat na úrovni celé skupiny. ESG není jen uhlíková stopa. Ukazuje nám, co vše firma ovlivňuje, aby vydělala a vyrobila. Zkratka ESG znamená v angličtině environmental (životní prostředí), social (lidé) a governance (řízení firmy). Pro nás je klíčové governance, tedy jak naši skupinu i firmy v ní řídíme. Nemůžeme totiž změnit něco, co nedokážeme řídit. Snažíme se optimalizovat procesy a zaměřovat se na případná rizika. Zároveň musíme edukovat zaměstnance. My si tady s kolegy z mého týmu můžeme vymyslet nejlepší věci na světě, ale když tomu nebudou věřit ostatní ve skupině, tak je to rovnou prohraný boj. K udržitelnosti mají lidé často předem odpor, ale po vysvětlení jim to začne dávat smysl a najdou si v tom „to své“. Proto jednáme nejen s manažery, ale například i s odbory.
Už jste naznačoval, že cítíte obrovskou podporu vedení CSG. Jak se to projevuje v praxi?
Vedení skupiny CSG vidí, že po datech o udržitelnosti je dnes poptávka a její řešení má význam. Byznysové projekty dnes neurčují jen tvrdá data, která popisují cashflow, výdělečnost a podobně, ale i právě ta nefinanční, které sbírá mé oddělení. Není to úplně nejzajímavější a nikdo nás za to nebude adorovat, ale stejně je tuto práci potřeba odvést. Když chceme být jako CSG dobrým partnerem v byznysu, zaměstnavatelem, dodavatelem, tak nad ESG musíme přemýšlet a transparentně vše komunikovat. Tlak na udržitelnost tedy měníme v naší konkurenční výhodu – dokážeme vyrábět, vydělávat, a to vše zodpovědně.
Chápu pohled vedení. Zajímalo by mě, jak se na ESG tváří zkušení manažeři ve firmách, kteří jsou zvyklí odvádět výkon měřitelný penězi?
Dnes už dobře. Jsme už dost daleko. Je férové přiznat, že na začátku jsem před ně předstupoval jako velmi mladý člověk, který se navíc snažil představit téma, které do té doby bylo vedlejší. Představte si, že do fabriky přijede mladík z pražské centrály a začne vyjmenovávat požadavky kolem ESG, začne něco nařizovat. Věděl jsem, že to byla cesta do pekel. Vydali jsme se opačnou cestou. Musíme lidem v našich firmách vysvětlit smysluplnost naší práce, že je to o konkurenceschopnosti, přežití, synergii a efektivitě, úspoře peněz, risk managementu. Právě řízení rizik je pro nás klíčové a manažeři našich firem mu rozumí.
Vysvětlete naprostému laikovi, proč je reporting ESG důležitý?
CSG vlastní jediný akcionář (Michal Strnad - pozn. red.), ale není tajemstvím, že jsme financováni i dalšími subjekty. Například naše dluhopisy. Vžijte se do toho, že jste analytikem ve velké mezinárodní bance. Sedíte v centrále třeba v Londýně a dostanete úkol zanalyzovat potenciálního zákazníka, tedy CSG. Analytik má za úkol rozpoznat, zda jsme dobrým partnerem, zda nezaměstnáváme děti, nenakupujeme sankční materiály, neporušujeme lidská práva, odvádíme daně a podobně. Nejprve jde analytik po veřejných zdrojích. Dívá se na tvrdá ekonomická data, na rozvahy, na analýzy zisků a ztrát. A k tomu má dnes k dispozici novou sekci naší výroční zprávy související s nefinančními daty, tedy s ESG. Pro analytika je to požehnáním. Najde vše na jednom místě a může si naše čísla porovnat ve stejném formátu s trhem a ví, že mají razítko nezávislého auditora. Za poměrně krátkou dobu se díky reportingu ESG ke správným lidem dostanou správné informace, na základě kterých jsou schopni dělat strategická rozhodnutí.
Je agenda související s ESG v tak velké skupině, jako je CSG, drahá?
Nebývala to drahá agenda, když jsem ji řešil sám. Dnes už představuje nezanedbatelnou položku v rozpočtu. ESG se v centrále zabývá pět zaměstnanců na plný úvazek, v naší agendě je 64 společností, kde pokrýváme asi 14 000 zaměstnanců. Aktivně se nám na tom podílí 250 osob, se kterými průběžně komunikujeme. Jde o zaměstnance jednotlivých firem, od lidských zdrojů, přes IT a až po finanční oddělení. Tam už nějaký náklad vznikne. Poslední významnou položkou představuje cestovné. Jsme nadnárodní skupina a některé věci zkrátka nejde řešit na dálku. Na druhou stranu, pokud bychom téma udržitelnosti neřešili, skupina by nemusela vyhrávat výběrová řízení, mohla by získávat hůře financování a díky tomu přijít o významně více peněz než stojí provoz našeho oddělení.
Jak je to s důležitostí ESG pro mladé uchazeče o zaměstnání. Opravdu si firmu prolustrují kolem udržitelnosti, když se rozhodují, zda pro společnost budou pracovat?
Nesetkal jsem se s tím, že by to byl hlavní faktor při jejich rozhodování. Ale měl jsem hodně pohovorů s uchazeči o zaměstnání během rozšiřování našeho týmu. Části bylo do 25 let, druhou skupinu tvořili čtyřicátníci a padesátníci. A byl to velký rozdíl. Starší uchazeči se zaměřovali spíše na fakta, mladší na pocity. Ptali se, jak to má firma nastavené, kam se ubírá, co chceme řešit. Jak můžeme jednotlivé věci ovlivňovat pozitivně i negativně.
Jeden uchazeč natvrdo řekl, že nechce dělat pro sluníčkový startup bez reálného přínosu, ale zajímá ho práce CSG. Protože sice podle něj máme určitou uhlíkovou stopou, ale také máme zdroje a vůli něco reálně změnit. Vzali jsme ho ke mně do týmu. Za mě je tedy ideální kombinace mladšího i staršího přístupu – vždy je potřeba nadšení i realistický pohled.
CSG koupila před rokem amerického výrobce munice Kinetic. Existuje v USA podobný nástroj, jako je ESG v Unii?
USA představují hodně specifický trh. Včera jsme shodou okolností řešili California Sustainability Act, proti kterému se v Kalifornii podnikatelé bouří. Pokud od ledna 2026 máte společnost v Kalifornii nad určitou velikost, tak máte povinnost dokazovat svou uhlíkovou stopu v určitém formátu. K půlce příštího roku také musíte podat formální hlášení na konkrétní úřad. Ale například se státě Minnesota nic takové není požadováno.
Myslíte, že kalifornská legislativa je důvodem pro současnou migraci firem z Kalifornie třeba do Texasu, o které se hodně píše?
Myslím, že ano. Regulační tlak je pro americkou podnikatelskou mentalitu nesnesitelný. Spousta lidí i firem dnes utíká z Kalifornie před regulacemi a takto nastavenou kulturou. Když se bavím se stakeholdery z Ameriky, kteří jsou našimi důležitými odběrateli, tak probíráme jednotlivé aspekty našeho byznysu opravdu do podrobností. Někteří říkají, že udržitelnost pro ně není tak důležitá, že spíše funkčnost našich produktů a jejich kvalita. Když se ale dostaneme do většího detailu, tak zmiňují, že je pro ně důležité třeba chování k zaměstnancům nebo řízení společnosti. Nerozumí obecné škatulce ESG, jako ji máme v Evropě zažitou, ale její aspekty jim dávají smysl a vyžadují je od nás.
Jsou evropská pravidla kolem ESG nejnáročnější na světě, jak se traduje?
Neznám všechna, ale řekl bych, že ano. Je toho opravdu hodně.
A váš soukromý názor: Není to pro evropský byznys moc velkým handicapem?
Je to velmi zjednodušená otázka a já vám odpovím komplexněji. Pokud bychom se bavili před třemi čtyřmi lety, tak bych řekl, že to je zátěž, hloupost a nesmysl. Dnes jsme v jiné pozici, chápeme nařízení a cítíme poptávku po informacích, které řeší z mnoha stran. Naše skupina nyní umí odpovídat na otázky různých zaujatých stran, stejně jako je dávají zmiňovaní analytici. Rozumíme jejich řeči a oni rozumějí té naši.
Musím se zastat malého evropského podnikatele, vůči němu je tato povinnost opravdu agresivní, ale pro velké firmy jako je naše mi smysl dává. My máme „ten luxus“, že jsem za to placení, máme na to čas a kvalifikované lidi. Důležité je říct, že příslušná legislativa o ESG byla schválena všemi členskými státy Evropské unie včetně České republiky. Všichni víme, kdo Green Deal schválil. Nevznikl nařízením jednoho člověka za jeden den, ale je za ním komplexní a komplikovaný schvalovací proces. Přijde mi směšné, že nyní všichni říkají, že to nevěděli. Věděli. Když vezmete v potaz současná geopolitická rizika a závislost na komoditách z jiných zemí, přechod k novému způsobu fungování není úplně na škodu. Ve finále nám to může velmi pomoci, ale stojí to i peníze.
Vrátím se k Bruselu a Evropské komisi. Od nové komise se očekávalo určité uvolnění tlaku okolo Green Dealu. Opravdu to nastalo?
Jde o Omnibus, zjednodušení pravidel a posouvání termínů. Jednoznačně jde o zmírnění tlaku. Můj čistě osobní názor je, že to, co EU představila, je obrovská chyba. ESG je o řízení rizik a dlouhodobém plánování a o dodržování pravidel. Firmy, aby dokázaly splnit původní nároky legislativy, začaly ve velkém najímat lidi. Ale po volbách do Evropského parlamentu přichází Omnibus a vše se začíná rozvolňovat. To přináší obrovskou nejistotu pro byznys. Podnikatelé musí plánovat. Když se něco nákladně zavede a pak zruší, je to obrovská rána do rozpočtu a plánování firem.
Z velkého byznysu zaznívají hlasy, že je to nefér…
Jednoznačně. Politicky to je obrovská chyba, osobně se domnívám, že podnikatelé to bruselskému aparátu a svým zástupcům nikdy neodpustí. Měla by být ponechána jen hrstka opatření, která jsou pro podnikatele zásadní. Jde o řízení, protikorupční opatření, úrazovost, řízení zaměstnanců, diverzitu a podobně. Poté samozřejmě uhlíková stopa, ale ideálně jen v otázce elektřiny.
Mluvil jste o uhlíkové stopě. Nedávno jste v jednom rozhovoru řekl, že počítáte s plněním cílů a že CSG budete do roku 2050 uhlíkově neutrální. Je to velmi ambiciózní. Jde to zvládnout, když skupina působí ve strojírenství?
Nemáme na výběr. Je to celoevropský cíl a záleží na způsobu jeho naplnění. Některé věci nelze nahradit, tank ze dřeva nepostavíte, kulku nevyrobíte z udržitelného plastu. Ale naopak ve věcech, jako jsou závislost na energiích a či původ nakupovaných komodit, tam dokážeme provést zásadní změny, ale budou něco stát. Tlak na to přichází i od našich zákazníků. Už se nám stalo, že jsme se nedostali do určitého výběrového řízení, protože jsme nesplňovali konkrétní parametry ESG. To je velká motivace v našem úsilí pokračovat.
Bude v byznysu přibývat greenwashingu?
Podle mě bude. Důvodem bude spíše neznámost než snaha záměrně klamat. Už vstoupil v platnost takzvaný greenwashing zákon. Pokud se prokáže, že jste profitovali z greenwashingu, například bychom my v CSG začali tvrdit, že naše tanky jsou bezemisní a vydělali na tomto tvrzení, tak jde o klamání spotřebitele. Tam můžeme dostat pokutu až 4 % z ročního obratu. To může být leckdy likvidační.
Co je podle vás osobně nejcennější na ESG? Data, která vás tato agenda přinutila shromažďovat?
Já jsem milovník tabulek. Navíc jsem zaujatý, pro mě osobně jsou data nejzajímavější komodita. Myslím si, že pro management firem jde o největší přidanou hodnotu. Pokud se procesy správně nastaví, jde o další nástroj řízení firmy. Lze tak ušetřit, předcházet rizikům a mít lepší zákazníky, dodavatele, financování…