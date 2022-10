Bohulibí Češi. Až polovina z nich by se kvůli ekologii vzdala části mzdy

Firemní udržitelnost je pro české zaměstnance stále důležitější. Klíčovou roli by měla hrát podle 75 % dotazovaných a oproti loňsku se jedná nárůst o devět procent. Dokonce 12% nárůst oproti roku 2021 zaznamenala potřeba udržitelné cíle a projekty sledovat a vyhodnocovat. Ve vnímání odpovědných cílů v českých firmách je znát blížící se regulace nefinančního reportingu a pomáhá i intenzivní komunikace uvnitř firem.

Nastupující trend zvyšujícího se významu ESG a firemní udržitelnosti potvrzuje i zájem zaměstnanců, kteří při hledání práce upřednostňují (75 %) ekologicky uvědomělé firmy. Zajímavé je, že téměř polovina ze 620 oslovených Čechů by byla ochotna vzdát se části své odměny ve prospěch udržitelných projektů.

Lidé se s tím, co očekávají od svého zaměstnavatele, i sami ztotožňují a chtějí se aktivně zapojit. Až 45 % respondentů z celkové populace, a dokonce 66 % mladých zaměstnaných lidí ve věku 18-24 let by bylo ochotno vzdát se části platu ve prospěch udržitelných projektů. Většina z oslovených však maximálně do výše 5 %.

Mladé firmy ESG již plní

CO JE TO ESG Zkratka ESG odkazuje ke třem oblastem, podle nichž se určuje udržitelnost daného podniku. První oblast se týká životního prostředí, spadá pod ní například uhlíková stopa firmy, způsob, jak nakládá s odpady a podobně.

spadá pod ní například uhlíková stopa firmy, způsob, jak nakládá s odpady a podobně. Druhé písmeno odkazuje ke společenské odpovědnosti a dívá se například na to, zdali podnik nevyužívá dětskou práci.

a dívá se například na to, zdali podnik nevyužívá dětskou práci. Poslední oblast se týká korporátního managementu, například toho, jak transparentně funguje představenstvo.

Z průzkumu stejné agentury pro jednu z největších českých advokátních kanceláří ROWAN LEGAL navíc vyplývá, že ESG v rámci svého podnikání přikládají důležitost více než tři čtvrtiny českých firem. Největší důraz na něj přitom kladou společnosti, které jsou na trhu relativně nově – zhruba od jednoho roku do pěti let.

Pro cca 30 % firem jsou nejdůležitější sociální a společenské přínosy, což je srovnatelné s podílem společností, které naopak ESG zavádí kvůli zefektivnění managementu a řízení firmy. Pro 23 % je pak nejdůležitějším faktorem ochrana životního prostředí. Jen 16 % respondentů uvádí, že jsou pro ně všechny tři oblasti stejně důležité.

„I české firmy si začínají uvědomovat, že nefinanční aktivity jsou pro byznys taktéž velice důležité. Povinnost řešit ESG mají v současnosti bankovní a úvěrové instituce, nicméně v dohledné době dopadne prakticky na všechny firmy.

Proto se již nyní řada z nich o ESG aktivně zajímá. V reálu to pak nabývá různých forem – zavádějí například programy na dodržování předpisů, školení proti podplácení nebo dotazníky o rovnosti mužů a žen, diverzitě a inkluzi,“ okomentoval aktuální stav Michal Nulíček, partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Právě ta svým klientům pomáhá nacházet vhodná řešení, jak do své identity promítnout požadavky na ESG.

O přípravě na nové trendy svědčí i to, že v rámci trhu nyní vznikají kompletně nové produkty a sektory, které vycházejí přímo z ESG konceptu. Jde například o oblast udržitelných financí, sociálních investic, odpovědného zadávání zakázek nebo ESG krizového řízení.