Úřad zaznamenal případy, kdy firma po klientech Energie z Vysočiny vymáhá údajně splatné a existující pohledávky. Zákazníkům přitom často ani nesdělí, čeho se pohledávka týká a z jakého důvodu ji po nich požaduje. Navíc paušálně připočítává další „náklady“ ve zjevně nepřiměřené výši. Při komunikaci se spotřebiteli používá grafické prvky připomínající znak či zkratku SKPV ČR, které mohou vyvolávat záměnu se Službou kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, upozorňuje ERÚ.
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„Lidé by rozhodně neměli podlehnout výzvě k uhrazení údajného dluhu a výhrůžkám dalšího vymáhání, aniž by si ověřili, zda skutečně něco dluží. Pokud se má jednat o pohledávku dodavatele energií, doporučujeme ho přímo kontaktovat a žádat vysvětlení,“ upozorňuje Jakub Med, vrchní ředitel sekce správních řízení ERÚ. „Po vymahačské společnosti bychom pak měli požadovat, aby i ona doložila důvod a výši pohledávky. Zároveň musí být schopná doložit, že je vůbec oprávněná pohledávku vymáhat,“ dodává.
Stížnosti na vymáhání údajných pohledávek řešil ERÚ už letos a o problematice před několika týdny veřejně informoval. Tehdy se však jednalo o jinou společnost, respektive o advokátní kancelář, která ji zastupovala. Vymáhané dluhy měly být letité a v některých případech již uplynula tříletá promlčecí lhůta. U Energie z Vysočiny jsou údajné dluhy, na něž ERÚ upozornili spotřebitelé, novějšího data.
Pozor na „pomoc“ s vymáháním přeplatků
Stejná vymahačská společnost zasílá dalším spotřebitelům SMS zprávy, v nichž uvádí, že shromažďuje poškozené klienty Lidové energie a ELGAS Energy, kterým tito dodavatelé v minulosti nevrátili přeplatek z vyúčtování. Pokud je adresát skutečně jedním z poškozených zákazníků, má společnost kontaktovat.
Formulář pro nahrání smlouvy, vyúčtování a dalších dokumentů má společnost také na svém webu, kde se zároveň na několika místech odvolává na ERÚ. Tyto pasáže vycházejí z veřejně dostupných informací, mohou však u spotřebitelů vyvolávat mylný dojem, že úřad s činností společnosti nějak souvisí nebo ji podporuje.
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Jak zdůrazňuje radní ERÚ Markéta Zemanová, zákazníci by žádnou podobnou nabídku neměli přijímat, dokud se neseznámí s podmínkami služby. „Jakým způsobem má dojít k vymožení přeplatku? Jaké poplatky budeme muset zaplatit ještě před tím, než má k vymožení dojít? A jaká má být konečná odměna, tedy kolik procent z přeplatku máme vymahačské společnosti odevzdat, pokud bude ve své činnosti úspěšná?“ shrnuje základní otázky, které by si oslovení měli položit.
„Pokud jde o bývalé klienty společností Lidová energie a ELGAS Energy, jejich dluhy i pohledávky byly takzvanou koupí závodu převedeny na společnost Virtual Energy. A je veřejnou informací, že činnost všech těchto subjektů je předmětem trestního vyšetřování. I proto je namístě k jakýmkoliv netransparentním nabídkám souvisejícím s jejich činností přistupovat extrémně obezřetně,“ zdůrazňuje Med.
Lidové energii, ELGAS Energy i Virtual Energy navíc ERÚ zrušil licence na obchod s elektřinou a plynem. Na trhu tak už nesmějí působit.
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V případě nevrácených přeplatků platí, že pokud protistrana dluh dobrovolně neuhradí, lze pohledávku vymoci pouze exekucí. K jejímu zahájení je přitom třeba mít takzvaný exekuční titul. Ten může spotřebitel získat buď u soudu, nebo u ERÚ v rámci mimosoudního řešení sporu.
Tématu přeplatku se regulátor opakovaně věnoval, podrobný popis postupu lze najít na jeho webu. Zákazníci by rozhodně neměli automaticky věřit subjektu, který se na ně sám obrátí. U podobných nabídek ERÚ nabádá k obezřetnosti – spotřebitelé by si měli důkladně prověřit, s kým jednají, a pečlivě zvážit důsledky uzavření smlouvy. S podezřelými nabídkami na vymáhání přeplatků se ERÚ setkal již v loňském roce, i tehdy před nimi varoval.
„Jak u vymáhání údajného dluhu, tak u nabídky ‚pomoci‘ jde o velmi agresivní a nebezpečné praktiky. Proto na podezřelou společnost připravujeme trestní oznámení, které podáme v následujících dnech,“ říká radní ERÚ Markéta Zemanová.