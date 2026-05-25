Energetický regulační úřad (ERÚ) představil detaily ke změně tarifů na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí na pondělní tiskové konferenci. Nynější podoba tarifního systému je v Česku platná více než dvacet let a podle odborníků je nespravedlivá a přežitá. Energetika se totiž od té doby dramaticky změnila.
Veškeré potřebné dokumenty týkající se nových podmínek zveřejní ERÚ na svých webových stránkách, včetně kalkulátoru, kde si odběratelé mohou spočítat individuální dopady. Primárním cílem změn je zefektivnit využívání energetických soustav, snížit potřebu nutných investic a díky tomu snížit nárůst regulovaných cen, zdůrazňuje úřad.
Nový princip
Dnes velké firmy platí fixní částku za rezervovanou kapacitu a pak za reálnou spotřebu. Problém je, že řada z nich má blokovanou obří kapacitu, kterou reálně využívá třeba jen z 20 procent.
Nově se platba za kapacitu rozdělí. Bude se platit za rezervovaný příkon čili to, co je uvedeno ve smlouvě a za maximální naměřený výkon (skutečné čtvrthodinové maximum za daný měsíc). Systém zpětně vyhodnotí, která ze dvou nových sazeb je pro firmu v daném měsíci výhodnější, a tu jí naúčtuje.
Princip změn spočívá především ve změně způsobu úhrad za užití sítě. Dosud zákazníci platili cenu za rezervovanou kapacitu a její překročení. Od příštího roku ji nahradí platby za rezervovaný příkon a maximální odběrný výkon, které více odrážejí skutečné potřeby zákazníků i nákladů provozovatelů soustav.
„Odhadujeme, že díky změnám se uvolní až 3 300 megawatt příkonu, což představuje zhruba patnáct procent z celkové kapacity soustav. Jde o příkon, který někteří odběratelé blokují na úkor ostatních, i když ho nevyužívají,“ zdůraznil předseda ERÚ Jan Šefránek.
Pokud se sítě budou podle něj využívat efektivněji, Česko se vyhne zbytečným investicím, které následně musí hradit všichni v regulovaných platbách. „Ušetří se tím dvě až tři miliardy korun ročně,“ odhaduje Šefránek.
Předseda ERÚ zdůrazňuje, že smyslem není někoho penalizovat. „Chceme naopak motivovat odběratele k racionalizaci požadavků, díky čemuž můžeme snížit tlak na nárůst regulovaných cen a ve výsledku všichni ušetříme,“ zdůrazňuje Šefránek.
Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka jsou právě vysoké ceny energií rovněž důsledkem přežitého tarifního systému. „Rezervování kapacit, které se nevyužívají, zdražuje energie jiným spotřebitelům. Roky se o tom mluví, chyběla ale odvaha tarify změnit. Je to jeden z cílů naší Hospodářské strategie, proto postupné zavádění nových tarifů vítáme,“ sdělil
Změny se neuskuteční najednou. ERÚ má harmonogram rozplánovaný do několika fází, přičemž první na řadě budou velké podniky a průmysl, celkem asi 25 000 subjektů. Ty přejdou na nová pravidla od 1. ledna 2027. Pro domácnosti a malé odběratele na nízkém napětí by měla být nová tarifní struktura zavedena mezi lety 2028 až 2030. Pro běžné spotřebitele bude klíčovou podmínkou plošné zavedení chytrých elektroměrů s průběhovým měřením v reálném čase, jejichž instalace se již rozjela.
V minulosti podobné pokusy o změnu tarifů ztroskotaly na obavách, že lidé s chatami a chalupami, kteří mají silný jistič, ale malou spotřebu budou platit astronomické částky. ERÚ ujišťuje, že díky datům z chytrých elektroměrů a novému modelování se tato situace nebude opakovat a cílem není tuto skupinu odběratelů poškodit.
Ve finále by mohly existovat například jen dva tarify. Přitom bude jedno, jestli domácnost elektřinou topí, nebo s ní nabíjí auto. Rozhodovat bude profil spotřeby. Lidé s chytřejším řízením domácnosti, kteří například nebudou zapínat všechny energeticky náročné spotřebiče naráz v energetické špičce, budou moci na distribučních platbách ušetřit.
Změny uvolní blokované kapacity sítě
Úprava tarifní struktury změní dosavadní praxi, kdy si různé subjekty na energetickém trhu mohly rezervovat významné kapacity sítí, aniž by je efektivně využívaly. Distributoři přitom mají povinnost tuto kapacitu zajistit 24 hodin denně. Svaz energetiky České republiky dlouhodobě upozorňuje, že tato praxe je finančně velice náročná, a navíc to brzdí jiné nezbytné investice.
„Inovace tarifů pomůže uvolnit až tisíce megawattů kapacit sítí, zefektivní systém rezervace a využívání kapacit a zajistí spravedlivější ceny při zajištění spolehlivosti dodávek i pro další roky,“ zdůrazňuje Josef Kotrba, výkonný ředitel Svazu energetiky. Jak dodává, změny struktury pomohou reálně uvolnit zhruba šestinu kapacit, podpoří investice a rozvoj moderní energetiky. „Zároveň se omezí zbytečné plýtvání nevyužitou kapacitou, které v důsledku platí všichni,“ říká Kotrba.
Podle Svazu energetiky je rozumné, že ERÚ jedná v rámci zavádění nových tarifů postupně a začíná u vyšších napěťových hladin, tedy především u firem. „Ty si dopady změn dokážou lépe spočítat a aktivněji s nimi pracovat,“ uvádí Kotrba.
Naopak výhrady má Svaz energetiky k nastavení slev pro akumulaci, respektive pro bateriová úložiště. Riziko vidí v tom, že u samostatně stojících baterií má být podle návrhu odpouštěno 100 procent plateb z naměřeného maxima, a to bez vyhodnocení dopadů.
„Od ERÚ máme příslib, že situaci bude sledovat a nastavení slev případně ještě upraví tak, aby bylo v souladu se základním principem inovované tarifní struktury, kdy každý účastník trhu hradí náklady, které svým chováním v síti vyvolává,“ uvádí svaz.