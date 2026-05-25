Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Velké firmy přejdou na nové tarify za elektřinu. ERÚ představil nový systém

Dáša Hyklová
  11:34
Současný tarifní systém v Česku je složitý a hlavně zastaralý. Zahrnuje několik desítek sazeb, u nichž některé už ani nelze ve skutečnosti sjednat. Energetický regulační úřad proto připravuje zásadní změny, které budou zaváděny v etapách. První přijdou na řadu velké podniky a průmysl. Na nové tarify mají přejít od 1. ledna příštího roku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Energetický regulační úřad (ERÚ) představil detaily ke změně tarifů na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí na pondělní tiskové konferenci. Nynější podoba tarifního systému je v Česku platná více než dvacet let a podle odborníků je nespravedlivá a přežitá. Energetika se totiž od té doby dramaticky změnila.

Veškeré potřebné dokumenty týkající se nových podmínek zveřejní ERÚ na svých webových stránkách, včetně kalkulátoru, kde si odběratelé mohou spočítat individuální dopady. Primárním cílem změn je zefektivnit využívání energetických soustav, snížit potřebu nutných investic a díky tomu snížit nárůst regulovaných cen, zdůrazňuje úřad.

Nový princip

Dnes velké firmy platí fixní částku za rezervovanou kapacitu a pak za reálnou spotřebu. Problém je, že řada z nich má blokovanou obří kapacitu, kterou reálně využívá třeba jen z 20 procent.

​Nově se platba za kapacitu rozdělí. Bude se platit za rezervovaný příkon čili to, co je uvedeno ve smlouvě a za maximální naměřený výkon (skutečné čtvrthodinové maximum za daný měsíc). Systém zpětně vyhodnotí, která ze dvou nových sazeb je pro firmu v daném měsíci výhodnější, a tu jí naúčtuje.

Princip změn spočívá především ve změně způsobu úhrad za užití sítě. Dosud zákazníci platili cenu za rezervovanou kapacitu a její překročení. Od příštího roku ji nahradí platby za rezervovaný příkon a maximální odběrný výkon, které více odrážejí skutečné potřeby zákazníků i nákladů provozovatelů soustav.

„Odhadujeme, že díky změnám se uvolní až 3 300 megawatt příkonu, což představuje zhruba patnáct procent z celkové kapacity soustav. Jde o příkon, který někteří odběratelé blokují na úkor ostatních, i když ho nevyužívají,“ zdůraznil předseda ERÚ Jan Šefránek.

Pokud se sítě budou podle něj využívat efektivněji, Česko se vyhne zbytečným investicím, které následně musí hradit všichni v regulovaných platbách. „Ušetří se tím dvě až tři miliardy korun ročně,“ odhaduje Šefránek.

Předseda ERÚ zdůrazňuje, že smyslem není někoho penalizovat. „Chceme naopak motivovat odběratele k racionalizaci požadavků, díky čemuž můžeme snížit tlak na nárůst regulovaných cen a ve výsledku všichni ušetříme,“ zdůrazňuje Šefránek.

Současný systém je přežitek, za pět let možná přejdeme na dva tarify, říká šéf ERÚ

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka jsou právě vysoké ceny energií rovněž důsledkem přežitého tarifního systému. „Rezervování kapacit, které se nevyužívají, zdražuje energie jiným spotřebitelům. Roky se o tom mluví, chyběla ale odvaha tarify změnit. Je to jeden z cílů naší Hospodářské strategie, proto postupné zavádění nových tarifů vítáme,“ sdělil

Změny se neuskuteční najednou. ERÚ má harmonogram rozplánovaný do několika fází, přičemž první na řadě budou velké podniky a průmysl, celkem asi 25 000 subjektů. Ty přejdou na nová pravidla od 1. ledna 2027. Pro domácnosti a malé odběratele na nízkém napětí by měla být nová tarifní struktura zavedena mezi lety 2028 až 2030. Pro běžné spotřebitele bude klíčovou podmínkou plošné zavedení chytrých elektroměrů s průběhovým měřením v reálném čase, jejichž instalace se již rozjela.

V minulosti podobné pokusy o změnu tarifů ztroskotaly na obavách, že lidé s chatami a chalupami, kteří mají silný jistič, ale malou spotřebu budou platit astronomické částky. ERÚ ujišťuje, že díky datům z chytrých elektroměrů a novému modelování se tato situace nebude opakovat a cílem není tuto skupinu odběratelů poškodit.

Ve finále by mohly existovat například jen dva tarify. Přitom bude jedno, jestli domácnost elektřinou topí, nebo s ní nabíjí auto. Rozhodovat bude profil spotřeby. Lidé s chytřejším řízením domácnosti, kteří například nebudou zapínat všechny energeticky náročné spotřebiče naráz v energetické špičce, budou moci na distribučních platbách ušetřit.

Úřad napoví domácnostem, kolik platit za energie. Spustil nový nastroj

Změny uvolní blokované kapacity sítě

Úprava tarifní struktury změní dosavadní praxi, kdy si různé subjekty na energetickém trhu mohly rezervovat významné kapacity sítí, aniž by je efektivně využívaly. Distributoři přitom mají povinnost tuto kapacitu zajistit 24 hodin denně. Svaz energetiky České republiky dlouhodobě upozorňuje, že tato praxe je finančně velice náročná, a navíc to brzdí jiné nezbytné investice.

„Inovace tarifů pomůže uvolnit až tisíce megawattů kapacit sítí, zefektivní systém rezervace a využívání kapacit a zajistí spravedlivější ceny při zajištění spolehlivosti dodávek i pro další roky,“ zdůrazňuje Josef Kotrba, výkonný ředitel Svazu energetiky. Jak dodává, změny struktury pomohou reálně uvolnit zhruba šestinu kapacit, podpoří investice a rozvoj moderní energetiky. „Zároveň se omezí zbytečné plýtvání nevyužitou kapacitou, které v důsledku platí všichni,“ říká Kotrba.

Podle Svazu energetiky je rozumné, že ERÚ jedná v rámci zavádění nových tarifů postupně a začíná u vyšších napěťových hladin, tedy především u firem. „Ty si dopady změn dokážou lépe spočítat a aktivněji s nimi pracovat,“ uvádí Kotrba.

Naopak výhrady má Svaz energetiky k nastavení slev pro akumulaci, respektive pro bateriová úložiště. Riziko vidí v tom, že u samostatně stojících baterií má být podle návrhu odpouštěno 100 procent plateb z naměřeného maxima, a to bez vyhodnocení dopadů.

„Od ERÚ máme příslib, že situaci bude sledovat a nastavení slev případně ještě upraví tak, aby bylo v souladu se základním principem inovované tarifní struktury, kdy každý účastník trhu hradí náklady, které svým chováním v síti vyvolává,“ uvádí svaz.

Vstoupit do diskuse

Děti se rády hýbou, jen jim to nekazme. Pomoci má nové ministerstvo

Nejčtenější

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Mrtvý Timmy jako atrakce. Neukáznění turisté si na zdechlině velryby pořídili selfie

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Po neúspěšné akci, která měla za cíl zachránit Timmyho, asi nejslavnější velrybu posledních týdnů, zvíře uvázlo a pošlo na mělčině dánských vod. I přesto, že dánské úřady varovaly, aby se k mrtvému...

Rychlovlaky tu mohou jezdit přes 400 km/h. Takto budou vypadat obří mosty na Vysočině

Pohled na vítězný architektonický návrh přemostění údolí řeky Oslavy....

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

Konec levných balíčků z čínských e-shopů. Jak se změní cena s novým clem

Premium
ilustrační snímek

Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu čeká konec dosavadního režimu. Od 1. července 2026 se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Tedy i na...

Firmy odmítají juniory, tituly ztrácejí hodnotu. Jak AI mění český pracovní trh

Premium
ilustrační snímek

Umělá inteligence začíná měnit pohled na vzdělání a způsobuje nečekaný přetlak na tuzemském pracovním trhu. Firmy méně hledají začátečníky, vysokoškolské tituly ztrácejí hodnotu a ajťáci čelí...

Indičtí miliardáři zacílili na zahraniční firmy. Objem akvizic se zvýšil o třetinu

Autosalon značek Jaguar a Land Rover v Tonbridge, jihovýchodně od Londýna....

Indičtí miliardáři skupují zahraniční firmy. Loni se objem zahraničních akvizic, které uskutečnilo 162 indických podniků, meziročně zvýšil o 34 procent na více než 18 miliard dolarů (376 miliard Kč)....

25. května 2026  11:14

Rewe se chce zbavit Penny v Itálii, spekulují média. Vlastník zprávu popírá

Prodejna Penny Market ve Ždírci nad Doubravou na ulici Chotěbořská si...

Společnost Rewe zvažuje prodej své italské sítě Penny Market, informoval italský deník Corriere della Sera. Podle něj by německá skupina mohla z tamního trhu odejít nebo alespoň omezit svou...

25. května 2026  10:29

Dejte soláry, kam můžete. Střechu nahradí balkon, stěna nebo i plot, radí odborníci

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma fotovoltaika jsou (zleva) jednatel VR OZE...

Fotovoltaika už dávno není jen řešením pro rodinné domy s ideální střechou. V iDNES Lounge o tom debatovali Lukáš Paur, vedoucí energetických řešení pro domácnosti společnosti E.ON Energie, Aleš...

25. května 2026

Válka na Blízkém východě drtí Srí Lanku. Ochromila vývoz čaje, lidé chudnou

Sběračky čaje na jedné ze srílanských plantáží.

Válka mezi Spojenými státy a Izraelem proti Íránu dopadá mimo jiné na čajový průmysl na Srí Lance, který přichází o významné odběratele na Blízkém východě. To se promítá do ekonomiky ostrova i do...

25. května 2026  6:58

Konec levných balíčků z čínských e-shopů. Jak se změní cena s novým clem

Premium
ilustrační snímek

Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu čeká konec dosavadního režimu. Od 1. července 2026 se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Tedy i na...

25. května 2026

Má český přístav v Hamburku smysl? Firmy váhají

Fregata Sachsen-Anhalt v přístavu Kuhwerder na snímku z 30. srpna 2018

Dvakrát přinesl na jednání kabinetu ministr dopravy Ivan Bednárik návrh na výměnu přístavních území v Hamburku a dvakrát odešel s nepořízenou. Česko se dlouhodobě snaží vyměnit dvojici historických...

25. května 2026

Muž vyhrál v Americe právní spor díky ChatGPT. Podobných případů přibývá

ilustrační snímek

Umělá inteligence mění přístup ke spravedlnosti. Lidem bez právního vzdělání pomáhá sepsat žaloby, návrhy i další podání tak, aby obstály před soudem. Prudký nárůst případů bez advokátů ale zároveň...

24. května 2026

Thajskem otřásá skandál. Dědic pivní firmy obvinil bratra ze sexuálního zneužívání

Singha je také silně exportní značka. Prodává se ve více než padesáti zemích a...

Thajsko prožívá asi nejsledovanější rodinný skandál posledních let. Obvinění ze sexuálního zneužívání, které vznesl dědic pivního impéria Singha proti svému staršímu bratrovi, vystavilo jednu z...

24. května 2026

Milán i díky cizincům vzkvétá. Běžní Italové ale čím dál častěji míří do Turína

Italský Milán se chystá na olympijské hry.

Do severoitalské metropole v posledních letech proudí bohatí cizinci, kterým nahrávají i daňové úlevy zavedené italskou vládou. I proto se z Milána stalo jedno z nejdražších míst k životu v celé...

24. května 2026

Z bohatého šejchátu do tenat nejistoty. Kuvajt po letech opět ochromila válka

Kouř stoupá po útoku íránského dronu na palivové nádrže na mezinárodním letišti...

Kvůli uzavření Hormuzského průlivu a útokům íránských dronů zastavil Kuvajt export téměř dvou milionů barelů ropy denně. Dříve bohatý šejchát, který se některých podle kritiků nikdy plně...

24. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Slábnoucí poptávka mění trh s alkoholem. Firmy sázejí na nealko i nové vedení

alkohol bar prázdný spotřeba pokles hosté pivo

Výrobci alkoholu ztrácejí jistotu stabilní globální poptávky po svých produktech. Lidé totiž mění své návyky a podle statistik si stále více z nich nechává alkohol jen pro zvláštní příležitosti....

24. května 2026

Británie přitvrdí proti praní špinavých peněz. Zaměří se na večerky i barber shopy

Již loni v Anglii proběhly četné razie v holičstvích a obchodech s...

Británie chce tvrdě zakročit proti podnikům, které mohou sloužit k praní špinavých peněz a dalším aktivitám organizovaného zločinu. Britská vláda zřídila novou specializovanou jednotku, která se...

24. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.