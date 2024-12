Regulační úřad nabídne nový srovnávač cen energií, zahrne všechny nabídky

Při změně dodavatele elektřiny nebo plynu mohou spotřebitelé výrazně ušetřit, často i desítky procent z faktur za energie. Orientaci zákazníků ale komplikuje velký počet dodavatelů a jejich produktů, které se často liší jen nepatrnými detaily. Problém mohou řešit různé komerční srovnávače. Řada z nich však porovnává jen omezenou nabídku produktů a srovnání není vždy nezávislé.

„Ceny energií klesají a ve srovnávači si mohou lidé vybrat tu nejvýhodnější nabídku. Díky Lex OZE III, který se nám podařilo v prosinci schválit ve sněmovně, také ERÚ zpřístupní data od všech dodavatelů na trhu a zákazníci tak budou porovnávat mezi všemi dostupnými nabídkami,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček. Resort navíc podstatně rozšiřuje kompetence úřadu v oblasti monitoringu maloobchodního trhu, pokud jde o strukturu reálně uzavřených kontraktů.

Novinkou ve srovnávači ERÚ bude zařazení specifických typů produktů. Srovnávat bude možné nejen klasické fixace a ceníky na dobu neurčitou. Porovnávat se budou nově i produkty s tzv. spotovou cenou, která se průběžně mění podle vývoje na burze, nebo schodovité produkty, jejichž cena je sice daná předem, ale je odstupňovaná pro každý rok trvání smlouvy.

„Vyvíjený srovnávač nepreferuje žádné dodavatele a zaručuje zcela nezávislé porovnání aktuálních cenových nabídek elektřiny a plynu. Na jeho vzniku se podíleli i přední tuzemští obchodníci, kteří jeho nestrannou funkčnost průběžně připomínkovali. Zájemcům nabídne mimo jiné přesnější porovnání cen, a to díky možnosti zohlednit průběh jejich spotřeby v čase,“ uvedl Michal Macenauer, ředitel strategie ve společnosti EGÚ Brno, která nový srovnávač navrhla.

V komerčních srovnávačích spotřebitelé často za srovnání platí odevzdáním svých osobních údajů. Státem garantovaný srovnávač je k tomu nenutí a nutit nebude. Spotřebitelé se tak vyhnou situacím, kdy je na základě zadaného telefonního čísla nebo nahrané faktury kontaktují neodbytní zprostředkovatelé.

„Oproti současnému srovnávači bude výhodou úplnost porovnání, zařazené budou všechny nabídky dostupné na trhu. Zároveň se snažíme, aby bylo porovnání co nejjednodušší. Ti, co si nejsou jistí, budou moct využít návodných otázek, které jim s odpovědným výběrem dodavatele pomohou krok za krokem,“ popisuje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

V návaznosti na novelu energetického zákona ERÚ připravuje také úpravu vyhlášky a novou metodiku pro sběr dat, které se zaměřují specificky na to, aby bylo možné srovnávač naplnit daty od všech dodavatelů. Data z ceníků potom budou dostupná nejen úřadu. Využít je následně mohou i jiné srovnávače. To by mělo výrazně posílit transparentnost v celé oblasti porovnávání energetických produktů.