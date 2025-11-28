Regulovaná část cen elektřiny vzroste o procento, poplatek POZE zatím zůstává

Dáša Hyklová
  10:10
Energetický regulační úřad oznámil takzvanou regulovanou část cen energií pro rok 2026. Pro domácnosti a malé odběratele se regulovaná složka ceny zvedne u elektřiny zhruba o procento, což bude ročně znamenat příplatek maximálně kolem stokoruny za megawatthodinu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Úřad prozatím ponechává poplatek za obnovitelné zdroje, tzv. POZE, jehož odpuštění na složenkách zákazníků již avizoval pravděpodobný příští ministr průmyslu Karel Havlíček. Pro jeho zrušení je nutné nové usnesení vlády. Pokud by nová vláda v rozpočtu našla zhruba sedmnáct miliard korun a tento poplatek na sebe převzal zcela stát, klesly by regulované ceny elektřiny domácnostem v příštím roce o patnáct procent, uvedl ERÚ.

U plynu se v příštím roce zvyšují průměrné regulované ceny pro domácnosti a maloodběratele o 4,7 procenta. V závislosti na charakteru spotřeby to pak v ročním vyjádření znamená příplatek zhruba o dvacet až osmdesát korun za MWh.

U velkoodběratelů je situace o něco jiná. V případě elektřiny klesají regulované ceny u vysokého napětí téměř o šest procent a u velmi vysokého napětí zhruba o dvanáct procent. U plynu pak ERÚ zvedl regulovanou složku pro tuto skupinu zákazníků o 4,5 procenta.

Co zvyšuje ceny

Hlavním faktorem ovlivňujícím regulované ceny jsou rostoucí náklady na modernizaci a provoz energetických soustav v Česku. Opačným směrem působí pokles nákladů na zajištění systémových služeb a krytí technických ztrát, na vyšších napěťových hladinách také navýšení dotace na POZE ze státního rozpočtu.

Takzvanou obchodní část ceny, která tvoří většinu z koncových cen pro odběratele, tvoří naopak dodavatelé. Většina z nich během letošního roku opakovaně upravovala ceny, které po poklesu cen energií na energetickém trhu postupně snižovala i zákazníkům. Další zlevňování oznámila většina velkých dodavatelů i na začátek příštího roku.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...

V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek...

Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...

KFC prolomilo mlčení. Naše restaurace i jídlo jsou bezpečné, reaguje na kauzu

Pražská pobočka KFC je již 129. v řadě. (14 listopadu 2024)

Řetězec rychlého občerstvení KFC se poprvé veřejně vyjádřil ke kauze možných nedostatků v oblasti bezpečnosti potravin ve svých restauracích. Podle oficiálního sdělení nadnárodní značky byly všechny...

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

Amerika je sexy, bitcoin je kasino a zlato pojistka, míní investoři

Vysíláme
Hosty pořadu Kulatý stůl jsou (zleva) Jan Berka, hlavní ekonom Portu, moderátor...

Rok 2026 podle expertů nepřinese investorům katastrofu, ale další porci nových příležitostí. „Jeden rok je ale jen kapka v moři,“ řekl u Kulatého stolu iDNES.cz hlavní ekonom investiční platformy...

28. listopadu 2025

Poptávková doprava se rozjíždí po celém Česku. První projekt ale neuspěl

Mikrobus na zavolání začal v Moravské Třebové jezdit v září 2024. Zájem o...

Dodávka na zavolání může už od letošního července být běžnou součástí veřejné dopravy. Část krajů systém pro pokrytí okrajových částí nebo méně využívaných časů prostřednictvím takzvané poptávkové...

28. listopadu 2025

Potravináři se obávají zákazu plastových obalů. Bez fólie zboží nezabalí

Premium
ilustrační snímek

Od roku 2030 se nebudou smět používat některé plastové obaly. Zákaz by se mohl dotknout i smršťovací fólie, která mimo jiné poutá zboží na dřevěných paletách při transportu. Místo ní by se mohl...

28. listopadu 2025

Bohatí Severokorejci se chlubí kožichy a kosmetikou Chanel, chudí mrznou

Město Hörjong ležící na hranicích s Čínou je od 15. století důležitým vojenským...

Rozdíly v bohatství obyvatel Severní Koreje se prohlubují. Movití občané žijící poblíž hranic s Čínou totiž mají díky aktivitě čínských obchodníků možnost nákupu luxusního zboží, zatímco obyčejní...

27. listopadu 2025

Varování pro Nvidii. Spící obr Google se probudil a posiluje v umělé inteligenci

ilustrační snímek

Ještě před několika lety se zdálo, že Google zaspal nástup umělé inteligence a ChatGPT jeho dominanci ve vyhledávání ohrozí. Poslední vývoj však naznačuje, že Google je zpět v plné síle, možná...

27. listopadu 2025

Získat hypotéku na investiční byt bude těžší. ČNB doporučuje zpřísnění

ilustrační snímek

Česká národní banka vydala doporučení, aby poskytovatelé hypoték zpřísnili podmínky pro hypotéky, jejichž cílem je pořízení investiční nemovitosti. V praxi by tak tito žadatelé na hypotéku...

27. listopadu 2025  16:10

Úřady před Vánocemi varují před triky obchodníků. Spustily kontroly i nový kvíz

Ilustrační snímek

Blíží se vrchol nákupní sezony. Zákazníci nakupují díky slevám Black Friday, obchodníci mají připravené také vánoční nabídky. S nimi ale přichází také lákavé nabídky a úvěry, u kterých by měli být...

27. listopadu 2025

Šestice Přátel míří do McDonald’s. Limitované menu láká na figurky a nostalgii

F.R.I.E.N.D.S. meal

McDonald’s od středy uvádí ve všech tuzemských restauracích speciální limitovanou nabídku menu s motivy amerického seriálu Přátelé. Její součástí je kolekce figurek s jeho oblíbenými postavami....

27. listopadu 2025  15:44

Otevírací doba na Silvestra. Kdy přesně obchody zavírají 31. prosince 2025?

Tesco otevřelo kompletně zrekonstruovanou prodejnu expres v Turnově, která je...

Silvestr jako poslední den roku sice nepatří mezi zákonem uznávané svátky, přesto si 31. prosince 2025 nenakoupíte tak, jak jste zvyklí ve všední dny. Velké obchody zavřou dříve.

27. listopadu 2025  14:11

Módní značka Arket otevřela v Praze. Obchod nabídne také čerstvou kávu

V pražské ulici na Příkopě nově otevřel skandinávský obchod Arket. (24....

Severská lifestylová značka Arket otevřela svou první vlajkovou prodejnu v Praze. Nový obchod je zároveň prvním fyzickým místem značky v České republice. Značka usídlila v historické budově na v...

27. listopadu 2025  13:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Pro Dubrovník není boj s naplaveným odpadem ničím novým. Špatné počasí se...

Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...

27. listopadu 2025  11:11

Otvírací doba na Vánoce 2025: jak budou otevřené obchody od 24. prosince

Supermarket Albert o Vánocích. (2009)

Vánoční svátky 2025 připadají na středu až pátek, to ale neznamená, že při nich nakoupíte pohodlně jako v pracovní dny. Kde a kdy bude otevřeno na Štědrý den, první svátek vánoční a na Štěpána?...

25. listopadu 2025  10:20,  aktualizováno  27. 11. 11:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.