Úřad prozatím ponechává poplatek za obnovitelné zdroje, tzv. POZE, jehož odpuštění na složenkách zákazníků již avizoval pravděpodobný příští ministr průmyslu Karel Havlíček. Pro jeho zrušení je nutné nové usnesení vlády. Pokud by nová vláda v rozpočtu našla zhruba sedmnáct miliard korun a tento poplatek na sebe převzal zcela stát, klesly by regulované ceny elektřiny domácnostem v příštím roce o patnáct procent, uvedl ERÚ.
U plynu se v příštím roce zvyšují průměrné regulované ceny pro domácnosti a maloodběratele o 4,7 procenta. V závislosti na charakteru spotřeby to pak v ročním vyjádření znamená příplatek zhruba o dvacet až osmdesát korun za MWh.
U velkoodběratelů je situace o něco jiná. V případě elektřiny klesají regulované ceny u vysokého napětí téměř o šest procent a u velmi vysokého napětí zhruba o dvanáct procent. U plynu pak ERÚ zvedl regulovanou složku pro tuto skupinu zákazníků o 4,5 procenta.
Co zvyšuje ceny
Hlavním faktorem ovlivňujícím regulované ceny jsou rostoucí náklady na modernizaci a provoz energetických soustav v Česku. Opačným směrem působí pokles nákladů na zajištění systémových služeb a krytí technických ztrát, na vyšších napěťových hladinách také navýšení dotace na POZE ze státního rozpočtu.
Takzvanou obchodní část ceny, která tvoří většinu z koncových cen pro odběratele, tvoří naopak dodavatelé. Většina z nich během letošního roku opakovaně upravovala ceny, které po poklesu cen energií na energetickém trhu postupně snižovala i zákazníkům. Další zlevňování oznámila většina velkých dodavatelů i na začátek příštího roku.