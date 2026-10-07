Nová tarifní struktura bude férovější. Dřívější pokusy o změnu ztroskotaly, uvádí úřad

Změna tarifní struktury připravovaná Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) vychází z toho, že současný systém účtování regulovaných plateb za distribuci, který vznikl před několika desetiletími, již neodpovídá potřebám moderní energetiky.
|
Velké firmy přejdou na nové tarify za elektřinu. ERÚ představil nový systém
Od 1. ledna příštího roku se proto zpoplatní rezervovaný příkon u odběratelů na hladinách vysokého (VN) a velmi vysokého napětí (VVN). Roční a měsíční rezervovaná kapacita v dosavadní podobě končí, nově se platba bude skládat ze dvou složek: ceny za rezervovaný příkon, tedy kapacitu sjednanou ve smlouvě o připojení, a ceny za maximální odebraný čtvrthodinový výkon naměřený v daném měsíci.
Hlavní cíle změny
Cílem inovace tarifní struktury je podle Energetického regulačního úřadu odblokování kapacity distribuční sítě. Změna má motivovat zákazníky k uvolnění rezervovaného příkonu, který dlouhodobě nevyužívají. Dosud však za něj nemuseli platit, čímž se přenášely náklady na ostatní odběratele.
Dvě fáze změn
Inovace tarifní struktury se od 1. ledna 2027 týká velkých a středních firem, průmyslových podniků a výroben. Půjde zhruba o 25 tisíc odběrných míst. Domácnosti a malí odběratelé na nízkém napětí přijdou na řadu až v druhé fázi. Pilotní projekty pro domácnosti s chytrými elektroměry se plánují od roku 2028 a plnohodnotné zavedení se očekává až po roce 2030.
Zdroj: ERÚ
„Soustavu musíme využívat efektivně. Jedině tak můžeme investice související s transformací celé energetiky minimalizovat a nasměrovat tam, kde jsou skutečně potřeba, čímž omezíme tlak na růst regulovaných plateb,“ uvedl na tiskové konferenci Jan Šefránek, předseda ERÚ. Zdůraznil, že zvlášť v současné situaci, kdy ceny na trzích znovu rostou, je nutné udělat maximum pro to, aby nárůst regulované složky ceny byl co nejnižší, a ještě více nepřispíval k dalšímu zdražování energií.
Podle Josefa Kotrby, výkonného ředitele Svazu energetiky ČR distributoři aktuálně odhadují, že inovace tarifů by hned na počátku mohla uvolnit až 15 procent nevyužité kapacity na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí. „Celkový rozdíl mezi maximem spotřeby a rezervovaným příkonem podle nich přesahuje 3 gigawatty a při započtení lokálních distribučních soustav dokonce více než 5 GW,“ upřesnil.
ERÚ dodává, že uvolnění celkové kapacity by podle odhadu přineslo úsporu ve výši až tří procent z ročních regulovaných plateb. Stěžejní však podle úřadu bude, jak na změnu zareagují samotní odběratelé. „Tedy do jaké míry skutečně racionalizují svůj rezervovaný příkon daný jejich smlouvami o připojení. Ke změně smluvních parametrů – respektive ke snížení rezervovaného příkonu, pokud ho nevyužívají – by měli zákazníci přistoupit do konce tohoto roku,“ doporučuje ERÚ. Počítat je třeba také s tím, že na zpracování žádosti o změnu smlouvy o připojení distributoři potřebují až 30 dní.
|
Současný systém je přežitek, za pět let možná přejdeme na dva tarify, říká šéf ERÚ
Všechny distribuční společnosti od léta oslovují zákazníky na hladině vysokého a velmi vysokého napětí a informují je o důvodech a přínosech změn, které od ledna nastanou. Provozovatelé distribučních soustav aktuálně evidují dohromady více než 16 700 zákazníků, kterých se inovace tarifní struktury dotkne. Podle Kotrby mají největší zájem o informace klienti z řad výrobních firem a výrobců elektřiny.
„Aktivní komunikace se zákazníky je zásadní pro úspěch jakýchkoliv změn v tarifech. I proto ERÚ na svých webových stránkách připravil podrobné podklady včetně kalkulačky, kde si mohou odběratelé spočítat individuální dopady,“ uvedl Šefránek. Úřad také pořádá specializované webináře a další odborné akce a je také kontaktu se státní správou a samosprávami, pod které také spadá řada odběrných míst na vyšších napěťových hladinách.
|
Někdo vydělá, někdo prodělá. Reforma elektrotarifů je však nutná, říkají experti
„Právě na nedostatku komunikace, a možná i odvahy, ztroskotaly minulé pokusy o změnu tarifní struktury. Každý odklad nás přitom stojí několik miliard korun ročně, které zaplatíme všichni. To si nemůžeme dovolit,“ zdůrazňuje Šefránek.
Veškeré potřebné dokumenty týkající se nových podmínek zveřejní ERÚ již v květnu na svých webových stránkách, včetně kalkulátoru, kde si odběratelé mohou spočítat individuální dopady.
Některým hrozí propadnutí kauce
Úspory v elektrizační soustavě mají zajistit kromě inovace tarifní struktury také další opatření. Jedním z nich je úprava podmínek pro žadatele o nové připojení. Vzhledem k řadě potenciálně spekulativních žádostí, které v síti vyvolávají náklady a blokují potřebnou kapacitu pro jiné projekty, došlo k úpravě energetického zákona. Podle nové úpravy se původně vratná záloha (část podílu na oprávněných nákladech) mění na nevratnou kauci. Pokud žadatel připojení nerealizuje, kauce propadá.
Podle Svazu energetiky ČR evidují distribuční společnosti v současnosti desítky tisíc smluv o budoucím připojení, které rezervují přes 10 GW výkonu a příkonu. Jistotu, že se tyto projekty budou v dohledné době opravdu uskuteční, ale distributoři nemají. Všichni zákazníci, kteří mají aktuálně zarezervovanou kapacitu pro zamýšlený projekt, proto musejí nejpozději do začátku letošního listopadu uzavřít nový dodatek ke smlouvě o připojení. Právě na tuto novou povinnost distributoři intenzivně upozorňují.
|
Určit konec plynu je absurdní. Zaskočí, až nebude foukat a svítit, míní šéf energetiků
I když na výzvy distributorů už reagovala většina oslovených zákazníků, Josef Kotrba ze Svazu energetiky všem doporučuje, aby byli aktivní a sami si zkontrolovali, zda výzvu například nepřehlédli a nový dodatek mají skutečně uzavřený.
„Pokud se tak do začátku listopadu nestane, nebo nebude projekt připojený k síti, smlouva zanikne a s ní i rezervace kapacity,“ upozorňuje. V důsledku toho může část firem od zamýšlených projektů ustoupit, čímž se uvolní rezervovaná kapacita pro nové žadatele.
„Pokud říkáme, že by odběratelé měli hradit náklady, které v soustavě skutečně vyvolávají, týká se to i nákladů na připojení. Není možné, aby ostatní odběratelé hradili náklady, které vyvolává jen úzká skupina subjektů,“ říká předseda ERÚ Šefránek s tím, že tímto směrem budou mířit i další úpravy vyhlášek ERÚ a cenových výměrů.