Nevystavená vyúčtování, nevyřízené reklamace, nevrácené přeplatky, znemožňování odchodu klientů k jinému dodavateli, protiprávní převádění zákazníků na tzv. spotové produkty. To byly hlavní prohřešky, za které ERÚ loni konkrétním dodavatelům energie udělil pokuty.
V celkovém součtu se sankce vyšplhaly na 18,5 milionu korun. Padl tak předloňský rekord, a to nejen co se celkových pokut týče. Společnosti ELGAS Energy byla udělena nejvyšší individuální pokuta ve výši 6 milionů Kč.
Výše pokut za protispotřebitelská jednání rok od roku roste, potvrzuje úřad. „Loni jsme za tyto prohřešky uložili sankce za rekordních 18,5 milionu korun. Za poslední dva roky se tak objem těchto pokut více než zdvojnásobil. Ochrana spotřebitele je jednou z našich prioritních oblastí. Zaměříme se na ni i do budoucna s cílem vyčištění trhu od nežádoucích praktik,“ říká Jan Šefránek, předseda ERÚ.
Zaměřeno na prevenci
Energetický úřad se chce více zaměřit na prevenci včetně osvěty spotřebitelů, aby bylo možné podobným problémům předcházet.
Pokuty za jednání proti spotřebitelům tvoří stále vyšší podíl na celkových sankcích uložených úřadem. Loni to byly téměř dvě třetiny z celkových 28,4 milionů korun pravomocně uložených pokut za veškeré přestupky spáchané v oblasti energetiky. I tento údaj pokořil dosavadní rekord.
Sankčnímu řízení, jehož výsledkem může být nakonec udělená pokuta, typicky předchází kontrola. V průběhu loňského roku ERÚ přijal přes 300 podání k zahájení kontroly ve spotřebitelské oblasti. O pomoc úřadu žádá stále mnoho spotřebitelů, a protože to není bezdůvodné, o sankce pravděpodobně nebude nouze ani v tomto roce.
„Nejde pouze o pokuty. Společnosti ELGAS Energy, která od nás dostala nejvyšší šestimilionovou individuální sankci, jsme zároveň zrušili licenci. Z energetického trhu tak musela odejít úplně,“ říká Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.
Jak dodává, po předchozím útlumu navíc začínají opět útočit podvodníci z řad zprostředkovatelů. „Energošmejdi znovu dokazují, že si své pojmenování opravdu zaslouží. Každá čtvrtá zahajovaná spotřebitelská kontrola se loni soustředila právě na chování zprostředkovatelů. Ti lidem, často bez registrace a pod falešnými záminkami, podstrkují k podpisu smlouvy či plné moci. Nezdráhají se při tom vydávat ani za jmenovce či vzdálené příbuzné svých obětí,“ upozorňuje Zemanová.
Energetický regulační úřad zdůrazňuje, že při hledání výhodných nabídek na trhu mohou zákazníci využít srovnávač na jeho webu.