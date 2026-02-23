Energošmejdi opět útočí, upozorňuje úřad. Loni rozdal rekordní pokuty

Dáša Hyklová
  10:28
Energetický regulační úřad (ERÚ) v loňském roce udělil dodavatelům a zprostředkovatelům za protispotřebitelské praktiky rekordní pokuty v celkové výši 18,5 milionu korun. Jedna ze společností navíc obdržela i nejvyšší sankci v jediném řízení, a to ve výši 6 milionů Kč. Zároveň přibylo podnětů na kontrolu energetických zprostředkovatelů, potvrzuje úřad v tiskové zprávě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Nevystavená vyúčtování, nevyřízené reklamace, nevrácené přeplatky, znemožňování odchodu klientů k jinému dodavateli, protiprávní převádění zákazníků na tzv. spotové produkty. To byly hlavní prohřešky, za které ERÚ loni konkrétním dodavatelům energie udělil pokuty.

V celkovém součtu se sankce vyšplhaly na 18,5 milionu korun. Padl tak předloňský rekord, a to nejen co se celkových pokut týče. Společnosti ELGAS Energy byla udělena nejvyšší individuální pokuta ve výši 6 milionů Kč.

Energošmejdi opět řádí, varuje úřad. Triky, které využívají, se neustále mění

Výše pokut za protispotřebitelská jednání rok od roku roste, potvrzuje úřad. „Loni jsme za tyto prohřešky uložili sankce za rekordních 18,5 milionu korun. Za poslední dva roky se tak objem těchto pokut více než zdvojnásobil. Ochrana spotřebitele je jednou z našich prioritních oblastí. Zaměříme se na ni i do budoucna s cílem vyčištění trhu od nežádoucích praktik,“ říká Jan Šefránek, předseda ERÚ.

Zaměřeno na prevenci

Energetický úřad se chce více zaměřit na prevenci včetně osvěty spotřebitelů, aby bylo možné podobným problémům předcházet.

Pokuty za jednání proti spotřebitelům tvoří stále vyšší podíl na celkových sankcích uložených úřadem. Loni to byly téměř dvě třetiny z celkových 28,4 milionů korun pravomocně uložených pokut za veškeré přestupky spáchané v oblasti energetiky. I tento údaj pokořil dosavadní rekord.

Sankčnímu řízení, jehož výsledkem může být nakonec udělená pokuta, typicky předchází kontrola. V průběhu loňského roku ERÚ přijal přes 300 podání k zahájení kontroly ve spotřebitelské oblasti. O pomoc úřadu žádá stále mnoho spotřebitelů, a protože to není bezdůvodné, o sankce pravděpodobně nebude nouze ani v tomto roce.

Podvedou zákazníky a založí si jinou společnost. Jak se bránit energošmejdům?

„Nejde pouze o pokuty. Společnosti ELGAS Energy, která od nás dostala nejvyšší šestimilionovou individuální sankci, jsme zároveň zrušili licenci. Z energetického trhu tak musela odejít úplně,“ říká Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

Jak dodává, po předchozím útlumu navíc začínají opět útočit podvodníci z řad zprostředkovatelů. „Energošmejdi znovu dokazují, že si své pojmenování opravdu zaslouží. Každá čtvrtá zahajovaná spotřebitelská kontrola se loni soustředila právě na chování zprostředkovatelů. Ti lidem, často bez registrace a pod falešnými záminkami, podstrkují k podpisu smlouvy či plné moci. Nezdráhají se při tom vydávat ani za jmenovce či vzdálené příbuzné svých obětí,“ upozorňuje Zemanová.

Energetický regulační úřad zdůrazňuje, že při hledání výhodných nabídek na trhu mohou zákazníci využít srovnávač na jeho webu.

Vstoupit do diskuse

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Hostem pořadu Industrial byl Lukáš Taneček, průmyslový designér, dvojnásobný...

Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové k obnovení elektronické...

Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...

Léky na hubnutí mění pravidla hry. Potravinářští giganti mění složení i gramáže

ilustrační snímek

Léky na hubnutí začínají být ve Spojených státech i Evropě velmi populární. Většina z nich funguje tak, že potlačuje chuť k jídlu. To neradi slyší hlavně potravinářští giganti, kteří na tento trend...

Obchody už nechladí vejce. Zákazníky to mate, ale byli jsme nejpřísnější v Evropě

Vejce volná. (27. března 2023)

Po Novém roce se začaly objevovat rozporuplné reakce na změnu ve skladování vajec v obchodech - některé z nich už je nenabízí chlazená. Postup řetězců je ovšem legální a dle ministerstva zemědělství...

Energošmejdi opět útočí, upozorňuje úřad. Loni rozdal rekordní pokuty

ilustrační snímek

Energetický regulační úřad (ERÚ) v loňském roce udělil dodavatelům a zprostředkovatelům za protispotřebitelské praktiky rekordní pokuty v celkové výši 18,5 milionu korun. Jedna ze společností navíc...

23. února 2026  10:28

Friedrichshafen sčítá škody. Německému automěstu vyschl zdroj příjmů

Dodavatel pri autoprůmysl ZF chystá propouštění

Německé město Friedrichshafen ležící nedaleko hranic se Švýcarskem a Rakouskem sužují nemalé ekonomické problémy. Důvodem je dramatický pokles automobilového sektoru, na němž dlouhá léta stavělo svou...

23. února 2026

Čechům zbude z důchodu víc než Němcům. Zachraňuje je vlastní bydlení

Premium
ilustrační snímek

Průměrný český důchod se pohybuje kolem 21 tisíc měsíčně a podle německé studie společnosti Data Pulse pokryje asi 118 procent obvyklých měsíčních výdajů seniora. Oproti tomu německý důchodce pobírá...

23. února 2026

Auta v Rusku jako nedostupné zboží. Dražší jsou jen čtyři země

Xcite

Nové osobní vozy jsou pro spoustu Rusů cenově nedostupné. Od zahájení invaze na sousední Ukrajinu se průměrná cena osobního auta v Rusku zvýšila už o 46 procent. Rusko je momentálně pátým nejdražším...

22. února 2026

Italský zbrojařský gigant expanduje. Beretta chce dobýt americký trh

Beretta (18. února 2026).

Obrovské zbrojní výdaje jsou v Evropě trendem posledních let. Těží z nich i italský holding Beretta, který se výrobou zbraní zaobírá už 500 let. Dosud byla tato společnost aktivní hlavně na evropském...

22. února 2026

Luxusní hotely mění bary na pekárny, lákají na slavné cukráře i instagramové zákusky

Zákusek Pavlova od františkánek z brněnského podniku Vincafé Filomenka získal...

Luxusní hotely po celém světě otevírají vlastní cukrárny vedené hvězdnými pekaři a lákají nejen hosty, ale i místní. Místo večerních drinků stojí lidé fronty na croissanty a dortíky. Trend podporují...

22. února 2026

Americké firmy mění šéfy. Šanci dostávají mladší a ne tolik zkušení, říká analýza

Gregory Abel, člen nejužšího vedení Berkshire Hathaway na snímku z 5. května...

Největší americké korporace loni zažily bezprecedentní generační obměnu ve vedení. Rekordní počet firem vyměnil generální ředitele a častěji sahal po nových tvářích. Do čela podniků tak přišli mladší...

22. února 2026

Město, které živila ropa, chřadne. Aberdeen doplácí na zelenou transformaci

Ropa přestává být pro britskou ekonomiku důležitá (11. února 2026).

Skotské město Aberdeen se dlouhá léta řadilo mezi nejbohatší centra celého Spojeného království, a to hlavně díky těžbě ropy. Jejím přirozeným důsledkem byla nízká nezaměstnanost i relativně vysoké...

22. února 2026

Šil načerno spacáky, pak objevil unikátní vlákno. Průkopník líčí vznik funkčního prádla

Premium
Mario Vlček hned po listopadu 1989 získal živnostenský list a začal vyrábět...

Je takovým outdoorovým vizionářem. Extrémní sportovec Mario Vlček naučil Čechy nosit funkční prádlo. Před víc než třiceti lety odstartoval revoluci, díky které nemusíme být ani při pohybu upocení a...

22. února 2026

Trump zvýšil clo na dovoz ze všech států světa z deseti na 15 procent

Americký prezident Donald Trump (19. února 2026)

Americký prezident Donald Trump v sobotu na své sociální síti Truth Social uvedl, že s okamžitou platností zvyšuje své nové clo na dovoz do Spojených států ze všech zemí z deseti na 15 procent.

21. února 2026  17:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lufthansa spustila rezervace do nové byznys třídy, čekala na schválení sedadel

25 sedadel v nové business třídě Lufthansa Allegris v letadle Dreamliner bude k...

Letecká společnost Lufthansa zpřístupnila rezervace sedadel v byznys třídě Allegris na svých letounech Boeing 787. Plné otevření rezervací sedadel v prémiové sekci mělo původně být možné již v...

21. února 2026

Jak se pozná falešný med? Potravinové podvody způsobují stamiliardové škody

Ilustrační snímek

Potravinové podvody se často nehlásí a jejich skutečný rozsah tak zůstává skrytý. Odhad z roku 2025 přesto mluví o celosvětových škodách kolem 290 miliard korun ročně. Nejčastěji se falšují běžné i...

21. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.