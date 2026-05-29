Dodavatelé energií mají povinnost dvakrát ročně zveřejňovat tzv. index zajištění, který ERÚ pravidelně monitoruje. K této úpravě energetického zákona došlo po cenové krizi z roku 2021. Nad rámec této povinnosti provedl ERÚ aktuálně podrobné šetření zaměřené na všechny významné dodavatele energií v Česku.
„Rozdíl spočíval především v tom, že zákonem požadovaný index zajištění sleduje pouze zabezpečení dodávek pro domácnosti a malé podniky. Mimořádný monitoring ERÚ navíc mimo jiné zjišťoval, zda mají dodavatelé energie zajištěné také pro velké odběratele,“ vysvětluje Michal Kebort, tiskový mluvčí ERÚ.
Prověrka dodavatelů energií. Musejí prokázat, kolik mají doopravdy nakoupeno
Cílem mimořádného šetření úřadu bylo ověřit, nakolik jsou tuzemští dodavatelé odolní vůči nečekanému cenovému vývoji na velkoobchodních trzích, aby se neopakovala situace z minulosti. Podle předsedy ERÚ Jana Šefránka dopadly výsledky jednoznačně. „Všichni významní dodavatelé, kteří dohromady pokrývají naprostou většinu českého trhu, mají zajištěný dostatek energií pro všechny své zákazníky a stabilita dodávek tak nyní není ohrožena,“ říká Šefránek.
Jak dodává, trh je v tomto ohledu určitě stabilnější než v roce 2021. „Dílčí problémy samozřejmě nemůžeme nikdy vyloučit. Rozhodně by se však neměla opakovat situace, kdy své zákazníky k dodavatelům poslední instance poslala řada obchodníků,“ ujišťuje.
Úřad bude situaci nadále sledovat
Mimořádné šetření se proti běžnému indexu zajištění, který řeší dodávky v tříletém horizontu, soustředilo na kratší, šestiměsíční období, tedy na období do konce října tohoto roku. Právě kratších burzovních nákupů se totiž nejvíce dotkla aktuální geopolitická nestabilita.
U největších dodavatelů se navíc potvrdilo očekávání, že elektřinu a plyn nakupují dopředu nejen pro zákazníky s fixovanými produkty, ale také z velké části pro odběratele bez fixace. „U plynu je vyšší podíl zajištění způsobený také načasováním šetření, které se kryje s obdobím, kdy se dodavatelé typicky předzásobí pro vtláčení plynu do zásobníků,“ upřesňuje šéf ERÚ. Podle něj je právě uskladnění plynu v zásobnících oblastí, na kterou se musí Česká republika dále více zaměřit tak, aby plyn svoji roli jako prvek posilující energetickou bezpečnost.
ERÚ potvrzuje, že bude i nadále sledovat další vývoj na velkoobchodních trzích. V případě pokračující nestability velkoobchodních cen detailní šetření, tedy monitoring nad rámec běžně reportovaného indexu zajištění, zopakuje v podzimních měsících.