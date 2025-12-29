Změnový cenový výměr vychází v návaznosti na usnesení vlády, kterým přechází financování provozní podpory podporovaných zdrojů energie (POZE) na stát, uvádí Energetický regulační úřad (ERÚ) v tiskovém prohlášení.
Původní cenové výměry, které musel ERÚ ze zákona vydat do konce listopadu, předpokládaly dotaci na POZE ze státního rozpočtu ve výši 24,6 miliardy korun. Zbývající část, cca 17,1 miliardy korun, měli hradit odběratelé v rámci příspěvku na POZE, který je součástí regulované složky ceny elektřiny.
Nová vláda však 16. prosince rozhodla o navýšení dotace ze státního rozpočtu tak, aby pokryla náklady na podporu POZE v plné výši, čímž by jejich financování plně přenesla na stát. Týž den ERÚ zahájil povinný veřejný konzultační proces ke změnovému cenovému rozhodnutí, které stanovuje nulové příspěvky na POZE ze strany všech odběratelů.
|
Šest stovek za každou megawatthodinu. Jak Češi příští rok ušetří za elektřinu
Záměr přenést financování POZE na stát byl novou vládou avizován ještě před jejím nástupem do funkce, ERÚ byl na tuto změnu připraven. POZE slouží k financování provozu obnovitelných zdrojů, jako jsou primárně solární, ale také větrné nebo bioplynové elektrárny, a je součástí regulované složky ceny elektřiny, kterou každoročně vyhlašuje ERÚ.
„Díky tomu, že nové usnesení stihla vláda přijmout hned na svém prvním řádném zasedání, vydává ERÚ změnové cenové rozhodnutí ještě v tomto roce, a nižší regulované ceny tak budou odběratelé platit již od 1. ledna 2026,“ vysvětluje Jan Šefránek, předseda ERÚ.
Průměrné meziroční změny regulované složky ceny elektřiny
|Napěťová hladina
|2025 cena za MWh
|2026 cena za MWh
|Změna 2026/2025
|Nízké napětí (domácnosti a podnikatelé)
|2 772 Kč
|2 352 Kč
|-15,1 %
|Vysoké napětí
|1 427 Kč
|1 128 Kč
|-21,0 %
|Velmi vysoké napětí
|833 Kč
|548 Kč
|-34,2 %
Průměrné meziroční změny regulované složky ceny elektřiny pro domácnosti
|Typ domácnosti
|2025 cena za MWh
|2026 cena za MWh
|Změna 2026/2025 cena za MWh, %
|Byt (vaření)
|4 078 Kč
|3 690 Kč
|-388 Kč
|-9,5 %
|Byt (vaření, ohřev vody)
|2 734 Kč
|2 316 Kč
|-418 Kč
|-15,3 %
|Rodinný dům (vaření, ohřev vody a vytápění)
|1 643 Kč
|1 198 Kč
|-445 Kč
|-27,1 %
Zdroj : ERÚ
Příspěvek na POZE v případě domácností dosahoval výše 495 Kč/MWh (bez DPH), což představuje významnou část z regulované ceny elektřiny. Přenesení této platby na stát znamená, že celkové regulované ceny pro domácnosti od Nového roku podstatně klesnou, a to bez ohledu na typ uzavřené smlouvy s dodavatelem. Úlevu tak pocítí i odběratelé se zafixovanými produkty. Tento krok znamená i významné snížení regulovaných cen elektřiny pro průmysl připojený na vyšších napěťových hladinách.
|
Kde se vzal příspěvek na obnovitelné zdroje. Za léta by už vydal na jaderný blok
Podle ERÚ bude důležité, aby byl tento významný pokles regulované ceny trvalý a nedocházelo k výraznému kolísání v dalších letech. „Transformace energetiky vyvolává značné náklady, které jsou přenášeny na odběratele. Zásadní pro nás proto bude hledat další nástroje a prostředky pro zmírnění jejích dopadů,“ dodává Šefránek.
Úleva pro odběratele
Změna se týká všech odběrných míst napříč trhem, protože tak POZE definuje energetická legislativa. „ Odběratelům bude za POZE účtováno 0 Kč a každá spotřebovaná megawatt hodina tak bude mít cenu rázem nižší o 599 Kč včetně daně, případně 495 Kč bez DPH,“ potvrzuje Jiří Matoušek, marketingový ředitel a člen představenstva společnosti Centropol.
ČEZ prodej uvádí, že změny POZE se promítnou okamžitě. „Naši zaměstnanci budou na úpravách ceníků a systémů pracovat i během svátků. Zákazníkům nižší ceny promítneme už od 2. ledna do nastavení záloh,“ sdělil Roman Gazdík, mluvčí společnosti.
Od 1.ledna 2026 bude převedena úhrada POZE plně převedena na stát. Kolik ušetří na POZE jednotlivé domácnosti:
|Domácnost podle distribuční sazby a spotřeby
|Roční spotřeba v MWh
|Úhrada na POZE v Kč včetně DPH za rok
|D02d, domácnost, která elektřinou svítí, vaří a používá pro běžné spotřebiče
|3,0
|1 797
|D25d, domácnost, která elektřinou svítí, vaří, používá pro běžné spotřebiče a ohřívá vodu
|5,5
|3 294
|D57d, domácnost, která elektřinou svítí, vaří, používá pro běžné spotřebiče, ohřívá vodu a vytápí
|12,5
|7 487
Zdroj: Centropol