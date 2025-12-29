Poplatek za POZE bude od Nového roku nula, ERÚ vydal nový cenový výměr

Dáša Hyklová
  13:12
Energetický regulační úřad vydal změnový cenový výměr, kterým snižuje regulované ceny elektřiny pro příští rok. Stalo se tak na základě usnesení nové vlády. Od 1. ledna 2026 nebudou odběratelé již v regulované složce ceny elektřiny platit žádné příspěvky na POZE.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Změnový cenový výměr vychází v návaznosti na usnesení vlády, kterým přechází financování provozní podpory podporovaných zdrojů energie (POZE) na stát, uvádí Energetický regulační úřad (ERÚ) v tiskovém prohlášení.

Původní cenové výměry, které musel ERÚ ze zákona vydat do konce listopadu, předpokládaly dotaci na POZE ze státního rozpočtu ve výši 24,6 miliardy korun. Zbývající část, cca 17,1 miliardy korun, měli hradit odběratelé v rámci příspěvku na POZE, který je součástí regulované složky ceny elektřiny.

Nová vláda však 16. prosince rozhodla o navýšení dotace ze státního rozpočtu tak, aby pokryla náklady na podporu POZE v plné výši, čímž by jejich financování plně přenesla na stát. Týž den ERÚ zahájil povinný veřejný konzultační proces ke změnovému cenovému rozhodnutí, které stanovuje nulové příspěvky na POZE ze strany všech odběratelů.

Šest stovek za každou megawatthodinu. Jak Češi příští rok ušetří za elektřinu

Záměr přenést financování POZE na stát byl novou vládou avizován ještě před jejím nástupem do funkce, ERÚ byl na tuto změnu připraven. POZE slouží k financování provozu obnovitelných zdrojů, jako jsou primárně solární, ale také větrné nebo bioplynové elektrárny, a je součástí regulované složky ceny elektřiny, kterou každoročně vyhlašuje ERÚ.

„Díky tomu, že nové usnesení stihla vláda přijmout hned na svém prvním řádném zasedání, vydává ERÚ změnové cenové rozhodnutí ještě v tomto roce, a nižší regulované ceny tak budou odběratelé platit již od 1. ledna 2026,“ vysvětluje Jan Šefránek, předseda ERÚ.

Průměrné meziroční změny regulované složky ceny elektřiny

Napěťová hladina2025 cena za MWh2026 cena za MWhZměna 2026/2025
Nízké napětí (domácnosti a podnikatelé)2 772 Kč2 352 Kč-15,1 %
Vysoké napětí1 427 Kč1 128 Kč-21,0 %
Velmi vysoké napětí833 Kč548 Kč-34,2 %

Průměrné meziroční změny regulované složky ceny elektřiny pro domácnosti

Typ domácnosti2025 cena za MWh2026 cena za MWhZměna 2026/2025 cena za MWh, %
Byt (vaření)4 078 Kč3 690 Kč-388 Kč-9,5 %
Byt (vaření, ohřev vody)2 734 Kč2 316 Kč-418 Kč-15,3 %
Rodinný dům (vaření, ohřev vody a vytápění)1 643 Kč1 198 Kč-445 Kč-27,1 %

Zdroj : ERÚ

Příspěvek na POZE v případě domácností dosahoval výše 495 Kč/MWh (bez DPH), což představuje významnou část z regulované ceny elektřiny. Přenesení této platby na stát znamená, že celkové regulované ceny pro domácnosti od Nového roku podstatně klesnou, a to bez ohledu na typ uzavřené smlouvy s dodavatelem. Úlevu tak pocítí i odběratelé se zafixovanými produkty. Tento krok znamená i významné snížení regulovaných cen elektřiny pro průmysl připojený na vyšších napěťových hladinách.

Kde se vzal příspěvek na obnovitelné zdroje. Za léta by už vydal na jaderný blok

Podle ERÚ bude důležité, aby byl tento významný pokles regulované ceny trvalý a nedocházelo k výraznému kolísání v dalších letech. „Transformace energetiky vyvolává značné náklady, které jsou přenášeny na odběratele. Zásadní pro nás proto bude hledat další nástroje a prostředky pro zmírnění jejích dopadů,“ dodává Šefránek.

Úleva pro odběratele

Změna se týká všech odběrných míst napříč trhem, protože tak POZE definuje energetická legislativa. „ Odběratelům bude za POZE účtováno 0 Kč a každá spotřebovaná megawatt hodina tak bude mít cenu rázem nižší o 599 Kč včetně daně, případně 495 Kč bez DPH,“ potvrzuje Jiří Matoušek, marketingový ředitel a člen představenstva společnosti Centropol.

ČEZ prodej uvádí, že změny POZE se promítnou okamžitě. „Naši zaměstnanci budou na úpravách ceníků a systémů pracovat i během svátků. Zákazníkům nižší ceny promítneme už od 2. ledna do nastavení záloh,“ sdělil Roman Gazdík, mluvčí společnosti.

Od 1.ledna 2026 bude převedena úhrada POZE plně převedena na stát. Kolik ušetří na POZE jednotlivé domácnosti:

Domácnost podle distribuční sazby a spotřebyRoční spotřeba v MWhÚhrada na POZE v Kč včetně DPH za rok
D02d, domácnost, která elektřinou svítí, vaří a používá pro běžné spotřebiče3,01 797
D25d, domácnost, která elektřinou svítí, vaří, používá pro běžné spotřebiče a ohřívá vodu5,53 294
D57d, domácnost, která elektřinou svítí, vaří, používá pro běžné spotřebiče, ohřívá vodu a vytápí12,57 487

Zdroj: Centropol

Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel

Akce Den otevřeného tunelu přilákala do Višňové davy zájemců. (21. prosince...

Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným...

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65...

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je...

Otevírací doba na Štědrý den: kdy a kde nakoupíte 24. prosince 2025

obchod vánoce výzdoba otvírací doba

Štědrý den je jeden z nejvýznamnějších svátků a otevírací dobu velkých obchodů o něm reguluje zákon. Otevřeno smějí mít jen dopoledne, mnozí obchodníci ale zavřou o něco dřív. Pro další naopak platí...

Z nebe zmizely tisíce letadel. Některé aerolinky zcela zastavily provoz

Ilustrační snímek

Na Boží hod vánoční z letových radarů zmizelo přes 3000 strojů. Nejsou za tím stávky ani špatné počasí, ale Ryanair, největší evropská letecká společnost co do velikosti flotily. Ta totiž 25....

Boeing vypustil po vzletu tuny kerosinu. Obyvatelé obcí si stěžovali na zápach

Challenge Air je belgická nákladní letecká společnost. (17. dubna 2025)

V neděli překvapil obyvatele předměstí belgického města Lutych neobvyklý zápach. Nezvyklou zkušenost okamžitě sdíleli na sociálních sítích a také alarmovali místní úřady. Brzy poté se podařilo...

Poplatek za POZE bude od Nového roku nula, ERÚ vydal nový cenový výměr

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad vydal změnový cenový výměr, kterým snižuje regulované ceny elektřiny pro příští rok. Stalo se tak na základě usnesení nové vlády. Od 1. ledna 2026 nebudou odběratelé již v...

29. prosince 2025  13:12

Giganti sázejí na malé jádro. ČEZ postaví modulární reaktory

Petr Třešňák v podcastu Industrial (23. prosince 2025)

Energetický kolos ČEZ vlastní přibližně 20 procent v britské společnosti Rolls-Royce SMR. Ta už letos v listopadu uvedla, že postaví první tři modulární reaktory ve Velké Británii. První malý reaktor...

29. prosince 2025  9:33

Termíny vyplácení důchodů se v roce 2026 posunou. Koho se změna týká

Ilustrační snímek

Důchody v roce 2026 budou vypláceny u části lidí v jiných termínech, než jsou zvyklí. Další změny přinese valorizace, zvýšení poplatku na poště a přechod na elektronická oznámení. Přinášíme přehled...

29. prosince 2025

Gambling, nebo investice? Hranice se v digitálním světě rychle rozplývají

ilustrační snímek

Mobilní aplikace dnes umožňují sázet na cokoli – na výsledek fotbalového zápasu, volby i vývoj ceny akcií v příštích hodinách. Odborníci se shodují, že rozdíl mezi investováním a hazardem nikdy nebyl...

29. prosince 2025

Úspory u bezemisního bydlení jsou iluze. Byty mohou zdražit, vysvětluje Simandl

Premium
Ředitel Creditas Real Estate Boris Simandl (27. listopadu 2025)

Úsporu elektřiny vyváží náklady na údržbu a výměny technologií, na kterých bezemisní bydlení stojí, uvádí obchodní ředitel developerské firmy Creditas Real Estate Borek Simandl. Kvůli pomalému...

29. prosince 2025

E-shopy se přibližují zákazníkům, služby však dál zaostávají, říká průzkum

Vánoční nákupy na e-shopech

Více než polovina českých a slovenských e-shopů dnes funguje nejen na internetu, ale také v podobě kamenné prodejny či showroomu. Většina z nich má zároveň vlastní skladové zázemí. Přestože osobní...

28. prosince 2025

Čína šlape na paty Spojeným státům. Její studenti jsou odborníci v AI

Slavnostní promoce na univerzitě Čching-chua (Tsinghua) (22. června 2025)

Univerzita Čching-chua v Pekingu patří desítky let mezi nejlepší vzdělávací instituce v oblasti přírodních věd a technologií. Nyní ovšem její studenti dobývají i svět umělé inteligence a šlapou na...

28. prosince 2025

Stát očekává, že za letošní rok vybere na dálničních známkách téměř 8,5 miliardy korun

Od 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými Budějovicemi...

Společnost Cendis, která má na starosti systém elektronických známek, očekává, že za letošní rok vybere na dálničních známkách 8,46 miliardy korun. Do konce listopadu bylo prodáno 9,36 milionu kusů...

28. prosince 2025  14:56

Japonsko má návod na zmírnění populační krize. O seniory se postarají roboti

Robot AIREC předvádí manipulaci s pacientem. (17. února 2025)

Japonská populace rychle stárne a tak roste i počet nemocných, o které se však kvůli nedostatku kvalifikované pracovní síly nemá kdo starat. Čím dál více lidí bojuje také s demencí. Jen loni v zemi...

28. prosince 2025

Lidl znovu přestěhuje svůj outlet, oznámil novou adresu

Tlačenice v outletovém centru Lidlu nekončí, lidé je berou útokem

Outletová prodejna řetězce Lidl se znovu stěhuje. Po Praze a Olomouci zamíří koncept výhodných nákupů na jaře příštího roku do Ostravy. Společnost Lidl Česká republika pro redakci iDNES.cz uvedla, že...

28. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Horníci i pracovníci v chemičkách. Firmy budou povinně přispívat na penzijko

ilustrační snímek

Od ledna začne pro firmy platit povinnost přispívat na penzijní spoření zaměstnancům pracujících ve fyzicky náročných či zdraví ohrožujících profesích. Půjde například o pracovníky v hutnictví,...

28. prosince 2025

Rolls-Royce nebo červené Ferrari. Jaká auta si podnikatelé koupili na firmu

Premium
ilustrační snímek

Odečíst si DPH z ceny auta mohou podnikatelé od loňska pouze do výše dvou milionů korun. V roce 2023 tak plánovaná změna zahýbala s trhem luxusních vozů, podnikatelé se totiž snažili na poslední...

28. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.