Erozních událostí přitom přibývá a nejspíš jich kvůli klimatické změně, kdy se srážky koncentrují, bude ještě více. Letos v pololetí bylo zaznamenáno 230 erozních událostí, což bylo skoro stejně jako za celé roky 2021, 2022 nebo 2023, v loňském rekordním roce bylo za celý rok 510 erozních událostí.
|
Zemědělci konečně znají pravidla proti rekordním erozím. Ale jen na půl roku
SPÚ vedl monitoring eroze již dříve, ale jen na příkaz ministra. Od října má tuto pravomoc ukotvenou v zákoně. Nyní připravuje zmíněnou vyhlášku, která prochází vnitřním připomínkovým řízením. „Ten systém, a je to dané možnostmi úřadu, tedy jeho zdroji – nejenom finančními, ale i lidskými – je plánován do budoucna jako reaktivní. Tedy pokud kdokoliv uvidí erozi kdekoliv na zemědělské půdě v ČR, může nahlásit toto zjištění na příslušnou pobočku pozemkového úřadu,“ říká ředitel odboru půdní služby SPÚ Martin Havlíček. Větší intenzita by podle něj nebyla možná, počet lidí na krajských pobočkách úřadu je kolem 120, monitoring eroze není jejich hlavní činnost.
Situaci kritizuje ekologická organizace Hnutí Duha. „Od začátku máme pochyby o potřebném zvýšení účinnosti monitoringu eroze, na kterém má nový systém protierozní ochrany stát. Proto jsme po ministru Výborném opakovaně žádali seznam kroků, kterého tím docílí. Nic takového jsme ale nikdy neobdrželi, jen uklidňování, že dostatek kapacit bude. Slova SPÚ potvrzují naše obavy, že monitoring eroze zůstane děravý jako doposud,“ říká Martin Rexa z hnutí. Podle něj se tak ochrana půdy nezlepší.
Nově by se nemělo podle Havlíčka sahat k počítání smyvu orné půdy, ale více by se měl stát zaměřit na tzv. R faktor, tedy faktor erozní účinnosti deště. Pokud by byl liják s intenzitou tohoto čísla vyšší než průměr v posledních letech, mohl by se tak zemědělec vyvinit z eroze na svém pozemku. Jak ale Havlíček dodává, SPÚ bude situaci pouze monitorovat, nikoliv rozhodovat o nastavení pravidel či snad zjišťovat, jestli zemědělec nedělal něco špatně. Jednou z letošních novinek totiž je, že zemědělec může přijít o část dotací, bude-li mít na svém pozemku erozi a nedodrží dobrý zemědělský a environmentální stav půdy (DZES 5).
Ředitel Zemědělského svazu ČR Jan Ulrich poznamenal, že je důležité, aby byl nový systém předvídatelný a zemědělci měli šanci se bránit. Stanovení R faktoru bude podle něj obtížné právě pro určení vyšší moci – tedy takového množství srážek, kdy by eroze nastala, i kdyby zemědělec provedl prakticky všechna protierozní opatření. „Další otazník vidíme v případech, kdy srážky nedosáhnou intenzity, aby byly v kategorii vyšší moci, a dojde k minoritním projevům eroze, které budou pod hranicí přípustné míry smyvu 9 t/ha. Tuto situaci dle dosavadních informací SPÚ nedokáže uchopit, a zemědělec tak bude pravděpodobně krácen na podporách v rámci DZES5 a zároveň zařazen do hledáčku protierozní vyhlášky MŽP,“ uvádí Ulrich.
Nepřehledná situace
Zemědělci pak nemají moc času se ve všech platných postupech zorientovat, podle svazu je situace nepřehledná. Zatímco letos na jaře odmítla Evropská komise české znění nových požadavků na boj s erozí a schválila je až v létě, kdy měli zemědělci již osetou řepku, teprve nedávno se dokončila metodika pro letošní zimu, tedy pro zakládání jařin. „Stále se ale ještě pracuje na nařízení vlády, ke kterému máme výhrady zejména v oblasti případných sankcí i v případě plnění protierozních opatření, a s tím související chybějící definicí erozní události, vyšší moci a využití opravných prostředků v souladu s právním řádem v případě, že se na obhospodařovaném pozemku eroze projeví,“ dodává prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.
|
Česká eroze půdy narazila. Stát narychlo mění pravidla, „zapomněl“ na konzultaci s EU
A aby změn nebylo málo, poslalo ještě ministerstvo životního prostředí do meziresortního připomínkového řízení změny ohledně větrné eroze. Toto načasování přijde moc i zemědělskému resortu. Navíc jsou dnes volby, je tak možné, že velká část připravované legislativy spadne pod stůl nebo se bude schvalovat až na poslední chvíli před svou účinností.