Pouze třetina Čechů svou smlouvu s dodavatelem energií čte a aktualizuje alespoň jednou za dva roky, ukázal letošní říjnový průzkum společnosti Epet. Od změny respondenty nejčastěji odrazuje obava ze složitosti procesu, neporozumění smluvní dokumentaci či nedostatek času.
Čtvrtina Čechů svou smlouvu s dodavatelem energií revidovalo pouze při změně ceníku, pětina pak na základě přímé výzvy od svého dodavatele.
„Z pohledu zákazníka je smlouva často jen hromadou textu plného právnických výrazů. Troufám si říct, že se jí někteří dokonce bojí číst, a proto také nechtějí svého dodavatele měnit,“ komentuje výsledky průzkumu Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti Epet. Jak dodává, v zájmu zlepšení situace firma aktualizovala svůj web. „Také jsme doplnili sjednání smlouvy o AI nástroje. Díky nim se klient nemusí trápit vypisováním políček, které mohou být často nesrozumitelná,“ popisuje. Sjednat novou smlouvu je nyní možné do dvou minut. Stačí nahrát vyúčtování a systém si z něj automaticky načte vše, co je k tomu potřebné, uvádí společnost epet.
Se smlouvami zápasí paradoxně spíše mladí
Většina Čechů své smlouvy čte pouze zběžně. Nejpečlivější jsou lidé v předdůchodovém věku, kde více než čtvrtina je čte velmi detailně. Naopak nejméně pozornosti věnují smlouvám příslušníci generace Z. Celkem 31 procent z nich je nečte nikdy, což může souviset s tím, že jde mnohdy o jejich vůbec první zkušenost s podobným dokumentem.
I spotřebitelé, kteří čtou své smlouvy pečlivě, mají s porozuměním často problémy. Téměř třetina respondentů označila smlouvy za nesrozumitelné, přičemž nejvíce s tímto problémem zápasí mladí Češi, hodnotí je tak více než polovina z nich. Nejsložitější je pro Čechy správně porozumět cenovým položkám a distribučním cenám (42 procent), automatickým prolongacím smluv (26 procent), fixaci a době trvání smlouvy nerozumí čtvrtina Čechů, potvrdil průzkum.
Sankcím za předčasné ukončení smlouvy pak nerozumí více než pětina dotazovaných. Kdyby měli smlouvám udělit pomyslné vysvědčení, nejčastěji by volili čtyřku, uvedla tak téměř třetina respondentů. Nedostatečnou by volilo více než 8 procent dotazovaných.
Letošní legislativní změny, které musí respektovat všichni dodavatelé energií, měly ve velké míře za úkol právě ochranu spotřebitele i ve smluvních podmínkách. Podle ředitele Šmída to určitě není konečný stav, a jak dodává, pokračovat ve zjednodušování dokumentace a ve vzdělávání spotřebitelů má smysl. Pro běžného spotřebitele je často obtížné rozlišit, které informace jsou pro něj klíčové a které spíše doplňující.
Většinou rozhoduje cena
Průzkum rovněž ukázal, že více než třetina českých spotřebitelů nerozumí ceníkům energií, přičemž největší obtíže jim činí zejména ceny distribučních a dodavatelských položek. Pouze desetina respondentů se za posledních 30 dní podívala na ceník svého dodavatele. Více než třetina dotazovaných svůj aktuální ceník neviděla ani v posledním roce. Nové ceníky svého dodavatele pak Češi sledují nejčastěji nárazově, stejně tak přistupují i k ceníkům konkurence.
Více než čtvrtina dotazovaných vyhledává konkurenční nabídky až ve chvíli, kdy nejsou spokojeni se svým aktuálním dodavatelem. Téměř polovina respondentů nesleduje nabídky konkurence nikdy. Výzkum potvrdil dlouhodobý status na energetickém trhu.
„Bez ohledu na veškeré geopolitické změny či ekonomiku státu pouze 10 až 15 procent spotřebitelů mění svého dodavatele. Primárním důvodem je nespokojenost s cenou, ale kvůli strachu z komplikací se ke změně odváží následně jenom malá část,“ říká Šmíd.
Od změny dodavatele energií ty, kteří se svým aktuálním dodavatelem nejsou spokojeni, nejčastěji odrazuje nedůvěra k novým dodavatelům. Tento důvod uvedla v průzkumu pětina respondentů, dalších 14 procent dotazovaných se obává komplikovaného procesu změny a desetina zmiňuje jako hlavní překážku nesrozumitelnost smluv či nedostatek času na porovnávání nabídek.
Hlavním důvodem pro změnu dodavatele je nižší cena u konkurence. Vyzdvihuje ji polovina respondentů, kteří se letos pro změnu rozhodli. Mezi další důvody pak patří ukončení fixace či samotné vypršení předešlé smlouvy, což jako důvod uvedlo 20 procent respondentů, v případě 13 procent dotázaných to byly lepší podmínky u konkurence, nebo nevyhovující zákaznický servis u původního dodavatele (12 procent).
Spotřebitelé, kteří pravidelně sledují a porovnávají nabídky konkurenčních dodavatelů energií, nejčastěji využívají dostupné online srovnávače, aktuální nabídky na trhu tímto způsobem ověřuje více než třetina z nich. Srovnávače však mohou mít různá partnerství s dodavateli, a jejich nabídky proto nemusí být zcela objektivní.
Spolehlivou cestou je srovnávač Energetického regulačního úřadu, kde jsou ze zákona zveřejněny všechny aktuální akviziční nabídky. Ten ale prozatím využívá pouze desetina respondentů. Téměř třetina Čechů pak porovnává nabídky přímo na webových stránkách vybraných dodavatelů, vyplývá z průzkumu.