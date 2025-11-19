Mnozí spotřebitelé smlouvám s dodavateli energií nerozumějí, ukázal průzkum

Autor:
  13:59
Češi se vyhýbají revizím smluv s dodavateli energií, často jim totiž přijdou nepochopitelné, odhalil průzkum. Ukázal, že 70 procent Čechů by srozumitelnost své smlouvy ohodnotilo známkou 3 a horší. Také ceníky jsou pro mnohé spotřebitele nejasné. Pouze 15 procent tázaných změnilo v posledním roce dodavatele elektřiny. Hlavním motivem byla pro většinu nižší cena u konkurence.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Pouze třetina Čechů svou smlouvu s dodavatelem energií čte a aktualizuje alespoň jednou za dva roky, ukázal letošní říjnový průzkum společnosti Epet. Od změny respondenty nejčastěji odrazuje obava ze složitosti procesu, neporozumění smluvní dokumentaci či nedostatek času.

Čtvrtina Čechů svou smlouvu s dodavatelem energií revidovalo pouze při změně ceníku, pětina pak na základě přímé výzvy od svého dodavatele.

Změnit dodavatele energií bude jednodušší, začala platit nová pravidla

„Z pohledu zákazníka je smlouva často jen hromadou textu plného právnických výrazů. Troufám si říct, že se jí někteří dokonce bojí číst, a proto také nechtějí svého dodavatele měnit,“ komentuje výsledky průzkumu Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti Epet. Jak dodává, v zájmu zlepšení situace firma aktualizovala svůj web. „Také jsme doplnili sjednání smlouvy o AI nástroje. Díky nim se klient nemusí trápit vypisováním políček, které mohou být často nesrozumitelná,“ popisuje. Sjednat novou smlouvu je nyní možné do dvou minut. Stačí nahrát vyúčtování a systém si z něj automaticky načte vše, co je k tomu potřebné, uvádí společnost epet.

Se smlouvami zápasí paradoxně spíše mladí

Většina Čechů své smlouvy čte pouze zběžně. Nejpečlivější jsou lidé v předdůchodovém věku, kde více než čtvrtina je čte velmi detailně. Naopak nejméně pozornosti věnují smlouvám příslušníci generace Z. Celkem 31 procent z nich je nečte nikdy, což může souviset s tím, že jde mnohdy o jejich vůbec první zkušenost s podobným dokumentem.

I spotřebitelé, kteří čtou své smlouvy pečlivě, mají s porozuměním často problémy. Téměř třetina respondentů označila smlouvy za nesrozumitelné, přičemž nejvíce s tímto problémem zápasí mladí Češi, hodnotí je tak více než polovina z nich. Nejsložitější je pro Čechy správně porozumět cenovým položkám a distribučním cenám (42 procent), automatickým prolongacím smluv (26 procent), fixaci a době trvání smlouvy nerozumí čtvrtina Čechů, potvrdil průzkum.

Energošmejdi se zase objevují. Je jich ale méně, říká členka rady ERÚ Zemanová

Sankcím za předčasné ukončení smlouvy pak nerozumí více než pětina dotazovaných. Kdyby měli smlouvám udělit pomyslné vysvědčení, nejčastěji by volili čtyřku, uvedla tak téměř třetina respondentů. Nedostatečnou by volilo více než 8 procent dotazovaných.

Letošní legislativní změny, které musí respektovat všichni dodavatelé energií, měly ve velké míře za úkol právě ochranu spotřebitele i ve smluvních podmínkách. Podle ředitele Šmída to určitě není konečný stav, a jak dodává, pokračovat ve zjednodušování dokumentace a ve vzdělávání spotřebitelů má smysl. Pro běžného spotřebitele je často obtížné rozlišit, které informace jsou pro něj klíčové a které spíše doplňující.

Většinou rozhoduje cena

Průzkum rovněž ukázal, že více než třetina českých spotřebitelů nerozumí ceníkům energií, přičemž největší obtíže jim činí zejména ceny distribučních a dodavatelských položek. Pouze desetina respondentů se za posledních 30 dní podívala na ceník svého dodavatele. Více než třetina dotazovaných svůj aktuální ceník neviděla ani v posledním roce. Nové ceníky svého dodavatele pak Češi sledují nejčastěji nárazově, stejně tak přistupují i k ceníkům konkurence.

Kolik budou stát energie? Dodavatelé zlevňují, zároveň řeší nejistotu kolem povolenek

Více než čtvrtina dotazovaných vyhledává konkurenční nabídky až ve chvíli, kdy nejsou spokojeni se svým aktuálním dodavatelem. Téměř polovina respondentů nesleduje nabídky konkurence nikdy. Výzkum potvrdil dlouhodobý status na energetickém trhu.

„Bez ohledu na veškeré geopolitické změny či ekonomiku státu pouze 10 až 15 procent spotřebitelů mění svého dodavatele. Primárním důvodem je nespokojenost s cenou, ale kvůli strachu z komplikací se ke změně odváží následně jenom malá část,“ říká Šmíd.

Od změny dodavatele energií ty, kteří se svým aktuálním dodavatelem nejsou spokojeni, nejčastěji odrazuje nedůvěra k novým dodavatelům. Tento důvod uvedla v průzkumu pětina respondentů, dalších 14 procent dotazovaných se obává komplikovaného procesu změny a desetina zmiňuje jako hlavní překážku nesrozumitelnost smluv či nedostatek času na porovnávání nabídek.

Elektřina nejdražší, benzin nejlevnější. Analýza srovnala Česko se zeměmi V4

Hlavním důvodem pro změnu dodavatele je nižší cena u konkurence. Vyzdvihuje ji polovina respondentů, kteří se letos pro změnu rozhodli. Mezi další důvody pak patří ukončení fixace či samotné vypršení předešlé smlouvy, což jako důvod uvedlo 20 procent respondentů, v případě 13 procent dotázaných to byly lepší podmínky u konkurence, nebo nevyhovující zákaznický servis u původního dodavatele (12 procent).

Spotřebitelé, kteří pravidelně sledují a porovnávají nabídky konkurenčních dodavatelů energií, nejčastěji využívají dostupné online srovnávače, aktuální nabídky na trhu tímto způsobem ověřuje více než třetina z nich. Srovnávače však mohou mít různá partnerství s dodavateli, a jejich nabídky proto nemusí být zcela objektivní.

Spolehlivou cestou je srovnávač Energetického regulačního úřadu, kde jsou ze zákona zveřejněny všechny aktuální akviziční nabídky. Ten ale prozatím využívá pouze desetina respondentů. Téměř třetina Čechů pak porovnává nabídky přímo na webových stránkách vybraných dodavatelů, vyplývá z průzkumu.

Vstoupit do diskuse

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2025: kde můžete nakoupit

ilustrační snímek

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

Jak budou otevřené obchody na státní svátek 17. listopadu 2025

Na podzim se otevře 30 nových obchodů (27. dubna 2025)

17. listopad 2025 vychází na pondělí, a protože si o tomto datu připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, řeší Češi věčné „sváteční dilema“: budou mít obchody...

SIPO od ledna 2026 zdraží. Kolik zaplatíte navíc?

Nová pobočka České pošty slouží v hradecké regionální centrále ČSOB. (2. dubna...

Používáte k hrazení pravidelných plateb SIPO, tedy službu Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva? Pak byste měli vědět, že od začátku roku 2026 tato služba poskytovaná Českou poštou podraží. O kolik...

OBRAZEM: Bechyňka v Táboře má nový most. Unikátní trať se dočkala repliky

V souvislosti s rekonstrukcí mostu přes Lužnici v Táboře probíhá na trati od 8....

Stavbaři tento týden v Táboře instalovali dva nové ocelové oblouky železničního mostu přes řeku Lužnici. Původní 100 let stará konstrukce byla již ve špatném technickém stavu. Most je součástí první...

Brusel zahájil vyšetřování Red Bullu. Vadí mu strategie s velikostí plechovek

Red Bull

Evropská komise zahájila antimonopolní vyšetřování rakouského výrobce energetických nápojů Red Bull. Komise, která mimo jiné plní funkci antimonopolního orgánu EU, prověří podezření, že se společnost...

Poslední termín pro doručení balíku do Vánoc je 19. prosince, hlásí dopravci

Covidové vánoční nákupy v logistickém skladu firmy DPD v Nehvizdech u Prahy.

Balíkoví dopravci letos doporučují pro bezpečné doručení zásilek do Štědrého dne jejich podání nejpozději 19. prosince. Největší doručovací nápor očekávají okolo 15. prosince, uvedly firmy.

19. listopadu 2025  11:33

Dokumentační chaos ROPIDU. Soutěž na nové vlaky pošpinila amatérská chyba

Ilustrační snímek

Organizátoři pražské a středočeské dopravy ROPID a IDSK se dostali do nepříjemné situace. V oficiálním podkladu pro připravovanou miliardovou soutěž na nové příměstské vlaky se objevilo skryté zápatí...

19. listopadu 2025  10:51

Otevření části dálnice D6 u Lubence se odsouvá, na stavbě se vyskytly problémy

Vrtání pilot pro budoucí estakádu přes Bílenecký potok na stavbě dálnice D6...

Zprovoznění první části dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku se odsouvá na jaro příštího roku. Důvodem jsou problémy při zakládání stavby. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) původně...

19. listopadu 2025  10:27

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Senta Čermáková, zkušená manažerka a lektorka kurzů...

Umělá inteligence už teď mění svět práce. Například v Americe již zasahuje ty nejlépe placené profese a výrazně také omezuje příležitosti pro juniory. Jak nebýt překvapený a na moderní technologie,...

19. listopadu 2025

Od her a koček až k superpočítačům. Jak Nvidia svými čipy změnila svět

Premium
Šéf a spoluzakladatel společnosti Nvidia Jensen Huang na univerzitě ve švédském...

Svůj byznys model upnula k videohrám, v roce 1996 málem zbankrotovala a následně předběhla svou dobu vysoce výkonnými čipy. Před dvaceti lety je ještě nedokázal nikdo naplno využít a současná...

19. listopadu 2025

Ocenění technologických firem stoupá do výšin. Investoři řeší, zda růst vydrží

ilustrační snímek

Akcie technologických firem, jako je Nvidia, Meta či Alphabet, rostou jako by snad ani neměly strop. Těží z boomu kolem umělé inteligence (AI), od níž mají investoři – a nejen oni – vysoká očekávání.

19. listopadu 2025

Americké sankce mohou být zlomové. Dovoz ruské ropy do Číny se zpomalil

Tanker Boracay z takzvané ruské „stínové flotily“, podezřelý z účasti na letech...

Tok ruské ropy do Číny se podle nejnovějších statistik zpomalil. Příčinou jsou nedávné americké sankce, které Trumpova administrativa zacílila na ruské ropné kolosy Lukoil a Rosněfť. Propad by ovšem...

18. listopadu 2025

Kalifornie řeší novou miliardářskou daň. Nemá cílit na příjmy, ale na majetek

„Lidé proti miliardářům“, hlásá transparent jednoho z účastníků protestu proti...

Kalifornie zvažuje novou daň z majetku pro miliardáře. Přišel s ní zdravotnický odborový svaz SEIU-UHW, který chce takto získané prostředky použít na financování zdravotnictví, kde peníze dlouhodobě...

18. listopadu 2025

Pomohl trik s rolexkami? Švýcarská obchodní dohoda s USA v zemi budí vášně

Americký prezident Donald Trump a šéf firmy Rolex Jean-Frederic Dufour v lóži...

Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozních cel na zboží ze 39 na 15 procent. Sazba je tak nově stejná jako na zboží pocházející z Evropské unie. Obchodní dohoda však má i své odpůrce. Média si...

18. listopadu 2025  15:07

Holding Czechoslovak Group zvýšil tržby. Meziročně o více než osmdesát procent

ilustrační snímek

Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada za letošní první tři čtvrtletí meziročně zvýšil tržby o 82,4 procenta na 4,49 miliardy eur, tedy asi 109 miliard...

18. listopadu 2025  15:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Každá pátá cigareta v Česku je nezdaněná, varuje manažer BAT Zima

Tomáš Zima, British American Tobacco

Podíl padělaných a nezdaněných cigaret v Česku se drží na vysoké úrovni. Podle nejnovějších dostupných dat se dokonce jedná o necelou pětinu trhu. Téměř každá pátá cigareta tak uniká zdanění....

18. listopadu 2025  14:20

Umělou inteligenci využívají šperkaři ve velké míře, říká odborník na diamanty

Vladimír Kondratěnko ze společnosti Arete Diamond s unikátní diamantovou...

Umělá inteligence ovlivňuje nejen náš každodenní život, ale také různá odvětví včetně zpracování diamantů či šperkařství. O tom, jak se změnil obchod s diamanty a jakým způsobem ho ovlivnila umělá...

18. listopadu 2025  13:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.