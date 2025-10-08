Blackout na Pyrenejském poloostrově způsobilo kaskádové přepětí, uvádí zpráva

  12:48
Za dubnovým blackoutem, který postihl většinu Španělska, část Portugalska a některé oblasti Francie, stála série takzvaných kaskádových přepětí, zvýšení napájecího napětí nad stanovenou normu, uvádí závěrečná zpráva asociace provozovatelů elektrických sítí Entso-e. Blackout byl podle výsledků zprávy nejzávažnějším v Evropě za posledních 20 let a prvním svého druhu.
Odborná analýza asociace provozovatelů elektrických sítí Entso-e se zaměřila na stav energetických systémů v den výpadku a na sled událostí, které k němu vedly. Vyšetřování příčin rozsáhlého blackoutu probíhalo s cílem zjistit, co způsobilo tento rozsáhlý výpadek elektřiny.

Dubnový incident ochromil dopravu, komunikace i průmysl a vyžádal si vyslání tisíců policistů do ulic. Přerušil internetové a telefonní připojení a zastavil dopravní spojení. Výpadek proudu způsobil odstavení mnoha průmyslových továren a zařízení a dokonce donutil organizátory tenisového turnaje Madrid Open přerušit zápas v polovině hry.

Začalo to v Granadě. Španělsko rozmotává příčiny největšího blackoutu

Damian Cortinas, prezident asociace provozovatelů elektrických sítí Entso-e, uvedl, že incident byl prvním známým výpadkem proudu způsobeným přepětím, ke kterému dochází, když je v síti příliš vysoké elektrické napětí. „Toto je nové území,“ řekl a dodal, že úlohou jeho společnosti je nesvalovat vinu na žádnou stranu, napsal portál BBC.

Přepětí může být způsobeno v důsledku nadměrného napájení nebo úderu blesku, případně k němu může dojít, pokud jsou ochranná zařízení nedostatečná. Podle zprávy se vůči přepětí aktivovaly automatické obranné plány, ale výpadku energetické soustavy nedokázaly zabránit.

Odborný rozbor navazuje na několik samostatných vyšetřování a zpráv španělské vlády, jakož i energetických a rozvodných společností. Samostatná vyšetřování provádějí také národní energetický dozorčí orgán a španělští zákonodárci. Španělská vláda se domnívá, že zpráva Entso-e podporuje její vlastní zjištění.

Obnovitelné zdroje za výpadek nemohly

Ministryně pro ekologickou transformaci Sara Aagesenová uvedla, že výsledky zprávy jsou zcela v souladu s výsledky vyšetřování, které si nechala sama zhotovit a které v červnu dospělo k závěru, že na vině jsou jak národní dodavatel rozvodné sítě Red Eléctrica, tak soukromé elektřinské společnosti.

Můžou za to větrníky a soláry? Blackout ve Španělsku provázel i výpadek informací

Společnost Red Eléctrica i soukromé firmy trvaly na tom, že za výpadek nenesou vinu. Připsala výpadek proudu selhání některých uhelných, plynových a jaderných elektráren, které nedokázaly udržet odpovídající napětí.

Španělské energetické společnosti zase uvedly, že blackout způsobilo špatné plánování ze strany provozovatelů sítě.

Závěrečná zpráva má být zveřejněna v prvním čtvrtletí příštího roku.

Končí šéf ČD Cargo. Státního dopravce zaskočil pokles přepravy uhlí

Ve vedení státem vlastněné společnosti ČD Cargo skončil v úterý jeho předseda představenstva Tomáš Tóth. Oficiálním důvodem jeho rezignace byly vážné osobní důvody. Do doby výběru nového předsedy...

7. října 2025  15:30

Orlen je proti plýtvání. Na svých pumpách nabízí neprodané jídlo se slevou

Zákazníci čerpacích stanic Orlen mohou nově přes aplikaci Nesnězeno nakoupit neprodané jídlo z nabídky jeho občerstvení Stop Cafe. Projekt, který má pomoci omezit plýtvání potravinami, běží zatím...

7. října 2025  13:11

