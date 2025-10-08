Odborná analýza asociace provozovatelů elektrických sítí Entso-e se zaměřila na stav energetických systémů v den výpadku a na sled událostí, které k němu vedly. Vyšetřování příčin rozsáhlého blackoutu probíhalo s cílem zjistit, co způsobilo tento rozsáhlý výpadek elektřiny.
Dubnový incident ochromil dopravu, komunikace i průmysl a vyžádal si vyslání tisíců policistů do ulic. Přerušil internetové a telefonní připojení a zastavil dopravní spojení. Výpadek proudu způsobil odstavení mnoha průmyslových továren a zařízení a dokonce donutil organizátory tenisového turnaje Madrid Open přerušit zápas v polovině hry.
|
Začalo to v Granadě. Španělsko rozmotává příčiny největšího blackoutu
Damian Cortinas, prezident asociace provozovatelů elektrických sítí Entso-e, uvedl, že incident byl prvním známým výpadkem proudu způsobeným přepětím, ke kterému dochází, když je v síti příliš vysoké elektrické napětí. „Toto je nové území,“ řekl a dodal, že úlohou jeho společnosti je nesvalovat vinu na žádnou stranu, napsal portál BBC.
Přepětí může být způsobeno v důsledku nadměrného napájení nebo úderu blesku, případně k němu může dojít, pokud jsou ochranná zařízení nedostatečná. Podle zprávy se vůči přepětí aktivovaly automatické obranné plány, ale výpadku energetické soustavy nedokázaly zabránit.
Odborný rozbor navazuje na několik samostatných vyšetřování a zpráv španělské vlády, jakož i energetických a rozvodných společností. Samostatná vyšetřování provádějí také národní energetický dozorčí orgán a španělští zákonodárci. Španělská vláda se domnívá, že zpráva Entso-e podporuje její vlastní zjištění.
Obnovitelné zdroje za výpadek nemohly
Ministryně pro ekologickou transformaci Sara Aagesenová uvedla, že výsledky zprávy jsou zcela v souladu s výsledky vyšetřování, které si nechala sama zhotovit a které v červnu dospělo k závěru, že na vině jsou jak národní dodavatel rozvodné sítě Red Eléctrica, tak soukromé elektřinské společnosti.
|
Můžou za to větrníky a soláry? Blackout ve Španělsku provázel i výpadek informací
Společnost Red Eléctrica i soukromé firmy trvaly na tom, že za výpadek nenesou vinu. Připsala výpadek proudu selhání některých uhelných, plynových a jaderných elektráren, které nedokázaly udržet odpovídající napětí.
Španělské energetické společnosti zase uvedly, že blackout způsobilo špatné plánování ze strany provozovatelů sítě.
Závěrečná zpráva má být zveřejněna v prvním čtvrtletí příštího roku.