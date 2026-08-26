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Babišův Hartenberg rozšiřuje impérium. Koupil podíl v pánské módní značce

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  18:12

Prodejna pánské módní značky Joe Merino v německém Düsseldorfu. | foto: Joe Merino

Enterstore ze skupiny Hartenberg Holding získal osmdesátiprocentní podíl v nizozemské módní pánské značce Joe Merino. Ve středu o tom informovala investiční skupina Hartenberg Capital, která je jedním ze tří společníků Hartenberg Holding. Výši transakce nezveřejnila.

Většinový podíl v Hartenberg Holding drží společnost SynBiol, jejímž vlastníkem je premiér Andrej Babiš (ANO). Mezi dalšími firmami, které patří do enterstore, je například prodejce spodního prádla Astratex.

Značka Joe Merino vyrábí pánské svetry z merino vlny. Založil ji v roce 2011 v Amsterdamu Ron Beckers, který ve společnosti nadále zůstává akcionářem.

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V současnosti značka prodává přes 50 modelů svetrů ve více než 60 barvách. Vyznačuje se podle tiskové zprávy tím, že nevyhlašuje žádné slevy, žádné výprodeje, žádné sezonní kolekce a své zboží nenabízí prostřednictvím velkoobchodního prodeje ani nedistribuuje přes on-line tržiště. Mezi její hlavní trhy patří Nizozemsko, Belgie a Německo.

„Joe Merino je přesně tím typem značky, který hledáme – má jasnou nabídku, skutečnou kvalitu produktu a zákazníky, kteří se rok co rok vracejí, protože důvěřují tomu, co kupují,“ řekla generální ředitelka enterstore Elisabet Sandströmová.

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Enterstore chce nyní podle Sandströmové značku rozvíjet v e-commerce a posílit její postavení na evropském trhu.

Pod enterstore spadá kromě Astratexu také prodejce výrobků z vlny Ovečkárna, výrobků ze dřeva Čisté dřevo, sportovního vybavení Sportega i potřeb pro děti KinderKraft nebo textilní firma unuo.

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Podle údajů na webu Hartenberg Capital má skupina roční tržby 270 milionů eur, tedy v přepočtu asi 6,5 miliardy korun. Hartenberg Capital dosud v enterstore vlastnil deset procent, 90 procent vlastnil Hartenberg Holding.

Zatímco v Hartenberg Holding drží podle Sbírky listin Babiš přes firmu SynBiol podíl 87,75 procenta, Hartenberg Capital má desetiprocentní podíl. Zbývající 2,25procentní podíl vlastní JJ Capital a.s. Společnost Hartenberg Capital přitom patří pod skupinu JJ Capital, kterou vlastní Jozef Janov.

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Babišův Hartenberg rozšiřuje impérium. Koupil podíl v pánské módní značce

Prodejna pánské módní značky Joe Merino v německém Düsseldorfu.

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