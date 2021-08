Boj o elektrošmejdy. Pomozte zastavit jejich řádění, zní vzkaz senátorům

Novela přináší několik změn, jež mají šmejdům, kteří podvodnými triky přetahují odběratele elektřiny ke konkurenci, zkomplikovat život. Klíčovým nástrojem má být zavedení nového registru zprostředkovatelů. Spravovat ho má Energetický regulační úřad, který jim bude vydávat licence a zároveň kontrolovat jejich podnikání. Dnes jim přitom stačí pouze živnostenský list a mají jen obecný dohled.

„ERÚ na energetické zprostředkovatele dosud nemá vůbec žádné zákonné páky, i když na jejich nekalé praktiky úřad upozorňuje už více než tři roky. Novela by zprostředkovatele konečně měla dostat pod náš dozor, proto ji podporujeme. Samotná registrace celý trh nespasí, byl by to ale první reálný krok v boji proti energetickým šmejdům,“ říká předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

„Vyprázdněná“ novela

Vystrčil však kritizuje poslance, že pojem zprostředkovatelů „vyprázdnili“. Třeba tím, že by se netýkal také dceřiných společností dodavatelů. Podle něj není rovněž správné, že zákon cílí jen na ochranu spotřebitelů, tedy fyzických osob. A nikoliv všech zákazníků, mezi než patří i živnostníci, firmy či města a obce. Vystrčil také zkritizoval poslance a zpravodaje zákona ve Sněmovně Patrika Nachera, že svůj komplexní pozměňovací návrh předložil na poslední chvíli.

Proti tomu se však Nacher brání. „V rámci transparentnosti jsem ho načetl ještě před prvním čtením, a to po široké dohodě s většinou aktérů. Moc nechápu, kam předseda Senátu směřuje. Tím, že se snažil napadnout proceduru, ukázal, že mu nejde o obsah, ale že chce naházet špínu na ten schválený návrh,“ říká Nacher. A navíc, obdobné body se už podle něj dřív probíraly, mnohdy se ukázalo, že by například nebyly v souladu s jinými zákony, například občanským zákoníkem.

Právní rozbor Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR), který ke vzniku novely přispíval, například ukazuje, že nedává smysl považovat servisní firmy ze skupiny dodavatele, který již má licenci a je tudíž pod dohledem ERÚ, za zprostředkovatele. „Jejich činnost nelze považovat za zprostředkování v energetických odvětvích, protože veškerá činnost servisní společnosti směrem k zákazníkům je prováděna jménem držitele licence, který je součástí stejného podnikatelského seskupení,“ píše se v dokumentu.

Ať nemohou okrádat občany

Šéf SOCR Tomáš Prouza poslal senátorům dopis, v němž se přimlouvá za schválení novely ve znění, které schválil poslanci. „Nenechme šmejdy, aby se smáli naposled a další roky mohli beztrestně okrádat občany této země,“ píše Prouza v dopise, v němž podrobně rozebírá i další body Vystrčilových pozměňovacích návrhů.

A upozorňuje, že sněmovní podoba zákona je výsledkem takřka tříletých zevrubných debat mezi státními orgány, politiky, podnikatelskými a spotřebitelskými organizacemi. Navíc připomíná, že s návrhem včetně pozměňovacích návrhů se ztotožnili poslanci napříč všemi kluby - pro hlasovalo 147 ze 151 přítomných poslanců. „Konsenzuální výsledek dosavadního procesu není náhoda,“ tvrdí Prouza.

Pokud se nyní Senát rozhodne předlohu vrátit s pozměňovacími návrhy, bude se touto novelou Poslanecká sněmovna zabývat nejspíš v polovině září na své poslední schůzi před volbami. A hrozí, že se nenajde dost hlasů ani pro jednu z verzí - ať už pro pozměněnou senátní verzi či pro původní sněmovní znění.

„Celý trh a veřejnost už několik let čeká na takovou úpravu. Pokud by se nepodařilo dotáhnout legislativní proces v tomto volebním období, tak se opět otevřou na minimálně dva roky dveře pro nekalé aktivity energošmejdů, kteří útočí především na nejslabší v celé společnosti, tedy na seniory, kteří se nedokáží bránit jejich atakům a vysokým finančním sankcím,“ uvádí Prouza.

Miliony doporučených dopisů

Vystrčil také chce, aby všichni dodavatelé museli své zákazníky „prokazatelně a adresně“ informovat o změnách cen. Podle něj se lidé o úpravách ceníků často nedozvědí a nemají jasno v tom, kolik jim dodavatel bude účtovat. Podle právníků však už dnes mají dodavatelé povinnost tyto informace zveřejňovat jak na svých internetových stránkách, tak je oznamovat svým zákazníkům.

„Požadavek podle pozměňovacího návrhu pana senátora by patrně znamenal, že všechny dopisy by musely být z důvodu právní jistoty zasílány doporučeně miliónům zákazníků, kteří by v řadě případů byli nuceni chodit na poštu, aby si převzali tuto zásilku. Nemluvě o vlivu na náklady pro odesílatele, a tudíž i ceny jeho služeb. Jasně řečeno, tyto náklady prodraží dodávky elektřiny a plynu pro všechny domácnosti,“ píše se v analýze, kterou má iDNES.cz k dispozici.

Absurdní má být podle dokumentu také požadavek vyškrtnout výjimku pro jednorázové a bezúplatné zprostředkování. „V praxi by přijetí tohoto pozměňovacího návrhu znamenalo, že by vnučka nemohla za svoji babičku vyřídit jednorázově záležitosti spojené s odběrem energií. Ze strany energošmejdů nehrozí zneužití výjimky, kterou je navrhováno vypustit. Ani kontaktování zákazníka callcentrem ani činnost podomního prodejce vůči konkrétnímu zákazníkovi v žádném případě nelze považovat za jednorázové jednání,“ uvádí rozbor.