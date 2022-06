Na energetickou pomoc vláda vyčlenila až 66 miliard korun

„Připravili jsme sadu opatření, říkáme tomu válečný balíček. Na pomoc firmám a domácnostem na příští topnou sezonu vyhradíme 66 miliard korun,“ řekl Síkela.

Základem pomoci podle něj bude úsporný tarif. „Ten umožní proplatit téměř všem domácnostem část jejich účtu na energie. Kolik vláda poskytne, rozhodneme formou nařízení, dnes jsme schválili legislativní prostředek, na základě kterého budeme moci formou nařízení částky stanovit, stanovit také rozhodný moment a upravovat je do budoucna,“ upřesnil Síkela.

Na tzv. úsporný tarif si kabinet předběžně vyhradili 27 miliard korun.

Další formou podpory bude odpuštění poplatků na obnovitelné zdroje energie. „Za domácnosti a firmy je zaplatí stát ve zbytku roku a také celý příští rok. Na tuto podporu, na to odpuštění, které bude muset převzít na sebe stát, jsme vyhradili 23 miliard korun,“ vyčíslil Síkela.

Přesné nastavení částek, období i případného opakování pomoci upraví vláda teprve zvláštním nařízením. Přesto se ministr průmyslu dopustil několika odhadů, ke kterým by se pomoc měla blížit. Domácnosti, které doma elektřinou topí, vaří i svítí, by měly dosáhnout na jednorázovou slevu přes 11 000 korun. V případě těch, kdo svítí a vaří pomocí elektřiny a topí plynem, pak může úleva činit i 15 000 korun.

„Nikdo o to nemusí žádat, uvidí to každý, definitivně ale vše upravíme až nařízením, které musí stanovit vláda,“ dodal Síkela s tím, že by se tak mělo stát během následujících týdnů.

Schválená novela, která technicky upravuje výplatu peněz domácnostem, nepočítá s podporou lidí připojených na centrální rozvody tepla. To minulý týden kritizovalo Teplárenské sdružení, podle něhož by se tak bez podpory ocitly čtyři miliony Čechů. Ministr průmyslu však znovu ujistil, že na pomoc dosáhnou všichni.

„S podporou odběratelů tepla počítáme už v té částce 66 miliard,“ řekl Síkela. O formě se však podle něj teprve rozhodne, ve hře jsou v tuto chvíli dvě varianty. Buď se podaří vyjednat s EU podporu v podobě modernizace teplárenství a pak by výměnou za tuto podporu teplárny přislíbily nezvyšovat ceny. „Pokud by se nám nepodařilo tuto notifikaci u EU vyjednat, tak máme připravený podobný úsporný tarif na pomoc odběratelům tepla z centrálního odběru. Vše chceme vyřešit do začátku topné sezony,“ slíbil Síkela.

Pro firmy pak vedle odpuštrění plateb na obnovitelné zdroje energie přislíbil ministr také kompenzace nepřímých nákladů. Týkat se budou podniků z energeticky náročných odvětví a stát by je měl vyplácet nejen letos, ale i v příštím roce.