V prvním pololetí rostla spotřeba elektřiny i plynu, nejvíce u domácností

Autor: ,
  10:00
Spotřeba elektřiny v Česku v prvním pololetí meziročně stoupla o 2,6 procenta, u zemního plynu dosáhl nárůst 13,2 procenta. U obou komodit svou spotřebu nejvíce zvýšily domácnosti, uvedl v tiskové zprávě Energetický regulační úřad (ERÚ).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Důvodem jsou podle předsedy ERÚ Jana Šefránka jak ceny energií, které po krizi klesly, tak meziročně nižší teploty výrazně ovlivňující zejména spotřebu plynu. Zároveň podle úřadu vzrostla meziročně i výroba elektřiny a posílil tranzit zemního plynu.

„Vliv teploty je patrný u obou komodit. Zatímco skutečná spotřeba plynu vzrostla o 13,2 procenta, spotřeba očištěná o teplotní vlivy se zvýšila o 4,3 procenta. Větší potřeba vytápět měla vliv také na využívání elektřiny, zejména v domácnostech. Jejich spotřeba meziročně vzrostla o 9,3 procenta, což je výrazně více než u ostatních kategorií odběratelů,“ uvedl Šefránek.

Tržní ceny elektřiny byly v červenci výrazně vyšší než loni

Češi za první pololetí letošního roku zvýšili spotřebu elektřiny na 30,1 terawatthodiny (TWh), u domácností stoupla o 9,3 procenta a u podnikatelů o 2,7 procenta. Spotřeba plynu vystoupala na 43,3 TWh, nárůst spotřeby ERÚ zaznamenal u všech kategorií odběru, nejvíce však u domácností a maloodběratelů, u obou to bylo kolem 15 procent.

Vyšší byla i výroba

Meziročně vyšší byla také výroba elektřiny, v prvním pololetí dosáhla 36,3 TWh, což je o 7,5 procenta více než loni v pololetí. U paroplynových elektráren stoupla o zhruba polovinu, u fotovoltaických asi o čtvrtinu, u parních o desetinu, u jaderných šest procent a u plynových a spalovacích elektráren o 3,5 procenta. Naopak u vodních elektráren výroba klesla o 37 procent, u větrných asi 11 procent a u přečerpávacích o čtyři procenta. Instalovaný elektrický výkon narostl zejména u plynových a spalovacích a u fotovoltaických elektráren, a to shodně zhruba o 17 procent.

Větrníky mezi stromy. Státní lesy nabízejí energetikům pozemky pro zelenou energii

„Rovněž došlo meziročně k nárůstu tranzitu zemního plynu. Import do ČR narostl o 25,3 procenta a export dokonce o 174,7 procenta. Zda to bude trend i do dalšího období, ukáže čas. Každopádně podle nově nastavených pravidel regulace jdou výnosy z tranzitu plynu ve prospěch českých zákazníků,“ dodal šéf ERÚ. Dovezený plyn přitekl přes Německo, vývoz plynu se uskutečnil do Polska a na Slovensko.

V prvním pololetí se ze zásobníků vytěžilo o 4,7 procenta zemního plynu více než před rokem a vtlačilo se do nich i více plynu, a to o 35,4 procenta. Na konci června byly v zásobnících dvě miliardy metru krychlových plynu, což představuje 58,8 procenta z celkového stavu provozního zásob, uvedl úřad.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření

Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české...

Mohli za to piloti. Ústav vyšetřil, proč airbus drhl ocasem o ruzyňskou ranvej

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod uzavřel vyšetřování květnového incidentu, při kterém airbus tureckých aerolinií drhl ocasem ranvej ruzyňského letiště. Podle zprávy ústavu za to...

Celý den v kavárně za cenu jednoho kafe? Starbucks zpřísnil pravidla pro „okupanty“

Jihokorejská odnož kavárenského řetězce Starbucks se musela vypořádat s neobvyklým problémem. Hosté si totiž z kaváren začali dělat kanceláře a nosili si do nich i stolní počítače nebo tiskárny....

V prvním pololetí rostla spotřeba elektřiny i plynu, nejvíce u domácností

Spotřeba elektřiny v Česku v prvním pololetí meziročně stoupla o 2,6 procenta, u zemního plynu dosáhl nárůst 13,2 procenta. U obou komodit svou spotřebu nejvíce zvýšily domácnosti, uvedl v tiskové...

20. srpna 2025

Umění, byznys nebo zábava? Nesmyslná AI videa zaplavují web, autory to živí

Internet zaplavuje nový druh videoobsahu, pro který se v angličtině vžilo označení „AI slop“, tedy něco jako AI opad. Jsou to rychle generovaná videa vytvořená umělou inteligencí. Jsou levná, masově...

20. srpna 2025

Na propagaci Česka musejí podle Kulhánka přispívat i firmy. Mají z ní profit

Premium

Na lákání turistů do Česka vydává stát desítky milionů ročně. Z nich nemají prospěch jen obce, ale také například hotely, restaurace a další provozovatelé napojení na cestovní ruch. „Musí proto...

20. srpna 2025

Bílý dům se dere do Intelu, za Bidenovy miliardové granty žádá podíl 10 procent

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa chce získat podíl ve výrobci čipů Intel výměnou za finanční podporu, kterou si firma zajistila za Bidenovy administrativy. Uvedl to v úterý americký ministr...

19. srpna 2025  21:32

Restaurace zavádí menu s různými druhy vody. Nejdražší je za téměř 600 korun

Láska k vínům a smysl pro ocenění jemné chutě jsou jejich kultuře vlastní. Francouzská restaurace v severní Anglii se však rozhodla, že se novým krokem pokusí uspokojit i hosty, kteří alkoholu...

19. srpna 2025  20:26

Jednu si půjč, jinou vrať. V Americe zažívají boom letištní knihovny

K nemalé radosti literárně nadšených cestovatelů zavádí stále více amerických letišť veřejné knihovny na způsob českých khihobudek. Cestující si v nich do letadla může vzít svazek a po příletu ho...

19. srpna 2025

Korea prozkoumá smlouvu KHNP s Westinghouse. Mohla by být pro zemi nevýhodná

Kancelář prezidenta Korejské republiky v úterý nařídila vyšetřování obvinění, že státní společnost Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) uzavřela s americkou jadernou technologickou firmou Westinghouse...

19. srpna 2025

VIDEO: Ve Švédsku přesouvají historický kostel. Za dva dny urazí pět kilometrů

Téměř 50 let po přesunu kostela v Mostě se opakuje podobný příběh. Tentokrát ve švédské Kiruně, kde dnes začala dvoudenní přeprava 113 let starého kostela. Na pětikilometrovou cestu se červená...

19. srpna 2025  17:28

Výrobce švýcarských armádních nožů zvažuje přesun části produkce do USA

Společnost Victorinox, výrobce proslulých švýcarských armádních nožů, hodlá přesunout část své výroby do Spojených států. Tímto krokem chce zmírnit důsledky dovozních cel na své podnikání, uvedl v...

19. srpna 2025

Lidé se s větrníky sžili a těží z jejich přínosů, říká expertka na energetiku

Když se ve Věžnici a jejím okolí objevily plány na výstavbu větrných elektráren, část obyvatel se obávala hluku, zásahu do krajiny nebo poklesu cen nemovitostí. Dnes mnozí obyvatelé z obce na...

19. srpna 2025  15:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zetor loni opět vršil ztrátu a propouštěl. Teď chce nulu a chystá nové traktory

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors za loňský rok vykázal opět ztrátu v řádech stamilionů, propustil 200 zaměstnanců a v brněnské továrně vyrobil 300 traktorů. Vedení věří, že letos se firma...

19. srpna 2025  14:30

Prazdroj zdraží Kozla či Radegast, u vlajkového ležáku cena zůstává

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdraží od 1. října část svých balených i čepovaných piv o necelá tři procenta, tedy o 68 haléřů na půllitr. Ceny nezvyšuje plošně, ale pouze u některých...

19. srpna 2025  14:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.