V prvním pololetí rostla spotřeba elektřiny i plynu, nejvíce u domácností

Důvodem jsou podle předsedy ERÚ Jana Šefránka jak ceny energií, které po krizi klesly, tak meziročně nižší teploty výrazně ovlivňující zejména spotřebu plynu. Zároveň podle úřadu vzrostla meziročně i výroba elektřiny a posílil tranzit zemního plynu.
„Vliv teploty je patrný u obou komodit. Zatímco skutečná spotřeba plynu vzrostla o 13,2 procenta, spotřeba očištěná o teplotní vlivy se zvýšila o 4,3 procenta. Větší potřeba vytápět měla vliv také na využívání elektřiny, zejména v domácnostech. Jejich spotřeba meziročně vzrostla o 9,3 procenta, což je výrazně více než u ostatních kategorií odběratelů,“ uvedl Šefránek.
Češi za první pololetí letošního roku zvýšili spotřebu elektřiny na 30,1 terawatthodiny (TWh), u domácností stoupla o 9,3 procenta a u podnikatelů o 2,7 procenta. Spotřeba plynu vystoupala na 43,3 TWh, nárůst spotřeby ERÚ zaznamenal u všech kategorií odběru, nejvíce však u domácností a maloodběratelů, u obou to bylo kolem 15 procent.
Vyšší byla i výroba
Meziročně vyšší byla také výroba elektřiny, v prvním pololetí dosáhla 36,3 TWh, což je o 7,5 procenta více než loni v pololetí. U paroplynových elektráren stoupla o zhruba polovinu, u fotovoltaických asi o čtvrtinu, u parních o desetinu, u jaderných šest procent a u plynových a spalovacích elektráren o 3,5 procenta. Naopak u vodních elektráren výroba klesla o 37 procent, u větrných asi 11 procent a u přečerpávacích o čtyři procenta. Instalovaný elektrický výkon narostl zejména u plynových a spalovacích a u fotovoltaických elektráren, a to shodně zhruba o 17 procent.
„Rovněž došlo meziročně k nárůstu tranzitu zemního plynu. Import do ČR narostl o 25,3 procenta a export dokonce o 174,7 procenta. Zda to bude trend i do dalšího období, ukáže čas. Každopádně podle nově nastavených pravidel regulace jdou výnosy z tranzitu plynu ve prospěch českých zákazníků,“ dodal šéf ERÚ. Dovezený plyn přitekl přes Německo, vývoz plynu se uskutečnil do Polska a na Slovensko.
V prvním pololetí se ze zásobníků vytěžilo o 4,7 procenta zemního plynu více než před rokem a vtlačilo se do nich i více plynu, a to o 35,4 procenta. Na konci června byly v zásobnících dvě miliardy metru krychlových plynu, což představuje 58,8 procenta z celkového stavu provozního zásob, uvedl úřad.