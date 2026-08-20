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Energie mohou do konce roku zdražit. Velký skok cen ale analytici nečekají

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  11:14
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ceny energií podle analytiků ve zbytku roku pravděpodobně porostou. Rizikový je hlavně plyn, neboť jeho cenu negativně ovlivňuje pomalé doplňování zásobníků v Evropě a také nejistý vývoj na Blízkém východě. Skokového zdražování se ovšem domácnosti obávat nemusí, dodavatelé budou postupně zvyšovat ceny zejména u fixací. Pro dlouhodobější vývoj cen bude klíčová zima.

Základním scénářem pro vývoj na trhu s energiemi ve zbytku letošního a na začátku příštího roku je podle analytika XTB Jiřího Tylečka růst cen elektřiny i plynu.

„Velkoobchodní ceny plynu i elektřiny jsou výrazně výše než před rokem a Evropa vstupuje do podzimu s nízkými zásobami plynu, omezenou výrobou některých elektráren a nejistotou kolem dodávek LNG přes Hormuzský průliv,“ vysvětlil Tyleček.

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Spoluzakladatel společnosti Electree Lubomír Káňa předpokládá na trhu do konce roku období spíše vyšších a hlavně výrazně volatilnějších cen energií. Největším rizikem je podle něj vývoj na trhu s plynem.

„Evropa vstupuje do druhé poloviny roku s podprůměrně naplněnými zásobníky a současně je výrazně závislá na globálním trhu LNG,“ řekl Káňa. Současné ceny kolem 60 eur (1 450 Kč) za megawatthodinu (MWh) tak podle něj obsahují poměrně významnou geopolitickou prémii.

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Ceny plynu navíc podle Káni ovlivní i ceny elektřiny. Tu totiž v dražších hodinách stále významně určuje právě výroba z plynu. „Přidává se cena emisní povolenky a stále větší vliv počasí – výroba z větru, fotovoltaiky, vody i dostupnost francouzských jaderných elektráren,“ dodal Káňa.

Větší stabilita než dřív

Skokové zdražení ale analytici neočekávají. „Dodavatelé nakupují energie postupně a velká část zákazníků má ceny fixované. Navíc nárůst burzovních cen není extrémní. Obrat na velkoobchodním trhu se však začne promítat do nových nabídek,“ řekl Tyleček.

Citelnější růst očekává u plynu, u něhož by celkový účet mohl vyrůst v případě středového scénáře až mezi deseti a 20 procenty.

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Rovněž podle analytika Bidli Petra Špirita odběratelé mohou očekávat větší stabilitu na trhu než v minulosti, nikoli však návrat k levným energiím.

„Konečné ceny pro spotřebitele budou záviset nejen na vývoji burzovních cen plynu a elektřiny, ale také na regulovaných poplatcích, distribučních nákladech a obchodní politice dodavatelů. Firmy budou nadále sledovat především předvídatelnost cen, protože stabilní energetické náklady jsou zásadní pro investice a konkurenceschopnost průmyslu,“ popsal situaci.

O všem rozhodne zima

Největším rizikem na energetickém trhu podle něj zůstává geopolitika. „Komu končí fixace, měl by ji řešit teď a dívat se dál než na jeden rok,“ dodal Špirit. Pro dlouhodobější vývoj bude podle hlavního ekonoma Greenbuddies Tomáše Krejčího rozhodující nadcházející zima.

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„Evropská poptávka zůstane na loňské úrovni jen, bude-li zima o dva stupně teplejší než průměr. To se za posledních 25 let stalo dvakrát. Silné El Niňo, které americká NOAA (Národní úřad pro oceán a atmosféru) v polovině srpna potvrdila, přitom typicky přináší chladnější první čtvrtletí,“ uvedl Krejčí.

Ceny evropských referenčních smluv na nákup plynu po začátku války na Blízkém východě stouply o desítky procent. Konflikt začal poslední únorový den americko-izraelským útokem na Írán.

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Plyn navíc v Evropě funguje jako tzv. závěrný zdroj při výrobě elektřiny. Spolu s růstem ceny plynu tak postupně zdražovala na trhu i elektřina. I přes současné zklidnění situace na Blízkém východě zůstávají ceny energií na trhu vyšší než před konfliktem.

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