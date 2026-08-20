Energie mohou do konce roku zdražit. Velký skok cen ale analytici nečekají

Základním scénářem pro vývoj na trhu s energiemi ve zbytku letošního a na začátku příštího roku je podle analytika XTB Jiřího Tylečka růst cen elektřiny i plynu.
„Velkoobchodní ceny plynu i elektřiny jsou výrazně výše než před rokem a Evropa vstupuje do podzimu s nízkými zásobami plynu, omezenou výrobou některých elektráren a nejistotou kolem dodávek LNG přes Hormuzský průliv,“ vysvětlil Tyleček.
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Spoluzakladatel společnosti Electree Lubomír Káňa předpokládá na trhu do konce roku období spíše vyšších a hlavně výrazně volatilnějších cen energií. Největším rizikem je podle něj vývoj na trhu s plynem.
„Evropa vstupuje do druhé poloviny roku s podprůměrně naplněnými zásobníky a současně je výrazně závislá na globálním trhu LNG,“ řekl Káňa. Současné ceny kolem 60 eur (1 450 Kč) za megawatthodinu (MWh) tak podle něj obsahují poměrně významnou geopolitickou prémii.
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Ceny plynu navíc podle Káni ovlivní i ceny elektřiny. Tu totiž v dražších hodinách stále významně určuje právě výroba z plynu. „Přidává se cena emisní povolenky a stále větší vliv počasí – výroba z větru, fotovoltaiky, vody i dostupnost francouzských jaderných elektráren,“ dodal Káňa.
Větší stabilita než dřív
Skokové zdražení ale analytici neočekávají. „Dodavatelé nakupují energie postupně a velká část zákazníků má ceny fixované. Navíc nárůst burzovních cen není extrémní. Obrat na velkoobchodním trhu se však začne promítat do nových nabídek,“ řekl Tyleček.
Citelnější růst očekává u plynu, u něhož by celkový účet mohl vyrůst v případě středového scénáře až mezi deseti a 20 procenty.
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Rovněž podle analytika Bidli Petra Špirita odběratelé mohou očekávat větší stabilitu na trhu než v minulosti, nikoli však návrat k levným energiím.
„Konečné ceny pro spotřebitele budou záviset nejen na vývoji burzovních cen plynu a elektřiny, ale také na regulovaných poplatcích, distribučních nákladech a obchodní politice dodavatelů. Firmy budou nadále sledovat především předvídatelnost cen, protože stabilní energetické náklady jsou zásadní pro investice a konkurenceschopnost průmyslu,“ popsal situaci.
O všem rozhodne zima
Největším rizikem na energetickém trhu podle něj zůstává geopolitika. „Komu končí fixace, měl by ji řešit teď a dívat se dál než na jeden rok,“ dodal Špirit. Pro dlouhodobější vývoj bude podle hlavního ekonoma Greenbuddies Tomáše Krejčího rozhodující nadcházející zima.
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„Evropská poptávka zůstane na loňské úrovni jen, bude-li zima o dva stupně teplejší než průměr. To se za posledních 25 let stalo dvakrát. Silné El Niňo, které americká NOAA (Národní úřad pro oceán a atmosféru) v polovině srpna potvrdila, přitom typicky přináší chladnější první čtvrtletí,“ uvedl Krejčí.
Ceny evropských referenčních smluv na nákup plynu po začátku války na Blízkém východě stouply o desítky procent. Konflikt začal poslední únorový den americko-izraelským útokem na Írán.
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Plyn navíc v Evropě funguje jako tzv. závěrný zdroj při výrobě elektřiny. Spolu s růstem ceny plynu tak postupně zdražovala na trhu i elektřina. I přes současné zklidnění situace na Blízkém východě zůstávají ceny energií na trhu vyšší než před konfliktem.