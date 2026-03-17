Energetické trhy znovu znervózněly a s nimi i domácnosti, které si po minulé krizi dobře pamatují, jak rychle se může účet za energie změnit. Právě otázka, jestli dnes fixovat, nebo ještě čekat, se stala jedním z hlavních motivů debaty iDNES Lounge.
Hosté pořadu
Radek Fišer
E.ON
Radek Fišer působí v energetické skupině E.ON, kde se dlouhodobě věnuje prodeji energií pro domácnosti a vývoji produktů pro koncové zákazníky. V energetice se pohybuje řadu let a zabývá se zejména retailovým trhem, energetickými službami pro domácnosti a novými modely, jako je sdílení elektřiny nebo využití domácích baterií.
Petr Kusý
EDC
Petr Kusý je předsedou představenstva a CEO Elektroenergetického datového centra. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou na Západočeské univerzitě v Plzni. Více než 17 let působil na Energetickém regulačním úřadu, kde byl v letech 2019–2022 také členem Rady ERÚ. V roce 2023 přešel do společnosti PREdistribuce jako senior manažer pro strategii a od roku 2024 vede Elektroenergetické datové centrum, které se zaměřuje na správu energetických dat a podporu moderní energetiky v Česku.
Michal Macenauer
EGU
Michal Macenauer je ředitelem strategie poradenské společnosti EGU. Vystudoval elektroenergetiku na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava a sociologii na Masarykově univerzitě v Brně. V EGU působí od roku 2005 a dlouhodobě se věnuje analýzám energetického trhu, zejména výhledům poptávky po energiích, elektromobilitě a otázkám dostatečnosti výrobních zdrojů. V současnosti se zaměřuje především na strategii rozvoje firmy a širší strategické otázky fungování energetiky jako systému.
Pavel Janeček
analytik
Pavel Janeček je analytik energetiky s více než třicetiletou praxí v plynárenství a energetickém sektoru. Působil v řadě manažerských funkcí včetně vedení Pražské plynárenské Distribuce a byl viceprezidentem Českého plynárenského svazu. Dlouhodobě se věnuje strategii energetických firem, restrukturalizacím, investičním projektům a transformaci energetiky směrem k nízkouhlíkovým zdrojům. Dnes působí jako poradce v oblasti energetiky, plynárenství a modernizace energetické infrastruktury.
Analytik Pavel Janeček připomíná, že současné výkyvy ženou hlavně geopolitické události a nejistota. „Trhy dnes nevědí skoro nic,“ říká k napětí na Blízkém východě. Nejcitlivější jsou přitom krátkodobé kontrakty. „Nejvíce postižená je v každém případě Evropa,“ dodává Janeček.
Pokud můžete, fixujte
Podle Michala Macenauera z poradenské společnosti EGU je ale potřeba odlišit první šok od dlouhodobého trendu. „Trhy mají v popisu práce být trošku panické,“ poznamenává. Zatímco krátký horizont se může rychle rozkolísat, vzdálenější roky zůstávají relativně klidné. I proto se debata stočila k tomu, co má v takové chvíli udělat běžná domácnost.
Nejjasnější odpověď nabídl Radek Fišer, vedoucí prodeje energie pro domácnosti ve společnosti E.ON. Pokud zákazník není na spotovém produktu, dnešní turbulence podle něj okamžitě nepocítí.
„Když jsou dodavatelé zajištění a nakupují dlouhodobě dopředu, zákazníci to v krátkém horizontu nezaznamenají,“ říká. Přesto doporučuje opatrnost. „Je dobrý okamžik se proti rozkolísanosti pojistit a zafixovat se.“ Za rozumnou cestu teď považuje hlavně dvouleté fixace.
Právě tady se debata dostala k tomu nejpraktičtějšímu: pro koho má fixace smysl. Macenauer ji nevidí jako univerzální radu pro každého. Domácnost s nízkou spotřebou může podle něj řešit cenu méně naléhavě než rodina, která topí elektřinou nebo plynem.
„Domácnost, která topí elektřinou nebo plynem ve větším množství, by to řešit měla, tam to smysl dává určitě,“ říká Macenauer. Fišer je v doporučení širší: podle něj je fixace pojistka proti nervozitě trhu a dává smysl napříč portfoliem.
Elektřina jako Netflix
Budoucnost energetiky ale nebude jen záležitost fixace. Hosté se shodli, že se promění i samotný způsob, jak se bude za energie platit. Macenauer popsal budoucí tarifní logiku jako model podobný službám typu Spotify nebo Netflix.
„Neplatíme za přehranou písničku, ale platíme paušál,“ vysvětlil. V energetice to podle něj znamená, že větší část plateb se do budoucna přesune do fixních měsíčních poplatků a menší část bude navázaná čistě na odebranou energii.
Přitom podle účastníků Lounge nejde jen o slovní hříčku, ale o zásadní změnu filozofie. Dnes jsou lidé zvyklí sledovat hlavně to, kolik kilowatthodin spotřebují. Budoucí tarifní soustava ale má zásadně zohlednit i to, jakou kapacitu sítě domácnost potřebuje a jakou zátěž do systému přináší. Právě proto se mezi energetiky mluví o „Spotify modelu“: neplatit jen za samotnou spotřebu, ale i za to, že je služba kdykoli připravená.
Petr Kusý, předseda představenstva Elektroenergetického datového centra, připomíná, že bez chytrého měření a digitalizace taková změna ani nepůjde.
„Musíme tarifní strukturu výrazně změnit,“ říká. Podle něj má být cílem spravedlivější rozdělení nákladů, aby jedni zákazníci nedopláceli na druhé. Zároveň upozorňuje, že tato změna nepřijde ze dne na den a domácnosti na ni budou mít čas se adaptovat.
Elektřina určitě podraží
Do toho vstupuje ještě jeden trend: sdílení elektřiny, fotovoltaiky, baterie a větší role aktivního zákazníka. Fišer popisuje, že energetické firmy už dnes nechtějí jen dodávat proud, ale nabízet i služby navíc.
Vedle fixací a servisu mluvil i o modelech, kdy domácnost s fotovoltaikou nebo baterií může energii lépe využít, sdílet ji nebo část flexibility nabídnout trhu. Účet za energie tak přestává být jednoduchou položkou a stává se z něj mnohem složitější balík služeb.
Češi nechávají moc peněz na účtech. Inflace je tiše ukusuje, varují experti
V závěru debaty už hosté nebyli tak optimističtí. Na otázku, jestli budou energie za pět či deset let levnější, odpovídali spíš střízlivě. Janeček míní, že energie budou výrazně dražší, Kusý se k tomu také přiklonil a Fišer připomněl, že sama podstata transformace znamená vyšší náklady.
Pro domácnosti tak z debaty vychází zcela srozumitelný vzkaz. Krátkodobou nervozitu trhu má smysl řešit fixací, hlavně u větší spotřeby. Dlouhodobě ale nepůjde jen o to, kolik energie doma člověk spálí. Stále víc rozhoduje i to, jak je připojený, jak umí spotřebu řídit a jestli se dokáže zorientovat v nových tarifech. Energetika podle hostů Lounge míří do doby, kdy účet nebude jen věcí kilowatthodin, ale životního stylu konkrétní domácnosti.