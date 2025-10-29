Elektrotechnici nad zlato. Na trhu jich je málo, firmy se o ně přetahují

Pozice architekta dispečerských systémů vznikla v ČEPS teprve nedávno. „Do řízení přenosové soustavy je potřeba integrovat nové technologie,“ říká ředitelka sekce Správy společnosti Diana Procházková. „Kandidát na tuto pozici musí tedy rozumět jak energetickým procesům, což je role klasických dispečerů, tak IT architektuře,“ dodává.
Otázka je, zda už Česku i celému západnímu světu neujel vlak. Zatímco v Evropě a Spojených státech se mluví o nedostatku, v Číně mohou přehazovat mladé inženýry vidlemi.