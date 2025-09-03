Ukrajina se chystá na další zimu, mnohé domácnosti rozsvěcují i české firmy

Při posledních ruských útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu zůstalo v Oděské oblasti bez dodávek elektřiny téměř 30 tisíc odběratelů. Další dron zasáhl o víkendu klíčové rozvody v Černihivské oblasti na severovýchod od Kyjeva.
To je jen několik příkladů z posledních dní, podle amerického Institutu pro studium války (ISW) však budou útoky na ukrajinskou energetiku před blížící se zimou nabírat na síle.
Ukrajina má značné zásoby vlastního zemního plynu a navzdory válečnému konfliktu se snaží domácí těžbu zvyšovat.