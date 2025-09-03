Ukrajina se chystá na další zimu, mnohé domácnosti rozsvěcují i české firmy

Dáša Hyklová
Od začátku invaze ztratila Ukrajina přibližně polovinu své výrobní kapacity elektrické energie. Podle zprávy mise OSN pro lidská práva dosáhly přímé škody v tomto sektoru více než 20 miliard dolarů. Evropská komise schválila pro Ukrajinu před zimou úvěr ve výši půl miliardy eur. Obnovit tamní energetický sektor pomáhají také firmy z Česka.

Při posledních ruských útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu zůstalo v Oděské oblasti bez dodávek elektřiny téměř 30 tisíc odběratelů. Další dron zasáhl o víkendu klíčové rozvody v Černihivské oblasti na severovýchod od Kyjeva.

To je jen několik příkladů z posledních dní, podle amerického Institutu pro studium války (ISW) však budou útoky na ukrajinskou energetiku před blížící se zimou nabírat na síle.

Ukrajina má značné zásoby vlastního zemního plynu a navzdory válečnému konfliktu se snaží domácí těžbu zvyšovat.

2. září 2025  10:38

