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Energetika si žádá nové zdroje i flexibilitu, ušetří miliardy, shodli se experti

Dáša Hyklová
  12:41

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Na setkání MND Energy Update vystoupili René Neděla, vrchní ředitel sekce energetiky MPO, Martin Pich, ředitel divize Trading společnosti MND a Michal Macenauer, ředitel strategie EGU. (4. listopadu 2026) | foto: Dáša Hyklová, iDNES.cz

Česká energetika bude v příštích letech potřebovat nejen nové elektrárny, ale také více flexibility. Jde o schopnosti ukládat elektřinu, když je jí přebytek a dodávat ji nebo omezit spotřebu, když chybí. Výraznější rozvoj flexibility mohl české energetice přinést úspory ve výši 30 až 40 miliard korun ročně, zaznělo na akci MND Energy Update, která se konala ve středu v Praze.

Českou energetiku čeká zásadní proměna. S postupným odchodem uhelných elektráren a rostoucím podílem obnovitelných zdrojů bude stále důležitější schopnost rychle reagovat na změny výroby a spotřeby elektřiny, shodují se odborníci. Vedle výstavby nových zdrojů proto musí Česko rozvíjet také akumulaci, tedy ukládání elektřiny například v bateriích, nebo agregaci, což je společné řízení menších zdrojů a spotřebičů jako jednoho celku a nakonec i chytré řízení spotřeby.

Výnosy z bateriových úložišť nejsou samozřejmost, zaznělo na konferenci

Podle Reného Neděly, vrchního ředitele sekce energetiky na ministerstvu průmyslu, je flexibilita jedním z důležitých předpokladů bezpečné a efektivní transformace české energetiky. „Pomáhá vyrovnávat změny mezi výrobou a spotřebou, lépe využívat kapacitu sítí a vytváří prostor pro zapojení nových energetických zdrojů a technologií. Proto postupně odstraňujeme bariéry, které jejímu rozvoji brání,“ uvedl. Lex OZE III podle něj vytvořil legislativní základ pro flexibilitu, agregaci a akumulaci. Nyní na tento zákon navazují další změny v pravidlech trhu, tarifní struktuře a fungování energetické infrastruktury.

Česko čeká boom bateriových úložišť, pozor na vidinu snadného zisku, varuje asociace

Neděla nicméně zdůraznil, že někteří podnikatelé měli v souvislosti s rozvojem flexibility v Česku přemrštěné ambice, i když odborné asociace jako AKU BAT CZ tato očekávání krotila. „Téměř každý, kdo měl pozemek a peníze, se před nedávnem snažil investovat do baterií. V jednu chvíli tady bylo 400 gigawatthodin žádostí. Česko podle propočtů přitom potřebuje pouze kolem patnácti,“ upozornil vrchní ředitel MPO.

Přínos flexibility je patrný již dnes

Podle statistky ČEPS klesla průměrná cena rezervace kladné regulace výkonu z 25,5 eura za megawatthodinu v roce 2024 na 16,2 eura v roce 2025 a 6,9 eura za leden až říjen letošního roku. Proti roku 2024 jde tedy o pokles o 73 procent a ve srovnání s loňskem je to méně o 58 procent. U záporné regulace využívané při přebytku elektřiny cena klesla z 8,2 eura v roce 2025 na pouhých 0,3 eura letos. To sice znamená nižší náklady na rezervaci těchto služeb, nicméně se to neodrazí na zlevnění ceny elektřiny pro domácnosti, upozorňují odborníci.

Za poklesem cen stojí především rostoucí konkurence mezi poskytovateli flexibility a otevření společného evropského trhu s regulační energií. Výrazně ubylo také extrémních cenových odchylek. Podle dat operátora trhu s elektřinou (OTE) a výpočtů MND se mezi březnem a říjnem počet čtvrthodinových intervalů, kdy ceny odchylky při nedostatku elektřiny převýšily běžnou tržní cenu o více než 500 eur za megawatthodinu, snížil letos na třicet, proti loňským 87.

MND investuje do akumulace. V Hodoníně zprovozňuje další bateriové úložiště

Při přebytku elektřiny klesl počet obdobných extrémních situací ze 49 na šest. Pro účastníky trhu to znamená méně situací s mimořádně vysokými náklady na vyrovnávání rozdílů mezi plánovanou a skutečnou výrobou či spotřebou.

Průměrná cena rezervace kladného regulačního výkonu podle Martina Pecha, ředitel divize Trading společnosti MND, klesla v prvních deseti měsících letošního roku o 58 procent proti průměru roku 2025. „Na velkoobchodním trhu se speciálně baterie již projevují. Krásným příkladem je Bulharsko, které uvedlo do provozu 5 GW a ceny nejdražších hodin díky nim citelně klesly. To lze očekávat ve všech zemích, kde instalovaný výkon velkokapacitních baterií dosáhne určité úrovně,“ dodává.

MND provozuje vlastní bateriové úložiště o celkovém výkonu 26 MW a kapacitně 61 megawatthodin. Dalších přibližně 140 MW/340 MWh plánuje spustit během let 2027 a 2028 v Česku a Německu.

Flexibilitu bude rozvíjet trh

Podle výhledů poradenské společnosti EGU může do roku 2030 z české energetiky odejít přibližně devět gigawatt výkonu uhelných elektráren a tepláren. Část mohou nahradit modernizované teplárny na plyn o výkonu kolem 2,5 GW a dalších 1,5 až 2,5 GW nových plynových zdrojů, jejichž vznik bude záviset na fungování kapacitních mechanismů, tedy plateb za to, že je zdroj připraven vyrábět, kdy je potřeba. Česko proto bude potřebovat nejen novou výrobu, ale také schopnost pružně reagovat na krátkodobé výkyvy, zdůrazňuje EGU.

Podle modelových výpočtů společnosti může být v roce 2028 potřeba doplnit přibližně 2,6 gigawatt záložního výkonu na straně výroby a dalších 700 megawatt řízení spotřeby. Bateriová úložiště mohou nahradit část krátkodobého špičkového výkonu, nikoliv však dlouhodobě potřebné výrobní zdroje.

V Česku začíná boom megabaterií. Kdo nezačne teď, tomu ujede vlak, míní experti

„Množství flexibility v energetické soustavě reguluje především trh. Když jí začne být nedostatek, například kvůli odchodu řiditelných elektráren nebo rostoucímu podílu solárních a větrných zdrojů, projeví se to většími výkyvy elektřiny,“ upozorňuje Michal Macenauer, ředitel strategie EGU. Výkyvy následně motivují investory k budování nových flexibilních zdrojů a k lepšímu využívání těch stávajících. „Rozhodující však bude ekonomika – flexibilita se bude rozvíjet jen v takovém rozsahu, v jakém se její provoz a investice vyplatí,“ dodává.

Podle EGU se v české energetice mohou ekonomicky uplatnit vyšší stovky MW bateriových úložišť. Jejich přínosem bude především rychlá reakce na potřeby trhu a soustavy, optimalizace výroby a spotřeby a efektivnější využití dostupných zdrojů. Flexibilita však sama nenahradí nezbytné investice do elektráren a energetických sítí, upozorňuje EGU.

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