Tři biliony korun za pět let. Českou energetiku čekají obří investice

České energetice budou v příštích letech vedle jádra dominovat Investice do plynových a obnovitelných zdrojů. Velké investice bude potřebovat průmysl a sektor budov k úpravě a navýšení energetické efektivity. Dohromady může jít o přibližně 1 500 miliard korun.

Soustava zdrojů elektřiny si vyžádá především náhradu za zhruba 30 terawatt (TWh) hodin vyrobené elektřiny z uhlí, tedy za přibližně 38 procent v současnosti vyrobené elektřiny. Teplárenství bude potřebovat nahradit přibližně 16 TWh tepla vyrobeného z uhlí, což představuje asi polovinu veškerého centrálně dodávaného tepla. Dohromady za tento segment půjde o investici ve výši okolo 900 miliard Kč.

Odborníci na konferenci Energetika 2024 se shodli, že transformace energetiky vyžaduje nahradit převážnou většinu fosilních primárních zdrojů, zejména uhlí a ropných paliv.

„Náklady společností požadované dekarbonizace by firmy nemusely tolik bolet, protože téměř polovinu potřebných financí by měly být schopné pokrýt veřejné zdroje. Podpora investic do energetiky je účinnou brzdou růstu cen energií a je v zájmu státu,“ řekl Michal Macenauer, ředitel strategie poradenské společnosti EGÚ Brno, která konferenci pořádala. Podle něj bude vlna investic v energetice pro průmysl významnou příležitostí.

Jak uvedl Jan Kalina, člen představenstva společnosti ČEZ a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika, k zajištění výkonové přiměřenosti bude po odstavení uhlí potřeba 3,5 až 5,5 GW řiditelných zdrojů, které mohou vzniknout transformací teplárenství a výstavbou samostatných plynových elektráren.

Podle Kaliny Česko také potřebuje mechanismy, které jsou ve světě běžné. Patří mezi ně nastavení podpory pro zdroje s řiditelným výkonem, efektivně nastavená podpora pro obnovitelné zdroje včetně fotovoltaiky, vymezení akceleračních zón a také podpora akumulace a ukládání vodíku. „Stejně tak potřebujeme udržet i atraktivitu v distribuci,“ dodává.

Za největší překážku rychlejší realizace výstavby obnovitelných zdrojů považuje Kalina nedostatečnou kapacitu distribuční sítě. „Rozvoj OZE se za stávajících podmínek stává pro developery i investory neatraktivním,“ konstatuje ředitel divize obnovitelná a klasická energetika společnosti ČEZ.

Řada investic v teplárenství směřuje v poslední době do kogenerace, která má podle energetiků velký potenciál posílit jeho konkurenceschopnost. „Plynové kogenerační jednotky mohou nahradit až 1,5 GW uhelných zdrojů pro výrobu elektrické energie a současně nahradit 30 procent výroby tepla z uhlí,“ uvedl Václav Klein, generální ředitel Gentec CHP a člen sdružení Cogen. Jak dodává, kogenerační jednotky je možné realizovat rychleji než paroplynové elektrárny. „Jsou vhodnou možností, jak nahradit odcházející uhelné zdroje před rokem 2030,“ říká.

Kromě průmyslových provozů si tyto zdroje nachází své místo stále častěji také v teplárnách, nemocnicích, hotelech nebo ve veřejných budovách a v bytových domech. „Výhodou plynových kogeneračních jednotek je nejen vysoká účinnost, nezávislost na výpadcích elektřiny, ale také možnost fungovat v dobré souhře s fotovoltaickými elektrárnami a tepelnými čerpadly. Pro firmy, hledající stabilitu svého energetického mixu, jsou pak stále zajímavější v rámci PPA projektů nebo vyrovnávacích služeb sítě,“ říká Miloslav Kužela, obchodní ředitel společnosti TEDOM.

Jen samotný sektor sítí bude především pro bezpečné připojení velkého množství nových malých zdrojů potřebovat investice do posilování a digitalizace ve výši zhruba 500 mil. Kč a půjde o navýšení o přibližně 40 % oproti situaci bez vlivu dekarbonizace.

Energetici se shodují, že v Česku došlo k mírnému zlepšení investičního prostředí v oblasti energetiky, a to díky dokončení tendru na nové jaderné bloky, usnadnění instalací fotovoltaických elektráren, odchodu od využívání ruské ropy nebo schválení systému podpory kombinované výroby elektřiny a tepla.

Podle Macenauera je třeba v tomto trendu pokračovat. „Investice jsou vždy přínosem nejen pro průmysl, ale i pro obyvatele. V energetice je stále mnoho témat, která musí politická reprezentace vyřešit. Například jde o urychlení povolování energetických projektů nebo další nezbytná opatření, jako je podpora investic do nových stabilních zdrojů elektřiny, nastavení podmínek pro rozvoj větrné energetiky nebo kodifikace akumulace elektřiny,“ upozorňuje s tím, že investice do energetiky mají větší důležitost než investice do dopravní infrastruktury.