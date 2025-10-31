Populismus, nepotismus, korupce. Analytici kritizují vládní plány o energetice

Autor:
  19:32
Nová vláda podle analytiků v energetice sleduje spíše krátkodobé cíle, často však na úkor dlouhodobého rozvoje tuzemské energetiky. Nelíbí se jim zejména plány na zestátnění ČEZ nebo absenci větších investic do modernizace a rozvoje nových zdrojů. Oceňují naopak podporu jaderné energetiky.
Mezi hlavní priority nově vznikající vlády koalice ANO, SPD a Motoristů. patří zestátnění energetické společnosti ČEZ, převedení veškerých poplatků za obnovitelné zdroje na stát nebo odpor vůči systémům emisních povolenek. Vyplývá to z návrhu programového prohlášení vlády.

Strany se v prohlášení shodly také na další podpoře rozvoje jaderných zdrojů, nechtějí vynechat ani obnovitelné zdroje energie.

Energetická politika chystané vlády má podle analytika XTB Jiřího Tylečka spíše populistický charakter. „Snaží se vyjít vstříc voličům zasaženým vysokými cenami energií, dopravou či rostoucími životními náklady. Směřuje proto k rychlým a viditelným opatřením,“ řekl Tyleček.

Vyhrál destruktivní program Motoristů, bouří se ekologové nad vládním plánem

Tento přístup podle něj sice může být v krátkodobém horizontu efektivní, z dlouhodobého hlediska však vidí negativní důsledky. „Vláda riskuje, že udržování nízkých cen bez dostatečných investic do modernizace a přechodu na nové technologie povede k zaostalosti energetického sektoru. Země by mohla trpět omezenou konkurenceschopností průmyslu, přístupu k evropským fondům a nová politika vlády by mohla mít dopad na stabilitu celého energetického systému,“ popsal.

Analytik Capitalinked.com Radim Dohnal kritizoval zejména plán na zestátnění ČEZ. Podle něj by tento krok firmu hodně zadlužil, cílově snížená ziskovost by navíc podle Dohnala vedla k neschopnosti financovat výstavbu nových jaderných bloků.

„Kvetla by korupce a nepotismus. Komplikovalo by to prostředí ostatním výrobcům a prodejcům elektřiny. Šlo by o začátek konce kapitalismu v ČR,“ řekl.

Zahraniční politika překvapila, Motoristé a SPD ostrouhali, hodnotí program experti

Jako schizofrenní hodnotí Dohnal také plán koalice na reformu stávajícího systému emisních povolenek. „Na jednu stranu chtějí systém reformovat a vyjmout z toho tržní element, na druhou stranu z inkasovaných emisních povolenek si chtějí kupovat voliče,“ vysvětlil.

Ocenil naopak důraz koalice na rozvoj jádra nebo plán na zavádění kapacitních mechanismů. Cíl na snížení regulovaných cen energií je podle Dohnala správný, zvolil by však jiný způsob, než snižování regulovaných plateb všem odběratelům.

Programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák uvítal, že budoucí vláda do svých programových bodů zařadila plán na dotažení kapacitních mechanismů pro flexibilní zdroje či vytváření podmínek pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a využití akumulace energie.

EXKLUZIVNĚ: Co plánuje Babišova vláda? Získali jsme programové prohlášení

Podle Sedláka scénáře s rychlejším rozvojem obnovitelných zdrojů dosahují nižší ceny silové elektřiny než scénáře s rozvojem pomalejším. Při zpomalení rozvoje obnovitelných zdrojů podle něj hrozí zvyšování cenových rozdílů oproti sousedním zemím.

„Jak ukazuje polská zkušenost, proměnit energetiku závislou na uhlí je možné, pokud vláda pochopí nové zdroje energie například jako odpověď na energetickou bezpečnost státu a posílení konkurenceschopnosti ekonomiky,“ podotkl Sedlák.

