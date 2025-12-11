Žádný silný odér se z nich neline, tyto speciální nádoby jsou vybaveny těsnícím víkem minimalizujícím šíření zápachu. Společnost Energy financial group (EFG) provozující odpadovou bioplynovou stanici ve Vyškově však zajímá především obsah kontejnerů. Dokáže ho totiž nejen zlikvidovat, ale i proměnit na surovinu pro výrobu nízkoemisního biometanu, elektřiny a tepla.
Mezi dalším vyklopeným gastroodpadem jsou zbytky starého chleba a jiného pečiva, ale třeba i papírové krabice nebo dokonce plastové obaly. „Nedávno nám dovezli dva kamiony prošlé zmrzliny, stane se však, že dorazí jogurty v kelímcích,“ říká Bureš.