Řada nových energetických projektů v České republice má uzavřenou žádost o připojení do distribuční sítě, investoři je však nerozvíjí, nicméně rezervovanou kapacitu zařízení do sítě blokují. Plánovaná legislativní novela by měla do žádostí o připojení namísto vratných záloh zavést nevratné kauce. Podle odborníků přichází změna pozdě a navíc není dostatečná.