Energošmejdi opět řádí, varuje úřad. Triky, které využívají, se neustále mění

Autor:
  10:14
Nemají zábrany, vymýšlejí stále nové triky a objekty svého zájmu si vybírají cíleně, nejčastěji mezi seniory. Počet stížností na takzvané energošmejdy, tedy podvodníky z řad zprostředkovatelů, opět roste. Dobré nabídky na dodávky elektřiny nebo plynu však obvykle jen tak neklepou na dveře, upozorňuje Energetický regulační úřad.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Při popisu praktik energošmejdů vycházel Energetický regulační úřad (ERÚ) ze skutečných případů, kterými se zabýval od srpna do konce října tohoto roku. „Situaci se vždy, když se do ní ERÚ vložil, podařilo zachránit, většinou za asistence rodinných přátel a příbuzných,“ uvádí úřad v tiskové zprávě.

Triky, které nepoctiví zprostředkovatelé energií využívají, se neustále mění a uzpůsobují konkrétním zákazníkům. Některé scénáře se však pravidelně opakují. ERÚ například stále naráží na smluvní pokutu pět tisíc korun, pokud zákazník odmítne změnit dodavatele, a odměnu osm tisíc pro zprostředkovatele za každé uzavření nové smlouvy.

V prvním pololetí rostla spotřeba elektřiny i plynu, nejvíce u domácností

„Napříč republikou řádí obchodní zástupci bez registrace, kteří tak svou činnost vykonávají protizákonně. V poslední době se setkáváme s až absurdními případy, kdy si energošmejd přečte příjmení dotyčného na zvonku a následně se vydává za jeho jmenovce nebo možného vzdáleného příbuzného, aby se tak doslova vkradl do přízně spotřebitele,“ popisuje praktiky Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

Na jaké finty si dát pozor

Telefonický hovor s žádostí o osobní schůzku působí zdánlivě seriózně. Typické je, že zprostředkovatel nabídne návštěvu obchodního zástupce, který poradí, jak ušetřit. Přidá příslib konkrétní měsíční úspory či ujištění, že se jedná pouze o poradenství, nikoliv možnou změnu dodavatele. Zvláště, když ho spotřebitel hned na začátku ujistí, že k nikomu jinému přecházet nechce, uvádí ERÚ jeden z příkladů agresivních praktik energošmejdů.

Regulovaná část cen elektřiny vzroste o procento, poplatek POZE zatím zůstává

A co se děje poté, co energošmejdi zaklepou na dveře? Opakovaně zneužívají příběh o tom, že obchodníka, u kterého má klient nyní smlouvu, odkoupila „pochybná zahraniční firma“. Údajně už u něj nemá smysl zůstávat, mnohem lepší je využít výhodné nabídky, kterou pro něj mají. Novou smlouvu na dodávku energie začínají vypisovat i v případech, kdy zákazník jasně deklaruje, že o ni nemá zájem. Následně podvodníci tvrdí, že se nejedná o smlouvu, ale o pouhé potvrzení schůzky. Za pomoci nejrůznějších manipulativních technik pak energošmejdi dosáhnou toho, že spotřebitel dokument podepíše.

Současný systém je přežitek, za pět let možná přejdeme na dva tarify, říká šéf ERÚ

ERÚ se zabýval i případem seniorky, u níž podomní prodejce předem věděl, že jí končí smlouva s fixací u stávajícího dodavatele. Ve svém bytě podepsala novou smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny, chyběly v ní ale název produktu, sjednaná cena i doba trvání. Jiné seniorce zprostředkovatel lhal i na následný telefonický dotaz, zda ke změně dodavatele došlo, či ne. Že se změna opravdu uskutečnila, přiznal až dotyčný obchodník, vymyslel si ovšem, že zákaznice vše potvrdila po telefonu, což nebyla pravda.

Neotevírat dveře a nic nepodepisovat

„V první řadě platí, že dobré nabídky obvykle neklepou na dveře a energošmejdům jde o vlastní zisk. Nabídky velkých slev bychom proto měli brát s rezervou, podomním obchodníkům vůbec neotevírat, a hlavně nic nepodepisovat narychlo bez rozmyšlení,“ upozorňuje Zemanová. Jak dodává, pokud zákazník podvodníkovi naletí, měl by hned jednat na nápravě.

„Smlouvu na dodávky elektřiny či plynu uzavřenou přes zprostředkovatele můžeme vypovědět až do patnáctého dne po zahájení dodávek. Smlouvu přímo se zprostředkovatelem pak můžeme vypovědět kdykoliv,“ říká členka Rady ERÚ.

Zaklepali takzvaní energošmejdi někdy na dveře i u vás?

Na okamžitý moment překvapení však sázejí energošmejdi, kteří zaklepou na dveře bez jakéhokoliv předchozího varování, zato s připravenou historkou. Například o tom, že dotyčný nereaguje na údajnou výzvu ohledně výměny elektroměru. A je proto nutné, aby podepsal patřičný dokument. Ve skutečnosti mu přitom k podpisu podstrčí smlouvu. Energošmejdi se rovněž odvolávají na skutečně odeslaný dopis s nabídkou nového produktu – i tehdy, když o něj adresát nemá zájem.

ERÚ také zaznamenal případ, kdy zprostředkovatel sice spotřebitele kontaktoval telefonicky, ale s akutní žádostí. Představil se jako zástupce stávajícího dodavatele a požadoval okamžité osobní setkání. Obchodník prý ruší dodatky ke smlouvám a potřebuje souhlas k převodu služeb, jako je kontrola a čištění plynového kotle a služby elektrikáře, které údajně přebírá obchodník nový. Ještě téhož dne přišel jiný muž, jenž se zákaznicí namísto smlouvy na proklamované dodatkové služby podepsal novou smlouvu na dodávku energie.

„Energošmejdi často sázejí nejen na vidinu skvělé nabídky, jejíž platnost je časově omezená, ale i na strach zákazníků, aby něco nezanedbali a nečinností se nedostali do problémů. Historkám podomních prodejců bychom však neměli věřit. Vše bychom si měli ověřit, před každým podpisem si vzít čas na rozmyšlenou a jakýkoliv dokument si pečlivě přečíst,“ radí Martin Bortlík, ředitel Sekce kontroly ERÚ.

Vstoupit do diskuse

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

V kontrolách jsme obstáli. Šéfka KFC o kauze zkaženého masa i mlčení řetězce

Premium
Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC Česká republika (1. prosince 2025)

Série internetových reportáží upozorňující na problémy se zkaženým masem přivedla fastfoodový řetězec KFC pod značný tlak. Ten ještě zesílily kontroly, které v pobočkách v Liberci a v Dejvicích...

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

Potíže pod Machu Picchu neustávají. Oběťmi jsou jak turisté, tak i místní

Policisté u kolejí ve městě Aguas Calientes. Kvůli protestům bylo evakuováno...

Machu Picchu je nejoblíbenější turistickou destinací Peru a památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO. Přetrvávající spor o autobusy, které vozí návštěvníky k památce ležící vysoko v...

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Pro Dubrovník není boj s naplaveným odpadem ničím novým. Špatné počasí se...

Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...

Zemřela manželka miliardáře Richarda Bransona, žili spolu téměř padesát let

Sir Richard Branson s manželkou Joan Templemanovou na galavečeru v Beverly...

Britský miliardář a zakladatel společnosti Virgin Atlantic oznámil na sociálních sítích, že zemřela jeho manželka Joan Templemanová. Branson uvedl, že je zdrcený ztrátou manželky a partnerky, s níž...

Energošmejdi opět řádí, varuje úřad. Triky, které využívají, se neustále mění

ilustrační snímek

Nemají zábrany, vymýšlejí stále nové triky a objekty svého zájmu si vybírají cíleně, nejčastěji mezi seniory. Počet stížností na takzvané energošmejdy, tedy podvodníky z řad zprostředkovatelů, opět...

3. prosince 2025  10:14

Airbus snížil cíl dodávek na letošní rok. Může za to nově zjištěná výrobní vada

Airbus A320 v hangáru JOB AIR Technic

Evropský výrobce letadel Airbus snížil letošní cíl dodávek komerčních letadel z přibližně 820 zhruba na 790. Na vině je výrobní vada kovových trupových panelů, která zpozdila či pozastavila část...

3. prosince 2025  9:39

Město žaluje potravinářské giganty. Z devastace zdraví viní Nestlé či Coca-Colu

Před 110 lety došlo k patentu na láhev Coca-Coly jak ji známe dnes.

Zástupci San Francisca tvrdí, že jde o první žalobu svého druhu. Podali ji na ji na velké potravinářské firmy vyrábějící vysoce zpracované potraviny, které podle zdravotnických expertů v posledních...

3. prosince 2025  9:13

Dva roky čekání na Five Guys v Praze. Proč lidi šílí a čím jsou tak výjimeční?

Five Guys

Americký řetězec rychlého občerstvení Five Guys si vydobyl takřka kultovní postavení. Především mladí zákazníci básní o jejich hamburgerech, které mohli ochutnat ve Vídni, Londýně či Madridu. První...

3. prosince 2025

Energetika vychází z modelu, který by neobstál ani jako bakalářka, tvrdí studie

Ilustrační snímek

Ignorování ztrát v síti i požadavků na výkonovou rezervu, rozpory s oficiálními daty, či nadhodnocování využití obnovitelných zdrojů energie. Těmito a dalšími neduhy trpí tzv. model SEEPIA, z nějž...

3. prosince 2025

První stovky bytů pro podporu bydlení jsou připravené. Kdo bude mít nárok

Premium
Liberecké sídliště Ruprechtice čekají velké opravy. Výrazně více bude...

Do nového systému pro podporu bydlení jsou obce připravené zapojit prvních čtyři sta bytů. Od Nového roku se spustí síť celkem 154 kontaktních míst, která budou radit a pomáhat lidem v bytové nouzi....

3. prosince 2025

Likérka Stock přesouvá výrobu z Hamburku, posílila v míchaných nápojích

Nový Fernet Stock Z Generation

Výrobce lihovin Stock Plzeň - Božkov vyrobil v minulém fiskálním roce do konce letošního září 30,72 milionu litrů nápojů, meziročně mírně více. Firma pocítila pokles v nejprodávanějších lihovinách...

2. prosince 2025  19:21

USA nadevše. Evropané doma neinvestují, z EU každý rok odtékají stovky miliard

ilustrační snímek

Evropská unie se dlouhodobě snaží přimět domácí střadatele, aby více investovali na trzích v Evropě. To se jí ale nedaří a kvůli tomu každý rok z EU odtéká až 300 miliard eur, což je v přepočtu...

2. prosince 2025  16:50

AI může prohloubit rozdíly mezi vyspělými a chudšími zeměmi, varovala OSN

„Vidím AI jako zdokonalení než nahrazení lidských činností. V některých však...

Rozvoj umělé inteligence (AI) by mohl prohloubit rozdíly mezi vyspělými a rozvíjejícími se zeměmi, uvedla ve své zprávě Organizace spojených národů. Zároveň vyzvala k opatřením, která by takovéto...

2. prosince 2025  16:04

Bude bydlení po změně zákona dostupnější? Podle odborníků se zlepšení nedá čekat okamžitě

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Nájmy i nadále rostou a mladí lidé ztrácejí naději, že jednou budou bydlet ve vlastním. Připravované změny stavebního zákona slibují urychlení procesu a větší podporu rezidenční výstavby. Jakub...

2. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Miliardový zemědělský dluh bude platit příští vláda, vyčetli Výbornému

Marek Výborný, ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL (26. března 2025)

V letošním rozpočtu se nenašlo zhruba 700 milionů korun na zemědělské dotace ve znevýhodněných oblastech a necelých 800 milionů korun pro vlastníky lesů, řekl na úterním sněmovním zemědělském výboru...

2. prosince 2025  15:34

Akciím se během prosince tradičně daří. Stojí za tím efekt Santa Rally

ilustrační snímek

V prosinci se americkým i evropským akciovým trhům tradičně daří. Odborníci pro poslední měsíc v roce dokonce přišli s termínem Santa Rally, který je spojován s typickým prosincovým investorským...

2. prosince 2025  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.