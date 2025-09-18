Spotřeba tepla roste, teplárny přecházejí na plyn, hnědé uhlí však stále vede

V prvním pololetí letošního roku vzrostla spotřeba tepla v soustavách centrálního zásobování v Česku o 6,6 procent. Růst táhly zejména sektor obchodu, služeb, školství a zdravotnictví a domácnosti. Naopak u průmyslu se statistiky meziročně nezměnily, konstatuje Energetický regulační úřad ve své tiskové zprávě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Spotřeba tepla týkající se centrálního zásobování vystoupala letos na hodnotu 37,6 petajoulů (PJ), jeho výroba narostla o 4,5 procent, uvádí zpráva Energetického regulačního úřadu (ERÚ) týkající se provozu teplárenských soustav za II. čtvrtletí letošního roku.

„V prvním letošním pololetí rostla nejen spotřeba elektřiny a plynu, ale i tepla. Hlavním faktorem byly meziročně nižší teploty, které se projevily nižším odběrem na vytápění u domácností či v sektoru obchodu a služeb, spotřeba tepla v průmyslu meziročně stagnovala,“ říká Jan Šefránek, předseda ERÚ.

Start ze tmy. Česko při blackoutu rozsvítí z Kladna, teplárna má speciální zdroj

U domácností se spotřeba tepla zvýšila o 10,5 procent, v sektoru obchodu, služeb, školství a zdravotnictví dokonce o 11,2 procenta. Spotřeba v průmyslu kopírovala loňské první pololetí, kdy dosáhla hodnoty 7,9 PJ.

Spotřeba tepla v topné sezoně 2023/24, která zahrnovala první měsíce loňského roku byla podle údajů ERÚ a Teplárenského sdružení ČR naopak nižší v meziročním srovnání o 7 až 9 procent. Mezi hlavní důvody tehdy patřilo mimořádně teplé počasí, ale také úsporná opatření ze strany spotřebitelů. V důsledku těchto faktorů zaznamenaly teplárenské společnosti historicky nejnižší dodávky tepla za posledních 60 let.

Výroba tepla z plynu roste

Podle Šefránka je v souvislosti s transformací teplárenství důležité, že nejvíce se v prvním pololetí meziročně zvýšila výroba tepla ze zemního plynu a z obnovitelných zdrojů energie, zejména z biomasy, kde nárůst činil 14,3 procent. „Kombinovanou výrobou elektřiny a tepla vzniklo 46,4 petajoulů tepla, o 6,4 procent více než loni,“ shrnuje Šefránek.

Přestože výroba tepla ze zemního plynu stoupla o více než 12 procent a v případě obnovitelných zdrojů o více než 10 procent, nejvíce tepla vzniklo i v úvodních šesti měsících tohoto roku z hnědého uhlí. Meziročně nedošlo u využívání tohoto zdroje k žádné změně. Výroba naopak klesla u černého uhlí (-2,5 procent a ostatních plynů (-7,5 procent), u odpadního tepla byl meziročně nárůst o 2,7 procent.

Konec doby uhelné. Teplárny přecházejí na plyn, tlačí na to i cena povolenek

Topná sezona je období, během něhož jsou dodavatelé tepla povinni zajišťovat vytápění budov. V České republice trvá zpravidla od 1. září do 31. května. Skutečný začátek a také konec topné sezony však závisí na aktuálních teplotních podmínkách. Ty stanovuje příslušná vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu.

Zahájení topné sezony nastává, pokud průměrná denní teplota ve venkovním prostředí klesne pod 13 °C ve dvou po sobě jdoucích dnech a podle předpovědi nelze očekávat oteplení.

Topná sezona se primárně týká obyvatel bytových domů připojených na centrální zásobování teplem, škol, nemocnic, administrativních budov a dalších objektů s regulovaným vytápěním. Vlastníci rodinných domů si topí podle vlastních potřeb a možností.

