Změnit dodavatele energií bude jednodušší, začala platit nová pravidla

  9:47
Spotřebitelé, kteří mají zafixovanou cenu elektřiny nebo plynu, mají od října novou možnost, jak ukončit smlouvu s dodavatelem. Závazek s ním budou moci vypovědět, pokud pro ně nebude mít zajištěno minimálně 70 procent jejich očekávané spotřeby energie. Energetický regulační úřad také oficiálně spouští nezávislý srovnávač cen elektřiny a plynu. Zákazníkům zvažujícím změnu dodavatele má pomoci ušetřit peníze.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Obchodníci svůj index zajištění zveřejňují a zároveň oznamují Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) dvakrát ročně a to k 31. březnu a 30. září. Také jej musí uvádět na svých internetových stránkách. V případě, že je hodnota indexu vyšší než 70 procent, nemusí dodavatel zveřejňovat konkrétní procento, stačí pouze informace, že je zajištěn na zákonné minimum.

Index zajištění je podle ERÚ jeden údaj se dvěma benefity. Při změně dodavatele mají spotřebitelé další informaci, na základě které se mohou rozhodovat. Podle členky Rady ERÚ Markéty Zemanové tak mohou zjistit, že konkrétní obchodník sice nabízí velmi nízkou cenu, ale dopředu má nakoupeno méně energie.

Současný systém je přežitek, za pět let možná přejdeme na dva tarify, říká šéf ERÚ

„Platí, že pokud jsme si zafixovali cenu elektřiny nebo plynu a dodavatel pro nás na toto období nemá dopředu alespoň 70 procent energie zajištěno, můžeme smlouvu s ním ukončit,“ potvrzuje Zemanová. Výpověď lze podat i v případě, že obchodník v zákonném termínu index nezveřejní. „Tuto možnost mají nejen spotřebitelé z řad domácností, ale i podnikající fyzické osoby,“ dodává.

Vzor výpovědi je na webu ERÚ, výpovědní doba končí posledním dnem kalendářního měsíce, následujícího po doručení oznámení.

Index zajištění obchodníka je jedním z legislativních opatření, které ERÚ navrhoval po pádu dodavatelů spadajících zejména do skupiny BOHEMIA ENERGY. Důvodem ukončení jejich činnosti tehdy byla právě kombinace nedostatečného zajištění a skokového nárůstu cen energetických komodit.

Nezávislý srovnávač cen již oficiálně

Na webových stránkách Energetického regulačního úřadu lze také najít nezávislý srovnávač cen elektřiny a plynu. Jeho fungování od října povinně zavádí novela energetického zákona. Bezplatný srovnávač je určen zákazníkům, kteří zvažují změnu dodavatele. Obchodníci s elektřinou a plynem mu budou poskytovat informace o svých veřejně dostupných nabídkách.

„Hlavní změnou, ke které dochází s nabytím účinnosti novely energetického zákona, je ta, že dodavatelé energií mají nově za povinnost hlásit ERÚ ceny veškerých svých veřejných nabídek,“ řekl ČTK mluvčí ERÚ Michal Kebort. Úřad bude muset nejprve data od dodavatelů shromáždit. Připravil také krátký návod, jak se srovnávačem cen pracovat, k dispozici je na internetu.

ERÚ zároveň pracuje na přípravě zcela nového srovnávače, který bude v nadcházejících měsících fungovat ve zkušebním provozu. V příštím roce potom plánujeme spuštění jeho finální verze. Výhodou nového řešení má být například možnost porovnávat specializované produkty určené pro podnikatele.

Energošmejdi se zase objevují. Je jich ale méně, říká členka rady ERÚ Zemanová

Ministerstvo průmyslu již loni uvedlo, že orientací zákazníků v nabídkách komplikuje velký počet dodavatelů a jejich produktů, které se často liší jen nepatrnými detaily. „Problém mohou řešit různé komerční srovnávače, ale jen částečně. Řada z nich porovnává jen omezenou nabídku produktů a srovnání není vždy nezávislé,“ míní ministerstvo. Náklady provoz systému odhadla vláda na jeden milion korun ročně.

Podle vlády lze předpokládat, že tento srovnávací nástroj bude mít vysokou míru důvěry zákazníků. Přispět by tak měl k průhlednosti trhu i větší aktivitě spotřebitelů při vyhledávání nabídek. Zákon však neomezuje možnost kohokoli jiného provozovat svůj vlastní srovnávač cen.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

